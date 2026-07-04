W skrócie Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, który zakłada odejście od części dotychczasowych zasad egzaminowania i większy nacisk na umiejętności potrzebne podczas codziennej jazdy.

Dla kategorii B i B1 zlikwidowany zostanie obowiązkowy egzamin na placu manewrowym, jednak pozostanie on dla kategorii A, A1, A2 oraz dla osób zdających na ciężarówki i autobusy.

Nowe przepisy zakładają skrócenie ważności wyniku egzaminu teoretycznego do 24 miesięcy oraz wprowadzenie elektronicznego rejestrowania wszystkich odbywanych jazd za pomocą GPS.

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Ministerstwo podkreśla, że obecny system zbyt mocno koncentruje się na wykonywaniu wyuczonych manewrów i zapamiętywaniu pytań egzaminacyjnych. Nowe przepisy mają sprawdzać przede wszystkim umiejętność przewidywania zagrożeń, podejmowania właściwych decyzji oraz bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Reforma będzie wdrażana etapami w latach 2027-2029, a pierwsze zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Plac manewrowy zniknie z egzaminu, ale tylko dla części przyszłych kierowców

Największą zmianą będzie likwidacja obowiązkowego egzaminu na placu manewrowym dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B i B1. Resort argumentuje, że to właśnie jazda w mieście najlepiej pokazuje, czy kandydat potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach, przewidywać zachowania innych uczestników ruchu i właściwie reagować na dynamicznie zmieniające się sytuacje.

Warto jednak zaznaczyć, że plac manewrowy nie zniknie całkowicie. Nadal będzie wykorzystywany podczas szkolenia w ośrodkach nauki jazdy.

Minister Klimczak zapowiedział, że nowy egzamin na prawo jazdy powinien zacząć obowiązywać najpóźniej od przyszłego roku Adam Staskiewicz East News

Motocykliści i kierowcy ciężarówek nadal będą zdawać na placu

Zmiany nie obejmą wszystkich kategorii prawa jazdy, ponieważ plac manewrowy pozostanie obowiązkowym elementem egzaminu dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1 i A2, a także dla osób zdających na ciężarówki oraz autobusy. Przyszli motocykliści nadal będą musieli wykonać na placu wszystkie zadania, które obecnie są wymagane - mowa o przeprowadzeniu jednośladu, wykonaniu ósemki, slalomu wolnego i szybkiego oraz zatrzymaniu awaryjnym.

Koniec z "wkuwaniem" tysięcy pytań na egzamin na prawo jazdy. W pytaniach będą zmiany

Opublikowany projekt przewiduje również gruntowną reformę egzaminu teoretycznego. Ministerstwo chce ograniczyć liczbę pytań egzaminacyjnych i odejść od modelu polegającego na mechanicznym zapamiętywaniu odpowiedzi. Nowa baza pytań ma być znacznie mniejsza i koncentrować się na analizowaniu rzeczywistych sytuacji drogowych oraz zagrożeń występujących na drogach.

Za przygotowanie i aktualizację pytań odpowiadać będzie nowe Centrum Egzaminowania, które zastąpi dotychczasową komisję zajmującą się ich weryfikacją. Dodatkowo resort zapowiada regularną analizę jakości pytań oraz ich bieżące dostosowywanie do zmian przepisów i realiów ruchu drogowego.

Obecnie pozytywny wynik testu można wykorzystać praktycznie bez ograniczeń czasowych, ale po wejściu w życie nowych przepisów będzie on ważny przez 24 miesiące. Jeżeli kandydat w tym czasie nie zda egzaminu praktycznego, konieczne będzie ponowne podejście do teorii.

Koniec z fikcyjnymi godzinami jazd. Potwierdzić je będą musieli kursant i instruktor

Każdy kursant otrzyma indywidualny numer, a wszystkie odbywane jazdy będą rejestrowane elektronicznie wraz z informacją o instruktorze, czasie szkolenia oraz przebiegu trasy zapisanym przez GPS. Każda lekcja będzie wymagała elektronicznego potwierdzenia zarówno przez kursanta, jak i instruktora. Rozwiązanie ma wyeliminować problem fikcyjnie realizowanych godzin szkolenia, który jeszcze kilka lat temu był dosyć popularnym procederem.

Każda przejechana godzina podczas kursu będzie musiała zostać potwierdzona przez kursanta i instruktora. PIOTR KAMIONKA Reporter

Egzaminy na prawo jazdy będą nagrywane we wszystkich kategoriach

Nowelizacja zakłada także rozszerzenie obowiązku nagrywania egzaminów praktycznych - obecnie nagrania obejmują przede wszystkim egzaminy na kategorię B. Po zmianach obowiązek ma dotyczyć wszystkich kategorii prawa jazdy oraz egzaminów wewnętrznych prowadzonych przez szkoły jazdy. Nagrania będą przechowywane przez 90 dni i mają ułatwiać rozstrzyganie sporów oraz podnosić jakość procesu egzaminowania.

Ministerstwo stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo. Egzamin na prawo jazdy przejdzie gruntowne zmiany

Głównym celem reformy nie jest ułatwienie zdobycia prawa jazdy, lecz lepsze przygotowanie przyszłych kierowców do realnych sytuacji na drogach. Ministerstwo liczy, że w dłuższej perspektywie przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenie liczby wypadków.

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