Zmiany następują w momencie, gdy projekt budowy przemysłowego hubu elektromobilności w Jaworznie wciąż znajduje się na etapie poszukiwania partnera technologicznego i finalizowania finansowania.

Zmiany w zarządzie ElectroMobility Poland

Tomasz Kędzierski kierował spółką ElectroMobility Poland od września 2024 r., czyli w okresie, gdy projekt Izery został zasadniczo przeformułowany. W miejsce pierwotnej koncepcji polskiej marki samochodów elektrycznych coraz wyraźniej pojawia się dziś koncepcja stworzenia w Jaworznie przemysłowego hubu elektromobilności, który miałby powstać we współpracy z globalnym producentem samochodów.

Równolegle spółka prowadzi rozmowy dotyczące finansowania inwestycji. W lutym przedstawiciele ElectroMobility Poland, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali dokument term sheet określający warunki wejścia kapitałowego funduszu w projekt. Wartość planowanej inwestycji ma wynosić ok. 4,5 mld zł.

Według deklaracji spółki podpisanie ostatecznej umowy inwestycyjnej ma otworzyć kolejny etap realizacji projektu, który obejmuje budowę zakładu produkcyjnego oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla elektromobilności.

Kim jest nowy wiceprezes ElectroMobility Poland

Nowy członek zarządu spółki, Cyprian Gronkiewicz, od kilku lat związany jest bezpośrednio z projektem budowy zakładu w Jaworznie. Do ElectroMobility Poland dołączył w 2019 r., obejmując funkcję dyrektora odpowiedzialnego za przygotowanie obszaru produkcyjnego.

W tym czasie odpowiadał m.in. za planowanie procesów manufacturing, uzgodnienia z partnerami technologiczno-produkcyjnymi oraz przygotowanie koncepcji zakładu pod przyszłe procesy wytwórcze. Nadzorował także proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji.

Gronkiewicz ma blisko 20-letnie doświadczenie w przemyśle. Karierę zawodową rozpoczynał w zakładzie FCA w Tychach, gdzie uczestniczył w projektach rozbudowy linii produkcyjnych związanych z uruchomieniem nowych modeli samochodów. Później związał się z bydgoską PESĄ, gdzie pełnił funkcje kierownicze w obszarze jakości i produkcji.

Co dalej z projektem w Jaworznie

ElectroMobility Poland została powołana w 2016 r. z myślą o stworzeniu polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Projekt w pierwotnej formie nie został jednak zrealizowany, a po zmianie rządu rozpoczęto jego przegląd i przygotowanie nowej koncepcji inwestycji.

Obecnie plan zakłada budowę w Jaworznie hubu produkcyjno-rozwojowego, który ma obejmować nie tylko montaż samochodów elektrycznych, lecz także rozwój kompetencji inżynieryjnych, walidację jakości, cyfryzację procesów produkcyjnych oraz rozwój komponentów związanych z elektromobilnością.

Kluczowym elementem projektu pozostaje znalezienie strategicznego partnera z globalnego rynku motoryzacyjnego. Według wcześniejszych deklaracji władz spółki współpraca w formule joint venture miałaby pozwolić ograniczyć koszty inwestycji, skrócić czas realizacji projektu oraz zmniejszyć ryzyko związane z uruchomieniem produkcji samochodów elektrycznych w Polsce.

Skoda Octavia. Test wersji budżetowej Maciej Olesiuk INTERIA.PL