Przyjemność z bezstresowej jazdy nowym autem. Najważniejsze korzyści najmu

Prezentacja partnera

Zakup nowego samochodu w salonie to marzenie wielu osób. Dla niektórych kierowców ważna jest świadomość, że są oni pierwszymi właścicielami pojazdu. Jazda takim autem to nie tylko większy komfort, poczucie bezpieczeństwa i prestiż, ale też bogate możliwości personalizacji - od koloru lakieru poprzez dobór wyposażenia dodatkowego oraz systemów, których potrzebujemy. Innymi słowy, to szansa na posiadanie wymarzonego samochodu. Przy zakupie używanego pojazdu nie mamy takiego luksusu - często trzeba brać po prostu to, co jest i mieści się w naszym budżecie.

Zmiany w postrzeganiu motoryzacji

W ciągu ostatnich kilku lat zmienił się sposób konsumpcji dóbr materialnych. Coraz częściej rezygnujemy z kupowania rzeczy na własność i wybieramy korzystanie z nich za opłatą. Serwisy streamingowe z filmami, serialami, muzyką oraz grami notują rekordy popularności. Nie nabywamy już np. płyt DVD na własność, lecz wykupujemy dostęp do bogatych bibliotek z filmami. Podobne zmiany zachodzą dziś w motoryzacji.

W tym zakresie Polacy wciąż pozostają dość konserwatywni. Dlaczego? Ponieważ przywiązujemy się do samochodu, który jest naszą własnością. Dość powiedzieć, że ponad 80 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiada przynajmniej jedno auto. W dużych miastach normą są dwa. Własny samochód wciąż kojarzy się z poczuciem wolności i swobody. Powoli jednak odchodzimy od takiego spojrzenia, ponieważ regularnie przybywa nowych form na korzystanie z samochodów bez konieczności ich zakupu.

Ponadto zaczynamy dostrzegać coraz więcej wiążących się z tym zalet. Czasy, w których żyjemy, skłaniają nas do oszczędności, liczenia się z każdą złotówką oraz unikania długoterminowych zobowiązań.

Praktyczne korzyści najmu długoterminowego

Niedawno na rynku pojawił się produkt Najem od Volkswagen Financial Services. Decydując się na tę ofertę, nie ponosimy mnóstwa wydatków, które wiążą się z eksploatacją samochodu. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to tankowanie.

Wszystkie inne koszty związane z naprawami, serwisem czy likwidacją ewentualnych szkód są zawarte w jednej, stałej i z góry ustalonej miesięcznej opłacie.

Oznacza to, że dzięki produktowi Najem zyskujemy swobodę, kojarzoną z posiadaniem własnego auta. Możemy wybrać ofertę trwającą 24, 36 lub 48 miesięcy.

- Rosnąca popularność usług i modeli subskrypcyjnych, które pozwalają cieszyć się produktami bez konieczności ich kupowania, coraz śmielej przenosi się do świata motoryzacji. Jako Volkswagen Financial Services, lider nowoczesnej mobilności, w sposób dynamiczny odpowiadamy na zmieniające się trendy i przyzwyczajenia klientów. Stąd też zdecydowaliśmy się wprowadzić produkt Najem. Zawarliśmy w nim wiele funkcji i rozwiązań w jednej stałej, miesięcznej opłacie - mówi Michał Dyc, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Volkswagen Financial Services.

Wybierając Najem od VW FS otrzymujemy pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW i assistance przez cały okres trwania umowy, samochód zastępczy i pełne wsparcie w razie zdarzenia drogowego - wystarczy jeden szybki telefon. Dodatkową opcją jest pakiet opon letnich i zimowych wraz z sezonową wymianą oraz przechowywaniem.

Produkt Najem oferuje wiele korzyści, dlatego nie sposób przejść obok niego obojętnie. Zwłaszcza dziś, gdy szukamy przede wszystkim stabilności.

Prezentacja partnera