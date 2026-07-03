W skrócie Zakończenie rządowego programu „Ceny Paliw Niżej” spowodowało wzrost cen na pylonach w okresie wakacyjnym nawet o około 1 zł za litr.

W celu złagodzenia skutków kryzysu paliwowego wywołanego zamknięciem Cieśniny Ormuz w Polsce obniżono stawkę VAT na benzynę i olej napędowy do 8 proc. oraz zmniejszono stawkę akcyzy.

Większość dużych sieci stacji paliw, takich jak Orlen, BP, Shell, Circle K, MOL, AMIC Energy oraz Moya, przygotowała dla użytkowników swoich aplikacji wakacyjne promocje oferujące zniżki na paliwo przy spełnieniu określonych warunków.

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W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie 28 lutego bieżącego roku zamknięta została Cieśnina Ormuz, którą każdego dnia transportowanych jest około 18 mln baryłek ropy, czyli blisko 20 proc. światowego zapotrzebowania. Ceny paliw gwałtownie wzrosły, dlatego wiele państw zdecydowało się wprowadzić rozwiązania mające ograniczyć skutki kryzysu. W Polsce uruchomiono program "Ceny Paliw Niżej", w ramach którego obniżono podatek VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc., a także zmniejszono stawkę akcyzy.

Na Orlenie rabat sięga nawet 40 gr/l, ale tylko w weekendy

Na stacjach Orlen promocja obowiązuje do 31 sierpnia i skierowana jest do użytkowników programu Orlen Vitay. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji kierowcy otrzymują 25 gr rabatu na litr benzyny lub oleju napędowego, jednakże zniżka wzrasta do 40 gr/l, jeśli podczas wizyty na stacji wydadzą dodatkowo co najmniej 5 zł w sklepie lub strefie gastronomicznej. Promocja obowiązuje wyłącznie od piątku do niedzieli i obejmuje jednorazowo maksymalnie 50 litrów paliwa.

Łącznie w czasie trwania promocji kierowca może zatankować 500 litrów paliwa w obniżonej cenie - pięć tankowań w okresie od 27 czerwca do 31 lipca oraz kolejne pięć od 1 do 31 sierpnia.

Początkowo obniżka na paliwo na stacji Orlen wynosi 25 gr/l. Lukasz Gdak East News

BP wprowadza wakacyjną promocję w każdy dzień tygodnia. Paliwo taniej o 35 gr

Na stacjach BP obowiązuje akcja "Tankuj 35 gr/l taniej", która potrwa do 1 września. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji BPme można zatankować benzynę Pb95 lub olej napędowy z rabatem w wysokości 35 gr/l. W przeciwieństwie do Orlenu promocja obowiązuje przez siedem dni w tygodniu, ale można z niej skorzystać tylko raz na tydzień. Limit jednorazowego tankowania wynosi 50 litrów.

BP utrzymało również promocje na paliwa premium. W wybrane dni można zatankować Ultimate Diesel w cenie zwykłego oleju napędowego lub otrzymać 30 gr/l rabatu na benzynę Ultimate 98.

Wakacyjny rabat na paliwa na stacjach paliw Shell. Warto skorzystać z myjni

Do 6 września obowiązuje promocja na większości stacji Shell w Polsce. Warunkiem jest posiadanie konta Shell ClubSmart oraz aktywowanie kuponu w aplikacji. Podstawowy rabat wynosi 20 gr/l na paliwa FuelSave oraz V-Power, ale jeżeli kierowca skorzysta z myjni automatycznej lub kupi wybrany produkt marki Shell to zniżka wzrośnie do 35 gr/l. Z promocji można skorzystać trzy razy w miesiącu, a jednorazowo zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa.

Tankując na stacjach paliw Shell można otrzymać większy rabat korzystając z myjni. hadrian-ifeelstock 123RF/PICSEL

35 groszy rabatu na stacjach paliw Circle K

Na stacjach Circle K do 27 lipca obowiązuje akcja "Letnie rabaty". Oferta skierowana jest do użytkowników programu Circle K Extra, którzy mogą liczyć na 35 gr/l rabatu na paliwa miles+, 30 gr/l na paliwa miles oraz 10 gr/l na autogaz LPG. Promocja obowiązuje w każdy dzień tygodnia, ale tylko raz na siedem dni. Limit również wynosi 50 litrów paliwa.

MOL z rekordowym limitem tankowania. Jednorazowo w promocyjnej cenie kupisz 100 l paliwa

Do końca sierpnia obowiązuje również promocja na stacjach MOL. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji MOL Move kierowcy otrzymują rabat w wysokości 36 gr/l na benzynę Pb95 i olej napędowy oraz 19 gr/l na LPG. To jedna z niewielu promocji, która pozwala jednorazowo zatankować nawet 100 litrów paliwa. Rabat obejmuje łącznie osiem tankowań - maksymalnie cztery w każdym miesiącu.

Rekordowy rabat dla kierowców na stacjach AMIC Energy. Trzeba dodatkowo coś kupić

Na stacjach AMIC Energy wakacyjna promocja potrwa do 31 sierpnia. Użytkownicy aplikacji AMIC Club otrzymują cotygodniowe kupony zapewniające 30 gr/l rabatu na paliwa standardowe, 40 gr/l na paliwa premium oraz 10 gr/l na LPG. Jeżeli tankowanie zostanie połączone z zakupem kawy, hot doga lub innego produktu gastronomicznego to eabat na benzynę i olej napędowy wzrasta do 50 gr/l. Promocja obejmuje maksymalnie 30 litrów paliwa.

Z największego rabatu kierowcy mogą skorzystać z na stacjach paliw Moya - obniżka sięga 50 gr na litrze. materiały prasowe

Na stacjach Moya rabat rośnie po zakupie dodatkowego produktu w sklepie lub strefie Caffe Moya

Również do końca wakacji trwa letnia promocja na stacjach MOYA - użytkownicy aplikacji Super MOYA otrzymują co tydzień kupon zapewniający 30 gr/l rabatu na benzynę oraz olej napędowy. Po zakupie dowolnego produktu w sklepie lub strefie Caffe MOYA zniżka wzrasta do 40 gr/l. Promocja obowiązuje codziennie i obejmuje maksymalnie 50 litrów paliwa. Każdy aktywowany kupon jest ważny siedem dni - od poniedziałku do niedzieli.

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