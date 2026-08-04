Spis treści: "Posunięto się za daleko" - szef Mercedesa o rezygnacji z fizycznych przycisków Klimatyzacja z ekranu to błąd? Firmy zmieniają zdanie Ekrany przeszkadzają kierowcom? Fizyczne przyciski ważne dla bezpieczeństwa

Koncerny motoryzacyjne kilka lat temu postawiły na digitalizację i prześcigały się w przenoszeniu funkcji dotychczas obsługiwanych fizycznymi przyciskami na ekrany multimediów lub zastępowanie ich dotykowymi panelami. Takie działania podejmował także Mercedes - dziś wyświetlacze ciągną się na całej szerokości deski rozdzielczej niektórych modeli. Swój ekran ma nawet pasażer. Fizycznych przycisków natomiast nie ma zbyt wiele. Przedstawiciele części producentów deklarowali już, że taki krok nie był najlepszym pomysłem i teraz do tej kwestii odniósł się także sam dyrektor generalny Mercedesa.

"Posunięto się za daleko" - szef Mercedesa o rezygnacji z fizycznych przycisków

Ola Kallenius stwierdził, że "(...) branża jako całość być może posunęła się trochę za daleko", jeśli chodzi o digitalizację - cytuje szefa niemieckiego koncernu brytyjska redakcja Autocar. Zapowiedział jednak, że Mercedes przywraca część funkcji do fizycznych przycisków.

Mimo wszystko w jego opinii ekrany dotykowe w przyszłości mogą zyskiwać na popularności. Zaznaczył, że firma pracuje nad rozwojem systemu multimediów i udoskonala system sterowania głosowego.

Klimatyzacja z ekranu to błąd? Firmy zmieniają zdanie

Cyfrowe rozwiązania spotkały się z niezadowoleniem konsumentów. Dobrym przykładem jest tutaj Volkswagen - w 2022 roku szef marki, Thomas Schafer zapowiedział, że koncern wsłuchał się w sugestie i przywróci fizyczne przyciski na kierownicy. Faktycznie tak się stało. Z kolei w 2025 roku Andreas Mindt, główny projektant Volkswagena, w rozmowie ze wspomnianą już redakcją, stwierdził, że ogólne zastąpienie fizycznych przycisków dotykowymi ekranami było błędem.

Ostatecznie przedstawiciele niemieckiego producenta zadeklarowali przywrócenie przełączników do obsługi najważniejszych funkcji, co pokazują już nowe elektryczne modele - ID.Polo i ID.Cross. Również przedstawiciele Hyundaia przyznawali jakiś czas temu, że całkowite przeniesienie sterowania do ekranów dotykowych nie spotkało się z dobrym przyjęciem klientów.

Ekrany przeszkadzają kierowcom?

Odchodzenie od cyfrowych rozwiązań ma swoje oparcie także w badaniach. Całkiem niedawno informowaliśmy o wynikach badania Initial Quality Study przeprowadzonego przez firmę JD Power. Z badania uwzględniającego dane z wizyt serwisowych, ale i odpowiedzi kierowców w ankietach, wynika, że ogólna jakość nowych samochodów się poprawiła. Jedyną z dziesięciu kategorii ocenionych gorzej niż rok wcześniej był system infotainment.

Z raportu wynika, że problem nie sprowadzał się tylko do błędów oprogramowania, ponieważ wśród kierowców, którzy zgłosili, że samochód odciąga ich uwagę od prowadzenia, aż 46 proc. wskazało jako główne źródło rozproszenia ekran dotykowy lub system infotainment. Chodziło nie tylko o ich wielkość, ale także o fakt, że w menu ukrywano często funkcje, które niedawno obsługiwano konkretnym przyciskiem - przykładowo zmianę temperatury klimatyzacji, regulację nawiewu czy włączenie ogrzewania foteli.

Fizyczne przyciski ważne dla bezpieczeństwa

Ważna w tej kwestii jest również zmiana podejścia organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. W 2025 r. Euro NCAP poinformowało, że od stycznia 2026 r. w nowych zasadach ocen stosowanie fizycznych przycisków może przełożyć się na wyższą ocenę bezpieczeństwa. Jest to odpowiedź na krytykę m.in. likwidowania przez niektórych producentów dźwigienek do obsługi kierunkowskazów lub wycieraczek.



