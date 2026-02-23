W skrócie Obszar dawnej fabryki Fiata w Bielsku-Białej stanie się miejscem nowoczesnego centrum danych o wartości około miliard dolarów.

Centrum danych będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę energetyczną oraz współpracować z platformą Boosteroid.

Projekt uwzględnia standardy ESG i certyfikację BREEAM, a inwestycja może w przyszłości przyciągnąć firmy technologiczne oraz specjalistów z branży cyfrowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nieruchomość po zamkniętej fabryce Fiata, obejmująca niemal 53 hektary, pod koniec 2024 roku trafiła w ręce katowickiej spółki DL Invest Group. Pierwotnie zakładano utworzenie tam strefy logistyczno-produkcyjnej, jednak inwestor zdecydował się na zmianę koncepcji i ogłosił realizację dużego centrum przetwarzania danych.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, decyzja ta stanowi przemyślany element strategii przekształcania terenów poprzemysłowych w nowoczesne przestrzenie technologiczne, odpowiadające światowym trendom cyfryzacji.

Istotna lokalizacja dla szybkiej i sprawnej transformacji

Największym walorem lokalizacji ma być funkcjonująca już infrastruktura energetyczna. Jak informuje serwis PolskiPrzemysł - obiekt posiada własny Główny Punkt Zasilający o mocy około 82 MW, co daje wyraźną przewagę w przypadku przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na energię. W perspektywie docelowej moc centrum danych ma wzrosnąć nawet do 200 MW, co pozwoliłoby zaliczyć tę inwestycję do największych w kraju w swojej kategorii.

Rozwinięte zaplecze energetyczne, wsparte gęstą siecią dróg, linii kolejowych oraz nowoczesnych kanałów komunikacji technologicznej, sprawia, że przekształcenie obszaru w cyfrowy hub może przebiegać sprawnie i w krótkim czasie.

Fabryka Fiata przemieni się w centrum streamingu gier

Technologicznym partnerem projektu została platforma Boosteroid - globalny podmiot działający w obszarze usług chmurowych oraz streamingu gier. Planowane centrum danych ma stanowić wsparcie dla jej infrastruktury, zapewniając zaawansowane zaplecze obliczeniowe i transmisyjne dla użytkowników w Europie.

Całkowitą wartość inwestycji szacuje się na około miliard dolarów. Projekt od początku opracowywany jest z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Inwestor deklaruje wdrożenie rozwiązań spełniających standardy ESG oraz uzyskanie certyfikacji BREEAM, co wiąże się z naciskiem na wysoką efektywność energetyczną, redukcję emisji oraz troskę o środowisko naturalne.

Mniej miejsc pracy, ale potencjał dla całej gospodarki

Eksperci zwracają uwagę, że choć centra danych nie tworzą tylu miejsc pracy co tradycyjne zakłady produkcyjne, inwestycja ma potencjał, by w przyszłości przyciągnąć firmy oraz specjalistów z sektorów technologicznych i usług cyfrowych. Istnieje również możliwość powstania na terenie ośrodka zaplecza badawczo-rozwojowego lub centrów usług wspierających jego działalność. To w dłuższej perspektywie może wzmocnić lokalny rynek pracy i sprzyjać pojawianiu się kolejnych projektów inwestycyjnych.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL