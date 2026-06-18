Jaka maksymalna cena paliwa?

Ministerstwo Finansów ogłosiło niedawno, że w związku ze "zmieniającą się sytuacją" na Bliskim Wschodzie zdecydowano się na ograniczenie działania programu CPN. Niższy VAT obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, natomiast obniżona akcyza nie została przedłużona. Przełożyło się to na nagłe wzrosty cen maksymalnych.

Jeszcze 16 czerwca stawki ogłoszone przez Ministerstwo Energii pozwalały na to, by paliwa kosztowały do:

5,97 zł/l w przypadku benzyny 95-oktanowej

6,52 zł/l za benzynę 98-oktanową

6,37 zł/l za olej napędowy

Ceny ogłoszone na 17 czerwca wyniosły natomiast:

Pb95: 6,10 zł/l

Pb98: 6,75 zł/l

ON: 6,44 zł/l

Ceny maksymalne ustalone na 18 czerwca 2026 r. są nieco niższe, bo wynoszą:

6,06 zł/l za Pb95

6,72 zł/l w przypadku Pb98

6,36 zł/l za ON

Są one nieco niższe, niemniej ciągle na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo perspektywa stopniowego wycofywania się z programu CPN może spędzać kierowcom sen z powiek, szczególnie w perspektywie nadchodzących wakacji. Nie oznacza to jednak, że na stacjach trzeba będzie płacić aż tak dużo za paliwo. Większość sieci prowadzi, i będzie prowadzić przez całe wakacje, promocje, które pozwolą na obniżenie kosztów tankowania. Przeważnie trzeba jednak być członkiem programu lojalnościowego i posiadać specjalną aplikację w telefonie.

Jaka promocja na Orlenie?

Orlen przykładowo wprowadził program promocyjny, w ramach którego klienci mogą zatankować taniej we wszystkie weekendy do 30 sierpnia. Do skorzystania z niego potrzebne jest aktywowanie stosownego kuponu w aplikacji Vitay. Jeżeli kupimy coś jeszcze z oferty pozapaliwowej (za minimum 5 zł, z wyłączeniem produktów tytoniowych czy leków) rabat za na paliwo wynosi 35 gr na litr. W przypadku i nie kupimy nic poza paliwem, rabat z kuponu wyniesie 20 gr/l.

Warto też pamiętać, że liczy się to, ile zatankujemy. Rabatem jest objęte bowiem 50 litrów paliwa benzyny i oleju napędowego (zarówno Effecta, jak i Verva) na jedno tankowanie. Każdy litr powyżej rozpędzany będzie po cenie regularnej.

Tańsze tankowanie możliwe jest od piątku do niedzieli na stacjach Orlenu w naszym kraju. Trzeba jednak pamiętać, że każdego weekendu można skorzystać z promocji jeden raz.

Ile można zaoszczędzić na stacjach Moya?

Swoją promocję prowadzi również inna polska sieć paliw - Moya. Każdy użytkownik aplikacji lojalnościowej Super Moya otrzyma co tydzień, kupon rabatowy - do wykorzystania w dowolnym dniu tygodnia, od poniedziałku do niedzieli. Z promocji będzie można skorzystać do końca sierpnia.

W ramach akcji kierowcy będą mogli liczyć na rabat w wysokości 30 gr na litrze paliwa. Dodatkowo można otrzymać 10 gr rabatu na litrze, jeżeli kupimy coś z oferty pozapaliwowej za minimum 10 zł (rabatem nie są objęte wyroby tytoniowe czy prasa). Oznacza to, że łącznie możemy liczyć na 40 gr/l promocji.

Promocją objętą jest benzyna 95- i 98-oktanowa, a także olej napędowy ON i ON MOYA Power. Podobnie jak w przypadku akcji Orlenu, rabat naliczony będzie na maksymalnie 50 litrów paliwa.

O ile taniej paliwo na BP?

BP natomiast prowadzi akcję, zgodnie z którą w zamian za aktywowanie stosownego kuponu (pojawiają się co środę, każdy jest jednorazowy) w aplikacji członkowskiej otrzymamy 35 gr zniżki na litrze 95-oktanowej benzyny lub oleju napędowego. Dodatkowo na takich samych warunkach możemy liczyć na obniżkę o 15 gr/l przy tankowaniu LPG. Podobnie jak w przypadku wyżej opisanych sieci, BP daje rabat na maksymalnie 50 litrów jednorazowego tankowania. W obu przypadkach promocja działa do 30 czerwca 2026 r.

Dodatkowo jeszcze do 21 czerwca na stacjach BP można jeszcze skorzystać z możliwości zatankowania paliwa bp Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego (bez posiadania aplikacji) w czwartki i niedziele. Do 21 czerwca także funkcjonuje również akcja, w ramach której od czwartku do niedzieli można zatankować paliwo Ultimate 98 z rabatem 30 gr/l. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku konieczny jest niezbędny kupon - w każdym tygodniu udostępniany jest jeden kupon. Jednorazowo w ramach promocji można zatankować maksymalnie 60 litrów paliwa.

Jaka zniżka na stacjach Shell?

Na stacjach Shell natomiast, do 6 września 2026 r. można otrzymać 20 gr/l rabatu, kiedy zatankujemy paliwa V-Power 95, V-Power Diesel, FuelSave 95 oraz FuelSave Diesel. Jeżeli jednak kupimy dodatkowo jakiś produkt marki Shell, w tym coś z oferty Shell Cafe, lub też program myjni automatycznej, zniżka wzrośnie do 35 gr/l. Tankujący LPG również mogą liczyć na promocję - w tym przypadku wynosi ona 15 gr/l.

Warunkiem, podobnie jak w przypadku większości sieci, jest jednak posiadanie konta w programie członkowskim - tutaj jednak honorowana jest zarówno aplikacja jak i fizyczna karta (choć przed zeskanowaniem należy aktywować wskazaną ofertę). W każdym miesiącu trwania promocji można z niej skorzystać maksymalnie trzy razy. Rabat naliczany jest do maksymalnie 50 litrów paliwa przy jednym tankowaniu. Sieć Shell zaznacza dodatkowo, że nie wszystkie stacje biorą udział w promocji.

Dodatkowo do 25 czerwca 2026 r. codziennie w godzinach 14:00-18:00 na wszystkich stacjach Shell można skorzystać z możliwości zatankowania paliw V-Power 95 i V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych.

Czy można zatankować taniej na Circle K?

W punktach Circle K członkowie programu lojalnościowego Circle K extra do 27 lipca 2026 r. otrzymywać będą co poniedziałek nowy kupon. Po jego aktywacji otrzymujemy rabat na paliwo, który możemy wykorzystać w ciągu siedmiu dni od daty jego ukazania, czyli do końca niedzieli.

Po aktywowaniu kuponu otrzymujemy rabat uzależniony od tego, jakie paliwo wybierzemy. Możemy liczyć na 35 gr zniżki na litrze w przypadku paliw miles+, 30 gr/l za paliwa miles oraz 10 gr/l w przypadku LPG SupraGas. Niezależnie od paliwa maksymalnie można zatankować do 50 litrów.

Czy na MOL jest promocja na paliwo?

Taniej zatankować mogą również osoby korzystające z usług stacji węgierskiej sieci MOL. Członkowie programu lojalnościowego MOL Move, w zależności od posiadanego programu otrzymują stosowną zniżkę na paliwo. Osoby posiadające poziom Green (od 0 do 999 zebranych w aplikacji punktów) zatankować mogą paliwa EVO Plus ze zniżką w wysokości 5 gr na litrze. Ci z poziomem Silver (1 000 - 2 999 punktów) tankować mogą paliwa EVO i LPG ze zniżką w wysokości 5 gr na litrze i paliwa EVO Plus z rabatem 10 gr na litrze. Na poziomie Gold (3 000 - 5 999 punktów) rabat na paliwa EVO i LPG wynosi 5 gr na litrze, a na EVO Plus 15 gr/l.





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