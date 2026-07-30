Powstanie nowa fabryka Jelcza. To największy projekt w historii spółki

W skrócie Jelcz rozpoczyna budowę nowej fabryki w Miłoszycach pod Wrocławiem; inwestycja warta ponad 756 mln zł ma pozwolić na uruchomienie produkcji w 2029 roku.

Nowy zakład umożliwi zwiększenie skali produkcji do około 1600 pojazdów rocznie, co jest kluczowe dla realizacji zamówień modernizacyjnych Wojska Polskiego.

Spółka rozwija także infrastrukturę w Raciborzu, gdzie wspólnie z Rosomak S.A. będzie realizować produkcję specjalistycznych podwozi oraz innych projektów.

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Rosnące zamówienia dla Wojska Polskiego sprawiły, że dotychczasowe moce produkcyjne Jelcza przestały wystarczać. Spółka odpowiada dziś za dostawy podwozi wykorzystywanych w wielu kluczowych programach modernizacji armii, dlatego zdecydowano o realizacji inwestycji, która ma pozwolić na wielokrotne zwiększenie skali produkcji.

Finansowanie przedsięwzięcia zapewni Skarb Państwa za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Pierwsza transza wsparcia wyniosła 300 mln zł, natomiast całkowite dokapitalizowanie producenta przekroczy 750 mln zł.

Nowa fabryka ma zwiększyć elastyczność produkcji

Jak informuje serwis Strefa Obrony - nowy zakład powstanie w Miłoszycach na terenie o powierzchni około 24 hektarów. Projekt obejmuje budowę hal produkcyjnych, zaplecza logistycznego, parkingów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Równolegle firma zainwestuje w nowoczesny park maszynowy, który ma umożliwić sprawniejszą realizację zamówień.

Fabryka zostanie zaprojektowana zgodnie ze współczesnymi standardami. Jej układ ma pozwalać na elastyczne dostosowywanie produkcji do różnych typów pojazdów wojskowych. Docelowo zakład ma osiągnąć zdolność wytwarzania około 1600 pojazdów rocznie, a rozpoczęcie produkcji przewidziano na 2029 rok.

Podwozia dla najważniejszych programów wojskowych

W nowym zakładzie będą powstawały przede wszystkim ciężkie podwozia wojskowe. To właśnie na konstrukcjach Jelcza bazują obecnie wyrzutnie systemów Patriot, Homar-K, HIMARS, Langusta i Pilica+, a także elementy programów Narew oraz Wisła.

Istotnym elementem planów jest również rozpoczęcie seryjnej produkcji pojazdów trzeciej generacji, opracowanych przez polskich inżynierów. Nowe ciężarówki mają stanowić platformę dla przyszłych systemów rakietowych, radarów, stanowisk dowodzenia oraz innych specjalistycznych zabudów wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP.

Rozbudowa obejmuje także Racibórz

Inwestycja w Miłoszycach nie jest jedynym przedsięwzięciem realizowanym przez spółkę. Niedawno Jelcz oraz Rosomak S.A. podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnych zakładach Rafako w Raciborzu. To kolejny etap przejmowania infrastruktury przemysłowej, która ma zostać wykorzystana przez spółki należące do Grupy PGZ.

Docelowo w Raciborzu będą realizowane trzy kluczowe projekty. Jelcz ma prowadzić produkcję specjalistycznych podwozi w trzech halach, Rosomak uruchomi linię spawalniczą korpusów transporterów opancerzonych, natomiast trzecia hala zostanie przeznaczona na projekt SAN. Skupienie kilku podmiotów Grupy PGZ w jednym kompleksie ma ułatwić współpracę i lepiej wykorzystać dostępne zaplecze przemysłowe.