W skrócie Hongqi rozważa uruchomienie produkcji samochodów w Hiszpanii, wykorzystując infrastrukturę koncernu Stellantis.

Do 2028 roku marka planuje wprowadzić na europejski rynek 15 modeli elektrycznych i hybrydowych.

W Polsce w tym roku sprzedawane będą modele H9, H5, H6, HS5 i HS3 wyłącznie z napędem spalinowym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hongqi to najstarsza marka motoryzacyjna z Chin, która powstała w 1958 r. i jest częścią koncernu FAW Group. Przez lata producent ten zajmował się tworzeniem samochodów dla chińskich polityków i Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin, dzięki czemu wśród lokalnej społeczności uznawany jest za markę luksusową. Teraz Hongqi zamierza podbić Europę.

Hongqi chce wejść do Europy bez budowy fabryki. Współpracę chce podjąć ze Stellantisem

Według najnowszych informacji Hongqi zamierza wykorzystać istniejącą infrastrukturę należącą do koncernu Stellantis. Rozmowy mają być prowadzone za pośrednictwem chińskiego producenta aut elektrycznych Leapmotor, w którym udziały mają zarówno Stellantis, jak i właściciel Hongqi, czyli FAW Group. Z punktu widzenia chińskiego producenta to prosty sposób na skrócenie drogi do europejskiego rynku.

Chińska marka chce produkować auta w Europie. Na celowniku Hiszpania

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest produkcja w zakładzie Stellantis w Saragossie w Hiszpanii. To właśnie tam koncern już przygotowuje się do wytwarzania modeli Leapmotor na rynek europejski. Rozmowy wciąż trwają i nie ma pewności, że zakończą się podpisaniem umowy.

Jeśli zakończą się sukcesem to Hongqi zyska pierwszą bazę produkcyjną w Europie Zachodniej. To istotny krok w kontekście rosnących opłat celnych i kosztów eksportu samochodów z Chin. Alternatywnie firma analizowała także Hongkong jako potencjalne miejsce produkcji, ale ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Hongqi chce wprowadzić do Europy 15 modeli

Plany Hongqi są konkretne - do 2028 r. marka chce wprowadzić w Europie 15 modeli elektrycznych i hybrydowych. Jednym z pierwszych jest już zaprezentowany elektryczny SUV EHS5. Długoterminowy cel jest jeszcze bardziej ambitny, bo do 2030 r. chińska marka chce sprzedawać 1 mln samochodów rocznie, z czego co najmniej 10 proc. poza Chinami.

Hongqi H5To rodzinny SIV z silnikiem 1.5 lub 2.0 materiały prasowe

Chińska ofensywa trwa. Producenci przenoszą się do Europy

Hongqi nie jest jedynym producentem, który ma obecnie na celowniku Europę. Ekspansję zagraniczną przyspieszają także inni chińscy producenci, w tym państwowe koncerny Changan Automobile oraz Dongfeng Motor.

Z kolei europejscy producenci coraz śmielej współpracują z markami z Państwa Środka. Stellantis rozwija współpracę z Leapmotor i planuje nie tylko produkcję chińskich modeli w Europie, ale także wspólne projekty, m.in. elektrycznego SUV-a marki Opel, który ma powstać przy wykorzystaniu chińskiej technologii.

Jakie samochody marki Hongqi sprzedawane są w Polsce?

Chińska marka Hongqi zadebiutowała także na polskim rynku i w tym roku będzie sprzedawać pięć modeli wyłącznie z napędem spalinowym. Flagowym modelem będzie limuzyna H9 o długości 514 cm, napędzana silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 245 KM. Oprócz H9 nad Wisłą dostępne będą również modele H5, H6, HS5 i HS3 - dwa pierwsze to sedan i liftback, które gabarytami celują w segment Audi A6 czy Mercedesa Klasy E.

Natomiast HS5 i HS3 to SUV-y mierzące około 476 cm długości, które sprzedawane będą z napędem na cztery koła, silnikiem o mocy 218 KM i automatyczną przekładnią.

