Sprawa ma znaczenie dla setek tysięcy kierowców rocznie. System automatycznie wykrywa przerwy w ubezpieczeniu i nalicza opłaty, a dotychczasowa ścieżka ich podważenia była bardzo ograniczona. NSA uznał jednak, że tego typu wezwania mają charakter publicznoprawnej sankcji, a więc powinny podlegać kontroli sądu.

W praktyce takie sytuacje zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy zmiana właściciela auta, brak automatycznego przedłużenia polisy albo błąd przy przepisywaniu danych, by w systemie pojawiła się choćby jednodniowa przerwa. To właśnie w takich przypadkach kierowcy najczęściej dowiadują się o problemie dopiero z wezwania do zapłaty.

Zapomnisz o OC na jeden dzień? Kara to nawet 1920 zł

Jeden dzień bez ważnego OC może kosztować nawet 1920 zł, a dłuższa przerwa - ponad 9,6 tys. zł. Do tej pory kierowcy w praktyce nie mieli możliwości podważenia takiej opłaty. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że wezwanie do zapłaty wystawiane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny można zaskarżyć do sądu. To ważna zmiana, choć nie oznacza, że łatwo będzie uniknąć kary.

Kary za brak OC naliczane są automatycznie

System kontroli obowiązkowego ubezpieczenia działa w dużej mierze automatycznie. Jeśli w bazie danych pojawi się przerwa w ciągłości OC, Fundusz generuje wezwanie do zapłaty. Nie analizuje przyczyn - znaczenie ma wyłącznie fakt, że polisa nie obejmowała danego okresu.

Dla samochodów osobowych kara odpowiada nawet dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia tego roku wynosi 4806 zł. W przypadku ciężarówek, ciągników i autobusów jest to trzykrotność, natomiast dla motocykli i pozostałych pojazdów - jedna trzecia tej kwoty. Ostateczna wysokość zależy jeszcze od czasu, przez jaki pojazd pozostawał bez ochrony. Jeśli przerwa nie przekracza trzech dni, naliczane jest 20 proc. maksymalnej kary. Przy opóźnieniu od 4 do 14 dni - 50 proc., a powyżej tego okresu - pełne 100 proc. wyliczonej kwoty. Należności są zaokrąglane do 10 zł.

Problemem był brak realnej ścieżki odwołania

Przez lata kierowcy, którzy otrzymywali takie wezwania, byli w trudnej sytuacji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie jest organem administracji publicznej, dlatego jego działania nie były traktowane jak klasyczna decyzja administracyjna.

W praktyce oznaczało to, że możliwość zakwestionowania kary była bardzo ograniczona. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał przy tym, że system ma charakter tzw. odpowiedzialności absolutnej - obowiązek zapłaty powstaje niezależnie od okoliczności, nawet gdy brak OC wynikał z błędu lub sytuacji losowej.

NSA: kierowca ma prawo do sądu

To podejście zostało zakwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z ostatnim orzeczeniem (sygn. akt II GSK 2895/25) sąd uznał, że opłata za brak OC ma charakter publicznoprawnej sankcji, a więc obywatel powinien mieć możliwość jej zaskarżenia. Jak opisuje serwis Prawo.pl, NSA przyznał rację Rzecznikowi Praw Obywatelskich i wskazał, że w takich sprawach musi być zapewnione konstytucyjne prawo do sądu. W efekcie kierowcy mogą dziś złożyć skargę i domagać się rozpatrzenia sprawy przez sąd administracyjny.

Samo odwołanie nie oznacza uniknięcia kary

Zmiana dotyczy jednak przede wszystkim procedury, a nie samej konstrukcji opłaty. Przepisy pozostają restrykcyjne i opierają się na prostym założeniu - jeśli była przerwa w OC, opłata się należy.

Sąd może ocenić, czy kara została nałożona prawidłowo, ale nie zawsze będzie miał podstawy, by ją uchylić. RPO zwraca uwagę, że w obecnym systemie brakuje mechanizmów pozwalających odstąpić od kary nawet w szczególnych przypadkach.

Co wyrok NSA oznacza dla kierowców

Nowe orzeczenie NSA daje kierowcom realne narzędzie kontroli, którego wcześniej brakowało. W przypadku błędów formalnych lub wątpliwości co do zasadności wezwania można dziś skierować sprawę do sądu.

Nie zmienia się jednak kluczowa zasada - brak OC nadal jest jednym z najbardziej kosztownych błędów, jakie może popełnić właściciel pojazdu. W większości przypadków będzie się to kończyć obowiązkiem zapłaty. W praktyce oznacza to, że kierowcy zyskują dziś narzędzie kontroli, ale nie zmianę zasad gry.

