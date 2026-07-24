W skrócie Google Maps w ramach aktualizacji Android Auto wprowadziło funkcję wyświetlania rzeczywistej prędkości pojazdu mierzonej przez GPS bezpośrednio na ekranie samochodu.

Fabryczne liczniki samochodowe często zawyżają prędkość zgodnie z normami technicznymi, co sprawia, że realna prędkość auta jest niższa niż ta prezentowana na desce rozdzielczej.

Aby aktywować prędkościomierz GPS w Android Auto, należy w ustawieniach nawigacji Map Google w telefonie włączyć opcje wyświetlania dozwolonej prędkości oraz prędkościomierza.

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O co chodzi? Aplikacja dostała aktualizację rozwiązującą wieloletni brak w Android Auto - nieobecność rzeczywistej prędkości z GPS bezpośrednio na ekranie w aucie. Nowość pojawia się przy ikonie ograniczenia prędkości i wcale nie jest trudna do włączenia.

Dlaczego licznik pokazuje więcej, niż jedziesz?

Część kierowców wciąż zakłada, że licznik pokazuje dokładną prędkość. Tymczasem norma UN ECE R39 pozwala producentom na różnicę do 10 proc. plus 4 km/h, ale wyłącznie w górę. Auto nigdy nie może pokazywać mniej, niż faktycznie jedzie, za to zwykle pokazuje wyraźnie więcej. Przy 50 km/h na liczniku pojazd porusza się w rzeczywistości z prędkością około 46 km/h, a na autostradzie przy wskazanych 130 km/h realna prędkość jest bliższa 120 km/h. Zależnie od marki i modelu różnica sięga nawet 10 km/h.

Są też kierowcy, którzy wiedząc o tym, celowo jadą szybciej i liczą na zawyżone wskazanie. To jednak ryzyko niepotrzebnych mandatów, jeśli nie korzysta się z pomiaru opartego na GPS. Na dokładność licznika wpływają dodatkowo mocno zużyte opony, mające nieco mniejszy obwód oraz obręcze w innym rozmiarze niż homologowany. W starszych autach, w których opony i felgi zmieniano przez lata wielokrotnie, rozbieżność bywa tam większa.

Jak włączyć wskazanie prędkości z GPS w Android Auto?

Smartfon z Mapami Google pokazuje prędkość z GPS także bez łączenia z autem. Problem pojawiał się dotąd po podpięciu telefonu do ekranu obsługującego Android Auto - wyświetlał on jedynie dozwolony limit, a nie rzeczywistą prędkość. Rozczarowani bywali zwłaszcza właściciele aut bez fabrycznej nawigacji, którzy dokupili zewnętrzny wyświetlacz z Android Auto.

Według obserwacji użytkowników prędkość z GPS pojawia się na ekranach Android Auto od najnowszej wersji aplikacji, a Google udostępnia funkcję stopniowo, więc nie u wszystkich jednocześnie. Najpierw trzeba ją włączyć w telefonie: otworzyć Mapy Google, wejść w ustawienia przez zdjęcie profilowe, wybrać ustawienia nawigacji, znaleźć sekcję opcji jazdy dla pojazdów i włączyć wyświetlanie dozwolonej prędkości oraz prędkościomierza. Po podłączeniu telefonu do auta, kablem lub bezprzewodowo, prędkość z GPS powinna pojawić się obok limitu.