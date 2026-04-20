Automotive News informuje o wynikach badania nastrojów wśród kadry zarządzającej w koncernach motoryzacyjnych. Połowa menedżerów ocenia perspektywy branży na najbliższe sześć miesięcy negatywnie, a tylko 26 proc. patrzy w przyszłość z optymizmem. Jednocześnie wskaźnik nastrojów wśród producentów spadł względem poprzedniego pomiaru, a prognozy na kolejne miesiące zeszły poniżej poziomu neutralnego. Wśród najważniejszych powodów takiej oceny branża wskazuje dziś ceny samochodów, popyt oraz rosnącą presję kosztową.

Ceny samochodów doszły do granicy. Producenci widzą problem

Największym wyzwaniem dla producentów stały się ceny transakcyjne i presja rabatowa - obszar, który jeszcze niedawno napędzał wyniki finansowe branży, a dziś zaczyna je ograniczać. Tylko 27 proc. firm ocenia swoją sytuację cenową jako dobrą lub bardzo dobrą, a aż 44 proc. spodziewa się jej pogorszenia w najbliższych miesiącach. Jednocześnie jedynie 16 proc. liczy na poprawę.

To oznacza, że dalsze podnoszenie cen staje się coraz trudniejsze. Klienci przestają je akceptować, a producenci będą zmuszeni szukać innych sposobów utrzymania sprzedaży - przede wszystkim poprzez rabaty i finansowanie.

Popyt na nowe auta słabnie. Prognozy producentów są jednoznaczne

Zmienia się też druga strona rynku. Popyt, który przez ostatnie lata pozwalał utrzymywać wysokie ceny, zaczyna tracić impet. Obecnie 51 proc. producentów ocenia go jako dobry lub bardzo dobry, ale w prognozach dominuje ostrożność - tylko 29 proc. spodziewa się poprawy, podczas gdy 38 proc. przewiduje spadek.

W praktyce oznacza to, że klienci coraz częściej odkładają decyzje zakupowe i zaczynają reagować na poziom cen, czekając na lepsze oferty lub poprawę sytuacji gospodarczej.

Koszty produkcji i pracy rosną. Marże są pod presją

Na to nakłada się rosnąca presja kosztowa. W obszarze kosztów pracy aż 52 proc. producentów ocenia swoją sytuację jako przeciętną, a mniej niż 40 proc. uznaje swoje marże za dobre lub bardzo dobre. Jednocześnie aż 75 proc. firm nie spodziewa się poprawy w zakresie kosztów pracy w najbliższym czasie.

Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne - cła, rosnące koszty surowców i napięcia geopolityczne - które dodatkowo ograniczają możliwość dalszego podnoszenia cen bez ryzyka utraty klientów.

Łańcuch dostaw znów zagrożeniem dla rynku motoryzacyjnego

Dodatkowym ryzykiem pozostaje sytuacja dostawców. Blisko dwie trzecie producentów obawia się pogorszenia ich kondycji finansowej, co w skrajnym scenariuszu może przełożyć się na zakłócenia produkcji.

To istotna zmiana względem poprzednich lat - wcześniej problemem był brak komponentów, dziś coraz częściej wskazuje się na ryzyko finansowe firm w łańcuchu dostaw.

Rynek samochodów wchodzi w nową fazę

Zestawienie tych danych pokazuje wyraźnie, że rynek zmienia zasady gry. Producenci nie mogą już swobodnie podnosić cen, bo popyt zaczyna słabnąć, ale jednocześnie nie mają przestrzeni do ich obniżania, bo koszty pozostają wysokie.

W efekcie rośnie znaczenie rabatów, promocji i finansowania, które pozwalają utrzymać sprzedaż bez oficjalnych obniżek cen katalogowych. Pierwsze sygnały tego procesu już widać - wyprzedaże roczników, specjalne oferty leasingowe czy coraz częstsze kampanie promocyjne.

Jeśli te prognozy się sprawdzą, druga połowa roku może wyglądać inaczej niż poprzednie lata. Nie będzie już problemu z dostępnością aut, tylko z ich sprzedażą, a to zwykle oznacza większą elastyczność cenową i rynek, który po raz pierwszy od dawna zaczyna przesuwać się w stronę kupującego.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL