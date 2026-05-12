W skrócie W Gdyni powstała nowa stacja kolejowa przystosowana do obsługi najdłuższych towarowych składów, usprawniająca transport ładunków i zmniejszająca ruch ciężarówek na drogach.

Inwestycja obejmowała budowę 115 kilometrów torów, 359 rozjazdów, dwa wiadukty, nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa oraz największą w Polsce głowicę rozjazdową.

Nowa infrastruktura kolejowa współfinansowana przez Unię Europejską ma zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i ułatwić obsługę transportu towarowego w Europie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rozwój transportu kolejowego to nie tylko sposób na ograniczenie ruchu drogowego w przewozach towarowych. Większa liczba ładunków transportowanych koleją oznacza mniej tirów na krajowych trasach, co przekłada się nie tylko na zmniejszenie korków. Wolniej zużywa się nawierzchnia dróg, spadają koszty remontów, a dodatkowo ograniczane są emisje spalin i hałas generowany przez ciężki transport.

Odpowiedzią na te wyzwania jest między innymi inwestycja zrealizowana w porcie w Gdyni. Nowoczesna stacja kolejowa, uruchomiona kilkanaście miesięcy temu, została zaprojektowana z myślą o znacznie sprawniejszej obsłudze transportu towarowego. Dzięki nowej infrastrukturze możliwe będzie przewożenie większej liczby ładunków w krótszym czasie, co ma zwiększyć efektywność całego systemu logistycznego.

115 kilometrów nowych torów i setki rozjazdów

Skala inwestycji robi ogromne wrażenie. W ramach rozbudowy stacji Gdynia Port powstało 115 kilometrów nowych torów oraz 359 rozjazdów. Taka przebudowa znacząco zwiększyła przepustowość układu kolejowego obsługującego port i terminale przeładunkowe. Dodatkowo wybudowano dwa nowe wiadukty o długości 640 i 170 metrów, które usprawniają ruch pociągów prowadzących do portowych terminali.

Prace objęły również modernizację mostu nad rzeką Chylonką. Nie pominięto także kwestii związanych z bezpieczeństwem infrastruktury podczas intensywnych opadów. W tym celu zastosowano system trzynastu podziemnych zbiorników retencyjnych oraz nową sieć kanalizacyjną. Na terenie inwestycji powstała również publiczna ładownia. Całość została zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji oraz ograniczeniu wpływu inwestycji na otoczenie.

Rozwiń

Największa taka konstrukcja w Polsce

Jednym z najważniejszych elementów nowej stacji jest ogromna głowica rozjazdowa. To największy tego typu obiekt w Polsce, łączący aż 39 torów. Według inwestora należy również do najbardziej zaawansowanych konstrukcji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwiązanie to ma usprawnić kierowanie ruchem składów towarowych i zwiększyć płynność transportu w obrębie portu.

W trakcie realizacji inwestycji konieczne było również rozwiązanie problemu napowietrznej linii wysokiego napięcia przebiegającej w pobliżu stacji. Aby wyeliminować ryzyko kolizji z infrastrukturą kolejową, przewody energetyczne poprowadzono pod ziemią na odcinku 20 kilometrów. W kulminacyjnym momencie budowy na placu pracowało jednocześnie około 500 osób oraz blisko 200 maszyn.

Inwestycja ważna nie tylko dla Polski

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Łącząc Europę". Znaczenie tej inwestycji wykracza jednak daleko poza samą Gdynię i krajowy transport kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe podkreślają, że nowa infrastruktura zwiększa możliwości przewozu ładunków do polskich portów morskich, w tym również do Gdańska.

Ma to bezpośrednio przełożyć się na wzrost konkurencyjności polskich portów wobec innych terminali działających w regionie Morza Bałtyckiego. Rozbudowana sieć kolejowa ma usprawnić obsługę transportu towarowego w skali europejskiej i jednocześnie wzmocnić pozycję Polski na rynku logistycznym.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektryk INTERIA.PL