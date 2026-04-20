W skrócie Rząd Norwegii rozważa wprowadzenie powszechnej pracy zdalnej, aby ograniczyć zużycie paliw.

Norwegia mimo dużych zasobów ropy i gazu ma strategiczne rezerwy paliwa pokrywające tylko 20 dni zapotrzebowania.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaleca wdrażanie pracy zdalnej i ograniczanie podróży jako sposób na oszczędzanie paliwa.

Bezpośrednim impulsem do rozważań o ograniczeniach jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym zamknięcie Cieśniny Ormuz - jednego z kluczowych szlaków transportu ropy. Wydarzenia te wywołały gwałtowne reakcje na rynkach energii i skłoniły władze poszczególnych krajów do poszukiwania rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do oszczędności paliwa.

Norwegia i słabości systemu energetycznego

Jak przyznał premier Norwegii, dotychczasowy model bezpieczeństwa energetycznego państwa opierał się na założeniu ciągłości produkcji i łatwego dostępu do własnych rafinerii. W stabilnych warunkach takie podejście uznawano za wystarczające, co skutkowało utrzymywaniem ograniczonych rezerw. Obecna sytuacja ujawniła jednak słabości tego systemu.

Chociaż Norwegia należy do czołowych producentów ropy i gazu, jej strategiczne rezerwy paliwa pokrywają zaledwie 20 dni zapotrzebowania. Zakłócenia w globalnym handlu energią uwidoczniły brak odpowiedniej infrastruktury magazynowej dla paliw. W efekcie kraj, który osiąga rekordowe przychody z eksportu surowców, może mieć trudności z zapewnieniem stabilnych dostaw na własnym rynku.

Norwegia chce przywrócenia powszechnej pracy zdalnej

W związku z narastającymi obawami dotyczącymi dostępności paliw w Norwegii pojawiła się koncepcja działań nastawionych na ich oszczędzanie. W wywiadzie dla serwisu informacyjnego "nrk.no" premier Jonas Gahr Store wskazał, że jednym z możliwych działań zapobiegawczych jest przywrócenie pracy zdalnej, na wzór rozwiązań stosowanych w czasie pandemii COVID-19. Tym razem jednak celem miałoby być ograniczenie liczby podróży, a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa w transporcie.

Może zaistnieć potrzeba wdrożenia działań, być może początkowo dobrowolnych, które każdy może podjąć. Mogłoby to dotyczyć częstszego korzystania z pracy zdalnej. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że jeśli problem stanie się naprawdę poważny, musimy zadbać o to, aby priorytetowo wykorzystywać zasoby tam, gdzie społeczeństwo ich potrzebuje

Norwegia nie jest samowystarczalna, mimo bogatych złóż

Sytuacja Norwegii wzbudziła sporo komentarzy ze względu na widoczny kontrast. W marcu 2026 roku kraj odnotował rekordowe wpływy z eksportu ropy i gazu, sprzedając 56,6 mln baryłek ropy za 4,9 mld euro, a wpływy z gazu wyniosły 5,9 mld euro. Jednocześnie jednak wewnętrzny rynek pozostaje podatny na wahania dostaw.

Premier kraju stwierdził wówczas, że trudno wyobrazić sobie, aby Norwegia mogła stać się samowystarczalna pod względem paliw, mimo że posiada bogate złoża ropy naftowej. "Żaden kraj nie jest w tym względzie samowystarczalny i nikt nie może stać się taki z dnia na dzień" - dodał.

Prace zdalną zaleca też Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Rozważania o wprowadzeniu pracy zdalnej wpisują się w postulaty wystosowane niedawno przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. Opublikowany dokument zwraca uwagę na strategie znane z czasów pandemii, takie jak praca zdalna czy unikanie niepotrzebnych podróży, zwłaszcza lotniczych. Jednym z kluczowych pomysłów agencji jest także zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na autostradach. Według IEA obniżenie limitu mogłoby ograniczyć zużycie paliwa przez kierowców nawet o 5-10 procent.

