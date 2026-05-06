W skrócie W 2026 roku koszt kursu na prawo jazdy kat. B przekracza najniższą krajową.

Wydatki na kursy wzrosły znacząco względem poprzednich lat, a same szkolenia to nie jedyne koszty – trzeba doliczyć m.in. opłaty za badania lekarskie, zdjęcia, egzaminy oraz wyrobienie dokumentów.

Na ceny kursów wpływają m.in. koszty wynajmu biur i placów manewrowych, zakup i serwisowanie pojazdów oraz skutki kryzysów energetycznych.

Wokół konieczności wprowadzenia zmian w systemie szkolenia kursantów na prawo jazdy nie milkną echa, a coraz głośniej robi się również o samych cenach. Te systematycznie rosną z każdym kolejnym rokiem i zdaniem wielu doszły właśnie do horrendalnego poziomu. Dziś okazuje się, że najniższa pensja miesięczna będzie niewystarczającą, aby zapisać się na na kurs na prawo jazdy kategorii B.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kategorii B w 2026 r.?

Bardzo możliwe, że większość czytelników nadal jest mylnie przekonana, że kurs na prawo jazdy kategorii B wiąże się z wydatkiem rzędu 2-3 tys. zł. Nie ukrywam, że swój blankiet mam już od dłuższego czasu, więc siłą rzeczy przestałem śledzić cenniki szkół nauki jazdy. Jeden z moich kuzynów w minionym miesiącu dumnie pochwalił mi się, że zapisał się na kurs. Wtedy do rozmowy wtrącił się jego ojciec, który zaskoczył mnie ciekawą anegdotką.

Babcia postanowiła, że zapłaci obu swoim wnukom za kurs - X zdawał go w ubiegłym roku, więc otrzymał kwotę 3,2 tys. zł, natomiast Y zapisał się w marcu 2026 r. i dostał taką samą pulę. Problem jednak w tym, że na przestrzeni niespełna roku cena za kurs wzrosła o 1 tys. zł.

4 tys. zł na kurs na prawo jazdy kat. B to absolutne minimum

W niewielkim przygranicznym mieście w województwie dolnośląskim kurs na prawo jazdy kat. B wiąże się z wydatkiem co najmniej 4 tys. zł - mowa o podstawowym szkoleniu, na który składa się 30 godzin jazdy i 30 godzin zajęć teoretycznych. Podobne stawki obowiązują również w większych miastach nad Wisłą.

Minimalna pensja miesięczna jest niższa niż opłata za kurs na prawo jazdy kat. B.

W większych miastach cena za kurs może być jednak wyższa i uzależniona jest od renomy szkoły czy rozszerzenia zajęć o płytę poślizgową lub lepszy model samochodu. Kwota ta może sięgnąć nawet 6 tys. zł. Dla porównania najniższa krajowa w kwietniu 2026 r. wyniosła 4806 zł brutto, czyli 3606 zł na rękę.

Co wpływa na cenę kursu na prawo jazdy?

Trzeba przyznać, że na przestrzeni lat ceny kursów na prawo jazdy diametralnie wzrosły. W 2000 r. - gdy najniższa krajowa wynosiła 700 zł brutto - kurs kosztował od 600 do 800 zł. 15 lat później za szkolenie należało zapłacić od 1,3 do 1,8 tys. zł, przy minimalnej krajowej 1750 zł brutto, a w 2020 r. kurs wiązał się z wydatkiem około 2 tys. zł przy najniższej pensji 2600 zł brutto.

Dziś jednak jest o wiele drożej i - co należy zaznaczyć - sam kurs nie jest końcem wydatków. Dodatkowo należy doliczyć wizytę u lekarza, fotografa, opłatę za wyrobienie dokumentu oraz opłacić egzamin praktyczny i teoretyczny, czyli odpowiednio około 230 oraz 57 zł.

Z każdym kolejnym rokiem podwyżki cen obejmują każdą dziedzinę życia, więc nie omijają również szkół nauki jazdy. W 2022 r. doszło do pierwszego kryzysu energetycznego, a dziś śmiało możemy mówić o trwającym drugim, którego skutki są w pewnym stopniu łagodzone przez rząd. Pozostaje jednak cały szereg innych kosztów, które muszą ponieść właściciele autoszkół - mowa chociażby o wynajmie biur, placów manewrowych czy zakupie i serwisowaniu pojazdów.

