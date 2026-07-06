Porsche Sprint Challenge wkracza do Polski. Będzie nowa seria wyścigowa

W skrócie Od sezonu 2027 w polskim motorsporcie pojawi się nowa oficjalna seria wyścigowa Porsche Sprint Challenge Poland, która wejdzie w skład globalnej struktury Porsche Motorsport.

Wszyscy zawodnicy będą rywalizować w identycznych samochodach Porsche 911 Cup (992.2) wyposażonych w wolnossący silnik o pojemności 4 litrów i mocy 520 KM.

Sezon obejmie pięć weekendów wyścigowych na Torze Poznań oraz obiektach zagranicznych, a rywalizacja wyłoni mistrzów Polski w klasyfikacjach Sprint i Endurance.

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Polska dołącza do grona krajów posiadających własną edycję Porsche Sprint Challenge. Nowa seria będzie funkcjonowała w ramach globalnego programu Porsche Motorsport i od 2027 roku stanie się oficjalną areną rywalizacji o mistrzostwo Polski. Jak podkreśla prezes Porsche Polska Wojciech Grzegorski, seria ma odpowiadać międzynarodowym standardom i jednocześnie stworzyć polskim zawodnikom możliwość rozwijania kariery na najwyższym poziomie.

Jedna specyfikacja i równe szanse dla wszystkich

Porsche Sprint Challenge Poland będzie częścią światowej piramidy Porsche Motorsport, która od lat stanowi drogę rozwoju dla zawodników startujących później w najbardziej prestiżowych seriach wyścigowych.

W Polsce wszyscy uczestnicy otrzymają do dyspozycji jednakowe Porsche 911 Cup (992.2), wyposażone w wolnossący, 4-litrowy silnik typu boxer o mocy 520 KM oraz 6-biegową sekwencyjną skrzynię biegów Porsche Motorsport. W praktyce oznacza to, że wszyscy zawodnicy będą rywalizować tym samym modelem samochodu, a o wynikach mają decydować przede wszystkim umiejętności kierowców i przygotowanie zespołu.

Porsche Sprint Challenge to globalna seria oficjalnych pucharów wyścigowych organizowanych przez Porsche. SOPA Images Getty Images

Pięć rund i format GT. W kalendarzu Tor Poznań

Sezon obejmie pięć weekendów wyścigowych rozgrywanych zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych torach. W kalendarzu znajdzie się runda na Torze Poznań oraz starty na wybranych europejskich obiektach. Dzięki temu kierowcy będą mogli rywalizować zgodnie z międzynarodowymi standardami, pozostając jednocześnie w ramach oficjalnych Mistrzostw Polski.

Każda runda została zaplanowana według formatu znanego z profesjonalnych serii GT. Program przewiduje sesje treningowe, dwie rundy kwalifikacyjne, trzy wyścigi sprinterskie trwające odpowiednio 15, 20 i 25 minut oraz 90-minutowy wyścig endurance. Łącznie oznacza to ponad 190 minut jazdy w warunkach wyścigowych podczas jednego weekendu.

Zaplecze techniczne i dwa tytuły mistrzowskie

Organizatorzy zapowiadają pełne wsparcie techniczne podczas każdej rundy. Zawodnicy otrzymają dostęp do części i akcesoriów Porsche Motorsport, będą mogli korzystać z pomocy certyfikowanych mechaników i techników, a wszyscy wystartują na ujednoliconym pakiecie opon. Nad zgodnością samochodów z regulaminem czuwać będzie kontrola techniczna prowadzona według przepisów PZM i FIA.

Serii towarzyszyć będzie również profesjonalna oprawa medialna obejmująca transmisje wyścigów na żywo, materiały fotograficzne i wideo oraz obecność w kanałach Porsche Polska i Porsche Motorsport. Po zakończeniu sezonu 2027 wyłonionych zostanie dwóch mistrzów Polski - w klasyfikacji Sprint oraz Endurance. Punktacja ma premiować regularność, tempo i sportową rywalizację zgodną z zasadami profesjonalnego motorsportu. Szczegółowy kalendarz sezonu 2027 oraz zasady zgłoszeń zostaną ogłoszone wkrótce.

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