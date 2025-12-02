Przekroczył prędkość o 30 km/h. Dostał ponad 500 tys. zł mandatu

W skrócie W Finlandii wysokość mandatu za przekroczenie prędkości jest uzależniona od dochodów kierowcy.

Znany fiński milioner został ukarany rekordową grzywną – ponad 500 tys. zł – za przekroczenie prędkości o 30 km/h.

W Polsce za podobne wykroczenie grozi znacznie niższa kara, co pokazuje drastyczne różnice między krajami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nieustanne dążenie do zmniejszenia liczby wypadków na drogach sprawia, że rządzący są zmuszeni do sięgania po najróżniejsze rozwiązania. Systematycznie zmienia się infrastruktura drogowa, co rusz wprowadzane są nowoczesne systemy bezpieczeństwa w pojazdach, ale przede wszystkim regularne zmiany pojawiają się w przepisach i taryfikatorach mandatów. To właśnie zaostrzane kary mają być najbardziej efektywnym batem na piratów drogowych.

Jechał 80 km/h. Dostał 500 tys. zł mandatu

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. To właśnie za to wykroczenie w wielu krajach grozi dotkliwy mandat karny - a ten staje się nieprawdopodobnie wysoki, jeżeli uzależniony jest od zarobków kierowcy. Tłumacząc to jeszcze prościej - im zarabiasz więcej, tym kara finansowa będzie wyższa.

Finlandia znana jest z surowych przepisów oraz systemu kar, które są proporcjonalne do dochodów. Niedawna sytuacja doskonale pokazuje, jak działa ten system - Anders Wiklöf, czyli jeden z najbogatszych Finów, otrzymał rekordowy mandat za przekroczenie prędkości. Przedsiębiorca został ukarany grzywną w wysokości 121 tys. euro, czyli ponad 510 tys. zł, za przekroczenie dozwolonej szybkości o zaledwie 30 km/h. W Polsce kierowca dostałby mandat w wysokości zaledwie 400 zł.

Przekroczył prędkość o 30 km/h. Dostał rekordowy mandat

76-letni mężczyzna został zatrzymany na Wyspach Alandzkich, gdzie podróżował razem ze znajomymi. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, multimilioner jechał 80 km/h. Za to wykroczenie sąd nałożył na niego grzywnę w wysokości 121 tys. euro. Chociaż Wiklöf tłumaczył, że próbował dostosować prędkość, jednak nie zareagował wystarczająco szybko na zmianę ograniczenia, kara została utrzymana.

To nie pierwsze wykroczenie na koncie przedsiębiorcy. W 2018 r. został ukarany mandatem karnym w wysokości 63 680 euro, a pięć lat wcześniej grzywna za inne wykroczenie drogowe wyniosła 95 tys. euro. Tak potężne kary są efektem obowiązującego w Finlandii systemu, który wylicza wysokość grzywny na podstawie dochodów oraz wagi naruszenia.

Dostał trzy mandaty. Łącznie zapłacił 280 tys. euro

Finowie przekonują, że obowiązujący system ma za zadanie zagwarantować sprawiedliwość oraz skuteczność karania niezależnie od dochodów kierowcy. Ten przypadek pokazuje dosadnie, że kary mogą sięgnąć zawrotnych kwot pod warunkiem, że jesteś bogaty. Za trzy wykroczenia popełnione na drodze Anders Wiklöf zapłacił łącznie prawie 280 tys. euro, czyli ponad 1 mln zł. Na fińskich drogach nie ma zatem taryfy ulgowej. Warunek uniknięcia kary jest jednak jeden, spójny dla zmotoryzowanych na całym świecie - respektować przepisy ruchu drogowego.

Ile punktów i jaki mandat za przekroczenie prędkości w Polsce?

Oto mandaty, jakie grożą za przekroczenie dozwolonej prędkości w Polsce:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny,

od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne,

od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne,

od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych,

od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych,

od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych,

od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych,

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych,

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL