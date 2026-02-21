Premiera Porsche Cayenne Electric w Krakowie. 1156 KM na lodowisku

Kiedy Porsche Cayenne po raz pierwszy pojawiło się na rynku w 2002 roku, wywołało sporo kontrowersji. SUV-y zaczęły już co prawda zdobywać wtedy popularność i pojawiały się pierwsze modele, które nie tylko były bardzo cywilizowane, ale wręcz luksusowe. Lecz czym innym jest stworzenie SUV-a, który może zastępować limuzynę, a czym innym sprawienie, by jeździł jak auto sportowe.

Porsche udowodniło jednak, że jest to możliwe i Cayenne stało się wielkim sprzedażowym hitem, który uratował finanse marki i pozwolił się je rozwijać. Obecnie Porsche ponownie przeżywa kryzys, spowodowany między innymi za szybko podjętą decyzją o przejściu na elekromobilność. Tymczasem nowa generacja Cayenne jest autem wyłącznie elektrycznym.

Dlatego też niemiecki producent nie zamierza rezygnować ze spalinowych odmian, a obecna na rynku od 2017 roku trzecia generacja Cayenne została gruntownie odświeżona w 2023 roku i jest oferowana równolegle z debiutującą właśnie odmianą Electric.

Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

Porsche Cayenne Electric to najmocniejszy model w historii marki

Nowe Cayenne pojawi się w salonach Porsche dopiero na przełomie kwietnia i maja, ale samochód można było zobaczyć w Polsce na żywo już teraz, podczas kilku specjalnych pokazów. Ostatni z nich został zorganizowany przez Porsche Centrum Kraków, a odbył się na lodowisku. Wybór miejsca dość nieoczywisty, ale kojarzący się z zimowymi feriami i wyprawami na alpejskie lodowce, a więc miejscami, gdzie łatwo spotkać właścicieli Cayennów.

Premiera Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

Co prawda auta elektryczne zwykle nienajlepiej znoszą niskie temperatury i wyraźnie spada ich zasięg, ale w przypadku Cayenne'a Electric nie powinno być to aż tak dużym problemem. Bez względu na wersję silnikową, korzysta on z baterii o pojemności 113 kWh, która zapewnia zasięg na poziomie 642 km lub 623 km (w odmianie Turbo). Co więcej, dzięki 800-voltowej architekturze, auto można ładować z mocą 390 kW, co pozwala na uzupełnienie energii z 10 do 80 proc. w zaledwie 16 minut. We własnym garażu można zaś korzystać z ładowarki indukcyjnej o mocy 11 kW - wystarczy zaparkować nad specjalną płytą, by auto ładowało się bezprzewodowo.

Największe wrażenie robi jednak moc nowego Cayenne Electric. Już wersja bazowa oferuje 442 KM i przyspiesza do 100 km/h w 4,8 s, natomiast odmiana Turbo ma aż 1156 KM oraz 1500 Nm, co czyni ją najmocniejszym seryjnie produkowanym Porsche w historii. W efekcie ten ważący ponad 2,6 t SUV przyspiesza do 100 km/h w 2,5 s. Równie szybko, co nowe 911 Turbo S.

Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

Auto robi też duże wrażenie na żywo, choć bez wątpienia zdania na temat stylistyki będą podzielone. Przód mocno nawiązuje do spalinowego Cayenne, choć więcej obłości oraz mniej wlotów powietrza podkreśla, że mamy do czynienia z autem elektrycznym. Kontrowersje może za to budzić tył, wyróżniający się bardziej surowymi i mniej subtelnymi kształtami, niż odmiana spalinowa. Najbardziej uwagę przyciągają jednak pionowe "płetwy", wysuwające się ze zderzaka podczas jazdy, aby poprawić aerodynamikę, a w konsekwencji zasięg.

Porsche Cayenne Electric Porsche materiały prasowe

Z kolei najbardziej rzucającym się w oczy elementem we wnętrzu nowego Cayenne są ekrany. Wyświetlacz wskaźników ma aż 14,25 cala i jest mocno zakrzywiony. Z kolei ekran centralny w dolnej części jest wygięty pod większym kątem, co dzieli go na dwie strefy. Górna to część główna, gdzie wyświetlane są wybrane przez nas opcje, zaś dolna to miejsce na wybrane widgety oraz skróty, pozwalające na szybkie przełączanie się między najważniejszymi funkcjami. Opcjonalnie dostępny jest także duży (14,9 cala) wyświetlacz dla pasażera.

Porsche Cayenne Electric Porsche materiały prasowe

Ile kosztuje nowe Porsche Cayenne Electric? Cena to jego duży atut

Podczas premiery Porsche Cayenne Electric, miałem okazję porozmawiać z Pawłem Kusem (założycielem i właścicielem Kus Automotive, do którego należy krakowski salon Porsche) na temat zainteresowania klientów nowym modelem. Przyznał on, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by zestawiać sprzedaż Cayenne elektrycznego i spalinowego, ale liczba do tej pory złożonych zamówień, świadczy o bardzo pozytywnym przyjęciu nowego modelu.

Zdaniem Pawła Kusa, jest to częściowo spowodowane tym, że wielu klientów Porsche zdążyło się już przekonać do elektryków z Zuffenhausen, za sprawą Taycana oraz drugiej generacji Macana. Pojawienie się Cayenne Electric jest więc dla nich naturalnym rozwojem gamy marki.

Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

Istotnym czynnikiem jest również cena. Obecnie najtańsze spalinowe Cayenne kosztuje 479 tys. zł i napędzane jest silnikiem o mocy 353 KM, pozwalającym na sprint do 100 km/h w 6,0 s. Tymczasem bazowe Cayenne Electric kosztuje 446 tys. zł, a ma 442 KM i rozpędza się do 100 km/h w 4,8 s, a do tego oferuje bogatsze wyposażenie.

Jeszcze większy rozdźwięk jest w przypadku topowych odmian. Za Cayenne Turbo E-Hybrid (739 KM, 0-100 km/h w 3,7 s) zapłacimy 914 tys. zł, zaś Cayenne Turbo Electric (1156 KM, 0-100 km/h w 2,5 s) kosztuje "jedynie" 727 tys. zł.

Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

Porsche Cayenne Electric Michał Domański INTERIA.PL

