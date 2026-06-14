O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku. Według komunikatu 52-letni mieszkaniec miasta był niezadowolony ze sposobu zaparkowania jednego z samochodów i postanowił przykleić do niego naklejkę.

Jak twierdzą śledczy, po jej usunięciu doszło do trwałego uszkodzenia powłoki lakierniczej pojazdu. Właściciel Lexusa oszacował straty na blisko 5,5 tys. zł.

Policjanci z płockiego komisariatu ustalili sprawcę na podstawie monitoringu oraz wykonanych czynności operacyjnych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Według policji przyznał się do winy i tłumaczył swoje zachowanie chęcią "zrobienia na złość".

Policja: szkody oszacowano na 5,5 tys. zł

Sprawa może zaskakiwać, ponieważ wielu kierowców traktuje podobne naklejki jako nieszkodliwy sposób wyrażenia niezadowolenia z cudzego parkowania. Tymczasem konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze, jeśli w wyniku takiego działania dojdzie do uszkodzenia pojazdu.

W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących rodzaju naklejki ani charakteru uszkodzeń. Wiadomo jedynie, że właściciel samochodu wycenił straty na około 5,5 tys. zł, a śledczy uznali, że istnieją podstawy do przedstawienia zarzutu uszkodzenia mienia.

Podczas przeszukania samochodu zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli również 18 podobnych naklejek. Zdaniem policji może to wskazywać, że planował on podobne działania również wobec innych kierowców.

Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat więzienia

Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego osoba, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nie oznacza to jednak, że każda naklejka pozostawiona na samochodzie automatycznie będzie traktowana jako przestępstwo. Kluczowe znaczenie ma to, czy doszło do powstania szkody i jaki był jej zakres.

W sprawie z Płocka policja uznała, że przyklejenie naklejki doprowadziło do uszkodzenia pojazdu, dlatego mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. O tym, czy faktycznie poniesie odpowiedzialność karną i jaka będzie ewentualna kara, zdecyduje sąd.

Co zrobić zamiast przyklejania naklejek na samochody?

Nieprawidłowe parkowanie regularnie wywołuje emocje, szczególnie gdy samochód blokuje wyjazd, zajmuje miejsce dla osób z niepełnosprawnościami lub utrudnia ruch innym użytkownikom drogi. Samodzielne "karanie" kierowców poprzez przyklejanie naklejek czy pozostawianie innych oznaczeń na samochodach może jednak prowadzić do problemów znacznie większych niż sama sytuacja parkingowa.

Jeżeli pojazd stoi w miejscu niedozwolonym, utrudnia ruch lub blokuje wyjazd, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy straży miejskiej albo policji. W przypadku parkingów należących do wspólnot mieszkaniowych, centrów handlowych czy prywatnych firm warto również poinformować administratora terenu.

Sprawa z Płocka pokazuje, że próba samodzielnego wymierzenia kary innemu kierowcy może skończyć się postępowaniem karnym. W tym przypadku osoba, która chciała zwrócić uwagę właścicielowi źle zaparkowanego samochodu, sama usłyszała zarzuty.





Nowa Toyota Hilux. Oto 9. wcielenie motoryzacyjnej legendy Paweł Rygas INTERIA.PL