W skrócie W Chinach planowany jest kolejowy tunel pod cieśniną Bohai, łączący dwa portowe ośrodki na północnym wschodzie kraju i mający być najdłuższym podwodnym tunelem kolejowym na świecie o długości 123 km, z których 90 km znajdzie się pod wodą.

Tunel ma połączyć miasta Dalian i Yantai, a czas podróży pociągiem dużych prędkości przez nową trasę mógłby wynosić około 40 minut zamiast dotychczasowych kilku lub nawet kilkunastu godzin tradycyjnymi środkami transportu.

Projekt wciąż znajduje się na etapie planowania, a wyzwaniami dla realizacji są trudne warunki geologiczne, sejsmiczne oraz konieczność zastosowania zaawansowanych technologii inżynieryjnych.

Współczesne miasta coraz częściej borykają się z coraz większym ruchem i naturalnymi przeszkodami, które utrudniają szybkie przemieszczanie się. Tam, gdzie między ważnymi ośrodkami znajdują się morza, rzeki lub zatoki, same mosty czy promy nie zawsze są wystarczające, aby zapewnić sprawną komunikację. Nic zatem dziwnego, że inżynierowie szukają rozwiązań, które pozwalają skrócić czas podróży i lepiej połączyć odległe regiony.

Dobrym przykładem takiego podejścia jest plan budowy kolejowego tunelu pod Cieśniną Bohajską w Chinach, który ma usprawnić transport między rozdzielonymi wodą obszarami.

Zamiast 20 godzin, 40 minut. Chiny idą na rekord

Planowany tunel ma zapewnić stałe połączenie między miastami Dalian na półwyspie Liaodong oraz Yantai na półwyspie Shandong. Obecnie przemieszczanie się pomiędzy nimi jest czasochłonne i w dużej mierze zależy od dostępnych środków transportu wodnego lub długich objazdów lądowych. Przeprawa promowa zajmuje około 8 godzin, natomiast podróż drogą lądową może wydłużyć się nawet do 20 godzin.

Nowa infrastruktura ma całkowicie zmienić ten stan rzeczy. Zakłada się, że pociągi dużych prędkości byłyby w stanie pokonać całą trasę w około 40 minut. Oznaczałoby to nie tylko znaczące skrócenie czasu podróży, lecz także istotne usprawnienie komunikacji pomiędzy regionami, które obecnie są rozdzielone akwenem morskim.

Projekt imponuje nie tylko swoją skalą, ale również kosztami.

123 km długości, z czego 90 km pod wodą

Całość projektu imponuje nie tylko długością, ale również przyjętą koncepcją. Tunel ma mieć około 123 km długości, przy czym zdecydowana większość, bo aż 90 km, przebiegałaby pod wodą. W założeniach projektowych przewidziano budowę trzech równoległych tuneli - dwa z nich miałyby służyć ruchowi kolejowemu, natomiast trzeci pełniłby funkcję techniczną, serwisową oraz ewakuacyjną.

Koszt inwestycji oszacowano na 220-260 miliardów juanów, co odpowiada ponad 32 miliardom euro. Tak wysoka kwota wynika nie tylko z ogromnej długości konstrukcji, lecz także z wyjątkowo trudnych warunków jej realizacji oraz konieczności zastosowania zaawansowanych technologii inżynieryjnych.

Problemem wyzwania geologiczne i aktywność sejsmiczna

Jak się bowiem okazuje, jednym z najpoważniejszych wyzwań jest specyfika geologiczna obszaru cieśniny Bohai. Planowana konstrukcja ma przebiegać przez strefy, w których istnieje ryzyko aktywności sejsmicznej, co wymusza szczególnie ostrożne podejście do projektowania i zabezpieczeń. Inżynierowie muszą uwzględnić możliwość występowania wstrząsów oraz ogromne ciśnienie wody działające na konstrukcję na znacznych głębokościach.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest również wykorzystanie bardziej stabilnych warstw skalnych, które mają ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych i zwiększyć trwałość całej infrastruktury. To właśnie warunki naturalne stanowią jeden z głównych powodów, dla których projekt uznawany jest za wyjątkowo wymagający pod względem inżynieryjnym.

Projekt pozostaje w fazie planów. Chiny deklarują gotowość

Pomimo zaawansowanych koncepcji oraz wieloletnich przygotowań, tunel wciąż znajduje się na etapie planowania i uzgodnień administracyjnych. Władze Chin deklarują gotowość do rozpoczęcia realizacji, jednak warunkowane jest to spełnieniem wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

Według obecnych szacunków budowa mogłaby potrwać od 10 do 15 lat, o ile nie pojawią się dodatkowe trudności technologiczne lub organizacyjne. Na ten moment inwestycja pozostaje zatem jednym z najbardziej ambitnych, a jednocześnie wciąż nieuruchomionych projektów infrastrukturalnych na świecie.

