Potężne utrudnienia na A4. Turbina wiatrowa spadła z ciężarówki

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na autostradzie A4. W nocy, na wysokości węzła Rzeszów-Wschód, doszło do nietypowego zdarzenia. Jeden z pasów ruchu zablokowany został przez element turbiny wiatrowej, który zsunął się z naczepy przewożącej go ciężarówki. Utrudnienia w kierunku Korczowej potrwać mają do soboty.

Elementy turbiny wiatrowej zablokowały autostradę A4 na węźle Rzeszów-Wschód
Potężne utrudnienia na autostradzie A4 na węźle Rzeszów-Wschód. Fragment trurbiny wiatrowej spadł z ciężarówkiPolicja

Do zdarzenia doszło około godziny 3.00 w nocy na węźle Rzeszów-Wschód (miejscowość Terliczka). Wszystko wskazuje na to, że doszło do usterki technicznej. W wyniku uszkodzenia mocowania ładunku na jezdnię zsunął się z naczepy fragment podstawy turbiny wiatrowej. Element uszkodził barierki rozdzielające pasy ruchy, a przewożący go zestaw zablokował drogę.

Na autostradzie A4, na węźle Rzeszów-Wschód w kierunku Korczowej, podczas transportu ładunku ponadnormatywnego doszło do zablokowania drogi
tłumaczy podkomisarz Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji.
Awaria transportu wielkogabarytowego z elementem turbiny wiatrowej leżącym w poprzek drogi, grupa pracowników technicznych przy ciężkim sprzęcie zabezpiecza miejsce zdarzenia pod oświetleniem ulicznym.
Fragment turbiny wiatrowej spadł z ciężarówki na węźle Rzeszów-Wschód na autostradzie A4. Utrudnienia w kierunku Korczowej potrwają nawet do sobotyPolicja

W rozmowie z Interią rzecznik podkarpackiej policji potwierdza, że winną zamieszania jest najprawdopodobniej usterka techniczna elementów mocowania ładunku wielogabarytowego.

Ponieważ doszło do zerwania mocowania, elementy turbiny przewożone transportem wielogabarytowym obsunęły się i upadły na jezdnię dokonując jej uszkodzenia i zablokowania zjazdu na węźle Rzeszów-Wschód
precyzuje podkomisarz Magdalena Żuk

Policja apeluje do kierowców by wybierać alternatywne trasy przejazdu. Udrożnienie podkarpackiego odcinka A4 wymaga czasu. Na miejsce musi dotrzeć ciężki sprzęt.
Aktualnie służby oczekują na przyjazd specjalistycznego sprzętu z Ukrainy, gdzie trafić miała przewożona turbina wiatrowa. Miejsce zdarzenia zabezpieczają pracownicy GDDKiA, a ruch w obu kierunkach odbywa się jednym pasem autostrady A4.

Utrudnienia na węźle Rzeszów-Wschód w kierunku Korczowej mogą potrwać nawet do soboty. Po usunięciu ładunku, który spadł z ciężarówki drogowcy muszą jeszcze dokonać prowizorycznych napraw nawierzchni i uszkodzonych barier ochronnych.


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INTERIA.PL/Policja.pl
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