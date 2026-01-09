W skrócie Kierowca BMW w Gorzowie Wielkopolskim przekroczył prędkość o 30 km/h.

Kontrola ujawniła, że mężczyzna od 20 lat jeździł bez prawa jazdy.

Za swoje czyny odpowie przed sądem, grozi mu wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przekroczenie prędkości ujawniło brak uprawnień

Do zdarzenia doszło w Gorzowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze drogówki prowadzili standardowe działania kontrolne, skupione na pomiarach prędkości pojazdów poruszających się przez miasto.

Do kontroli zatrzymano BMW. Powód był prosty - kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h. Na tym etapie interwencja nie różniła się od setek podobnych kontroli prowadzonych każdego dnia na polskich drogach. Zgodnie z procedurą policjanci sprawdzili dane kierującego oraz pojazdu w systemach. Wtedy okazało się, że przekroczenie prędkości to najmniejszy problem zatrzymanego 48-latka.

20 lat bez uprawnień za kierownicą

W trakcie weryfikacji wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i to od około 20 lat. W rozmowie z policjantami przyznał, że stracił prawo jazdy kilkanaście lat temu po wypadku drogowym. Od tamtej pory nie odzyskał dokumentu, a mimo to regularnie prowadził samochód.

Dodatkowo ustalono, że 48-latek przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii. Ten fakt nie ma jednak znaczenia dla odpowiedzialności prawnej. Każda osoba prowadząca pojazd na terytorium Polski musi posiadać ważne uprawnienia, niezależnie od kraju pobytu czy wcześniejszych doświadczeń za kierownicą.

Mandat i sprawa w sądzie

Za przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem karnym. To jednak dopiero początek konsekwencji. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień jest czynem zabronionym, za który grozi odpowiedzialność karna. Sprawa trafi więc do sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za kierowanie samochodem bez prawa jazdy sąd może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł. Dodatkowo możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W czasie obowiązywania takiego zakazu nie wolno rozpocząć kursu na prawo jazdy ani przystąpić do egzaminu.

Kierowca jadący pod prąd Drogową Trasą Średnicową nie uniknie odpowiedzialności Policja Policja