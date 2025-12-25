Prawo jazdy na elektryki? Po sieci krąży nowy mit

Źródłem zamieszania jest dokument branżowy, który - po skrótach i uproszczeniach - zaczął żyć własnym życiem.

Skąd wziął się mit o "prawie jazdy na elektryki"

Zamieszanie wywołał plan przedstawiony przez Union Française de l'Électricité (UFE), czyli organizację zrzeszającą francuski sektor energetyczny. W jednym z punktów dokumentu pojawia się pojęcie "permis de conduire électrique", które w dosłownym tłumaczeniu można odczytać jako "prawo jazdy elektryczne".

To właśnie ten skrót językowy został przez część mediów i odbiorców potraktowany dosłownie. Tymczasem w samym dokumencie nie ma mowy o nowej kategorii prawa jazdy, ani o ograniczeniu możliwości prowadzenia samochodów spalinowych.

Co naprawdę oznacza "prawo jazdy elektryczne" w planie UFE

UFE proponuje zmianę sposobu szkolenia, a nie zmiany uprawnień. Chodzi o to, by w ramach standardowego prawa jazdy kategorii B nauka jazdy była w większym stopniu realizowana z wykorzystaniem samochodów elektrycznych i obejmowała dodatkowe elementy związane z ich użytkowaniem. Kandydaci na kierowców mieliby uczyć się nie tylko samej jazdy, ale także ładowania pojazdu, planowania tras z uwzględnieniem infrastruktury oraz zasad jazdy energooszczędnej.

To rozwiązanie jest wprost porównywane do już funkcjonującego we Francji prawa jazdy zdawanego na samochód z automatyczną skrzynią biegów. W takim przypadku nie powstaje nowa kategoria dokumentu - zmienia się jedynie wariant szkolenia i egzaminu. Dokładnie w tym samym duchu UFE opisuje "permis électrique".

Dlaczego taki kurs miałby być tańszy

Jednym z argumentów UFE jest potencjalnie niższy koszt kursu prawa jazdy realizowanego na aucie elektrycznym. Nie wynika to z żadnych ulg administracyjnych, ale z czystej ekonomii użytkowania pojazdu.

Samochód elektryczny generuje niższe koszty eksploatacyjne niż auto spalinowe - energia elektryczna jest tańsza niż paliwo, a serwis ogranicza się do minimum. Dla szkół jazdy oznacza to mniejsze wydatki operacyjne, co - według założeń planu - mogłoby zostać częściowo przeniesione na kursantów w postaci niższej ceny kursu. Dodatkowo UFE proponuje system wsparcia finansowego, w tym preferencyjne pożyczki na zakup samochodów elektrycznych do nauki jazdy, co jeszcze bardziej obniżałoby próg wejścia dla auto-szkół.

Element większej strategii, nie pojedynczy pomysł

"Elektryczne prawo jazdy" to tylko jeden z elementów znacznie szerszego planu UFE. Dokument obejmuje kilkadziesiąt propozycji dotyczących przyspieszenia elektryfikacji transportu we Francji. Wśród nich znajdują się m.in. rozwój leasingu społecznego dla samochodów elektrycznych, ułatwienia w dostępie do używanych aut na prąd, przyspieszenie rozbudowy infrastruktury ładowania - zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych - oraz działania edukacyjne skierowane do samorządów i wspólnot mieszkaniowych.

Całość ma być wkładem branży energetycznej w prace nad nową strategią energetyczną Francji na lata 2026-2030. To propozycje i rekomendacje, a nie gotowe projekty ustaw.

Co z tego wynika w praktyce

Francja nie planuje wprowadzenia prawa jazdy tylko na auta elektryczne. Nie ma też żadnych prac nad podziałem uprawnień kierowców według rodzaju napędu pojazdu. Dyskusja dotyczy wyłącznie tego, czy system nauki jazdy powinien nadążyć za rynkiem, na którym samochody elektryczne przestają być niszą. Dla wielu kursantów starających się o prawo jazdy może to być pierwsza okazja do spróbowania samochodu elektrycznego. I przekonania się, że nie ma powodów do obaw.

Różnica między tym, co faktycznie zapisano w planie UFE, a tym, jak zostało to przedstawione w skrótowych nagłówkach, jest zasadnicza. I właśnie w tej luce informacyjnej narodził się mit, który dziś krąży po sieci.

