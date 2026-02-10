Posłowie chcą zmian w polskich egzaminach na prawo jazdy dla Ukraińców

Spis treści: W Polsce brakuje kierowców. Ratują nas Ukraińcy i Białorusini Czy w Polsce można zdawać egzamin na prawo jazdy po ukraińsku? Czy egzamin na prawo jazdy na autobus można zdawać po ukraińsku?

W Polsce brakuje kierowców ciężarówek. Organizacje zrzeszające firmy transportowe mówią o około 30 tys. wakatów, ale niektóre badania sugerują, że rzeczywiste zapotrzebowanie na kierowców z kategoriami prawa jazdy C i C+E sięgać może nawet 150 tys. osób. IRU - czyli Międzynarodowa Unia Przewoźników Drogowych - szacuje liczbę wakatów w Polsce na około 80 tys.

W Polsce brakuje kierowców. Ratują nas Ukraińcy i Białorusini

Duży problem mają chociażby przewoźnicy z zachodnich regionów Polski. Bliskość granicy z Niemcami sprawia, że kierowcy zawodowi chętnie emigrują do firm oferujących zatrudnienie za Odrą. W tym przypadku magnesem są nie tylko wyższe zarobki, ale też np. perspektywa nabycia praw do niemieckiej emerytury.

Tę lukę mogą zapełnić kierowcy ze wschodu, głównie z Ukrainy. Jak informuje Związek Zawodowy Transport i Logistyka Polska, obecnie na 600 tys. osób wykonujących w Polsce zawód kierowcy, już 163 tys. to cudzoziemcy. W tej liczbie aż 85 tys. to Ukraińcy, a 60 tys. - Białorusini.

Czy w Polsce można zdawać egzamin na prawo jazdy po ukraińsku?

Na tę sytuację zwrócili uwagę posłowie KO Tomasz Piotr Nowak i Krzysztof Gadowski. Wystąpili oni do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie możliwości zdawania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy kategorii C (samochody ciężarowe) i D (autobusy) w języku ukraińskim.

"Obecne przepisy umożliwiają cudzoziemcom zdawanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B w języku ukraińskim. Niestety, w przypadku egzaminów na wyższe kategorie, takich jak C czy D, możliwość taka nie istnieje. Kandydaci zmuszeni są zdawać egzamin w języku polskim, co rodzi poważne trudności natury językowej" - napisali w interpelacji posłowie i zapytali, czy ministerstwo wprowadzi możliwość zdawania egzaminów na kategorię C i D po ukraińsku.

Na interpelację odpowiedział wiceminister Stanisław Bukowiec, który zauważył, że stan wiedzy posłów nie do końca odpowiada prawdzie. W odpowiedzi na interpelację czytamy:

"Możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy w języku ukraińskim została przewidziana dla kategorii B oraz C. Pytania te zostały przetłumaczone przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury oraz wprowadzone na salę egzaminacyjną, zatem kandydaci chcący przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w języku ukraińskim mają już taką możliwość.

Czy egzamin na prawo jazdy na autobus można zdawać po ukraińsku?

Jednocześnie wyjaśniam, że część teoretyczna egzaminu na kategorię D prawa jazdy nie jest obecnie przeprowadzana w języku ukraińskim, a wprowadzenie takiej możliwości nie jest w najbliższym czasie planowane. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje wprowadzać również innych wersji językowych egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii D z uwagi na dotychczasowy brak zainteresowania ze strony potencjalnych kandydatów, Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz nadzorujących ich marszałków województw."

Innymi słowy, obecnie Ukraińcy, którzy chcą w Polsce zdobyć prawo jazdy, mogą zdać egzamin w swoim języku nie tylko na kategorię B (samochody osobowe), ale również kategorię C (samochody ciężarowe). Faktycznie nie mogą natomiast zdawać po ukraińsku egzaminu na kategorię D (autobusy) i ministerstwo nie planuje zmian w tym zakresie. Co więc mają zrobić Ukraińcy zainteresowani zdobyciem uprawnień na autobus?

Wiceminister Bukowiec wyjaśnił, że obcokrajowiec nie w pełni władający językiem polskim może wnioskować o pomoc tłumacza przysięgłego podczas części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, jednak jedynie do czasu rozpoczęcia samego testu, czyli w celu pomocy ze zrozumieniem obowiązujących zasad egzaminacyjnych i ewentualną pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na wątpliwości w zakresie procedury egzaminacyjnej. W odniesieniu do części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy tłumacz przysięgły może uczestniczyć w całym jej przebiegu.

