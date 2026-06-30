W skrócie W Irkucku policja pełni całodobowe dyżury na stacjach paliw, aby pilnować egzekwowania zakazu tankowania benzyny do kanistrów i zapobiegać dalszej odsprzedaży paliwa.

Wprowadzono limity tankowania w wielu regionach Rosji, a na niektórych stacjach paliwo jest sprzedawane wyłącznie podmiotom gospodarczym, podczas gdy kierowcy prywatni mogą tankować tylko w wybranych miejscach.

Ceny paliw w Rosji wzrosły do najwyższego poziomu od 2008 roku, co wiąże się z atakami ukraińskich dronów na rafinerie oraz ograniczeniem możliwości produkcyjnych.

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Niedobory benzyny w Rosji utrzymują się już od ponad tygodnia. Powodem braków są ataki ukraińskich dronów na tamtejsze rafinerie - według szacunków zaatakowane i zniszczone zakłady odpowiadały za przerób 219 mln ton ropy rocznie, co stanowi ponad 2/3 wszystkich mocy produkcyjnych. W Irkucku sytuacja stała się na tyle poważna, że władze wprowadziły dodatkowe ograniczenia mające zapobiec wykupywaniu paliwa oraz jego dalszej odsprzedaży.

Policja przez całą dobę pilnuje stacji paliw. Rosja mierzy się z kryzysem paliwowym

Jak poinformował lokalny portal IrCit - powołując się na regionalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - funkcjonariusze policji zostali skierowani na stacje benzynowe, gdzie pełnią całodobowe dyżury. Ich zadaniem jest kontrolowanie sprzedaży paliwa oraz egzekwowanie zakazu napełniania kanistrów.

Za próbę zatankowania benzyny do przenośnych pojemników kierowcom grozi odpowiedzialność na podstawie rosyjskiego kodeksu wykroczeń administracyjnych. W przypadku osób fizycznych kara za naruszenie zasad obowiązujących podczas stanu podwyższonej gotowości może wynieść do 30 tys. rubli, czyli około 1,5 tys. zł.

Według IrCity obecność policjantów przyniosła widoczny efekt. Na jednej ze stacji, gdzie wcześniej kierowcy czekali w kolejkach od dziewięciu do nawet dwunastu godzin, czas oczekiwania skrócił się do około dwóch-trzech godzin.

W Irkucku na stacjach paliw przez całą dobę są policjanci. ALEXANDER NEMENOV AFP

W Rosji obowiązują limity tankowania. Paliwo nie jest dostępne dla wszystkich

Problemy z dostępnością paliw doprowadziły do wprowadzenia kolejnych ograniczeń. W wielu regionach Rosji obowiązują limity tankowania wynoszące od 20 do 40 litrów paliwa na jeden pojazd. Duże sieci zaczęły również ograniczać sprzedaż benzyny. Co ważne, na wielu stacjach paliwo sprzedawane jest wyłącznie podmiotom gospodarczym, natomiast kierowcy prywatni mogą tankować jedynie w jednej z sieci, co wiąże się z wielogodzinnym oczekiwaniem w kolejkach.

Policja prowadzi także działania wobec osób, które - według władz - próbują wykorzystać niedobory paliwa i odsprzedawać benzynę po znacznie wyższych cenach.

Ataki Ukrainy na rafinerie pogłębiły problemy z paliwem

Według informacji PAP obecny kryzys paliwowy został wywołany atakami ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Ograniczenie możliwości produkcyjnych części zakładów przełożyło się na problemy z zaopatrzeniem wielu regionów kraju. W odpowiedzi lokalne władze wprowadzają kolejne środki mające ograniczyć wykupywanie paliwa i zapewnić jego dostępność dla jak największej liczby kierowców.

Rosyjskie służby liczą, że takie rozwiązania pozwolą ograniczyć kolejki oraz utrudnią sprzedaż paliwa na czarnym rynku. Na ten moment nie wiadomo, jak długo będą obowiązywać wprowadzone restrykcje ani kiedy sytuacja na rynku paliw wróci do normy.

Ceny paliw w Rosji osiągnęły najwyższy poziom od lat

Wzrosty są wyraźnie zauważalne - według najnowszych danych ceny paliw wzrosły do rekordowego poziomu, którego w Rosji nie było od 2008 r. Oficjalne stawki giełdowe wynoszą 70,6 tys. rubli za tonę benzyny AI-92 oraz 75,6 tys. rubli za tonę AI-95. W poniedziałek litr benzyny kosztował od 95 do 105 rubli (około 4,8-5,3 zł), natomiast litr oleju napędowego około 115 rubli (około 5,8 zł).

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