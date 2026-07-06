Porsche Sprint Challenge wkracza do Polski. Będzie nowa seria wyścigowa

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Od sezonu 2027 polski motorsport zyska nową oficjalną serię wyścigową. Porsche Sprint Challenge Poland stanie się częścią międzynarodowej struktury Porsche Motorsport, a kierowcy powalczą o tytuły mistrzów Polski za kierownicą identycznie przygotowanych Porsche 911 Cup najnowszej generacji. Organizatorzy zapowiadają format oparty na standardach obowiązujących w profesjonalnych seriach GT.

Dwa wyścigowe Porsche 911 w kolorach czerwonym i srebrnym, ustawione pod kątem na ciemnym tle.
Porsche Sprint Challenge Poland. Oficjalna seria wyścigowa od 2027.materiały prasowe

W skrócie

  • Od sezonu 2027 w polskim motorsporcie pojawi się nowa oficjalna seria wyścigowa Porsche Sprint Challenge Poland, która wejdzie w skład globalnej struktury Porsche Motorsport.
  • Wszyscy zawodnicy będą rywalizować w identycznych samochodach Porsche 911 Cup (992.2) wyposażonych w wolnossący silnik o pojemności 4 litrów i mocy 520 KM.
  • Sezon obejmie pięć weekendów wyścigowych na Torze Poznań oraz obiektach zagranicznych, a rywalizacja wyłoni mistrzów Polski w klasyfikacjach Sprint i Endurance.
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Polska dołącza do grona krajów posiadających własną edycję Porsche Sprint Challenge. Nowa seria będzie funkcjonowała w ramach globalnego programu Porsche Motorsport i od 2027 roku stanie się oficjalną areną rywalizacji o mistrzostwo Polski. Jak podkreśla prezes Porsche Polska Wojciech Grzegorski, seria ma odpowiadać międzynarodowym standardom i jednocześnie stworzyć polskim zawodnikom możliwość rozwijania kariery na najwyższym poziomie.

Jedna specyfikacja i równe szanse dla wszystkich

Porsche Sprint Challenge Poland będzie częścią światowej piramidy Porsche Motorsport, która od lat stanowi drogę rozwoju dla zawodników startujących później w najbardziej prestiżowych seriach wyścigowych.

W Polsce wszyscy uczestnicy otrzymają do dyspozycji jednakowe Porsche 911 Cup (992.2), wyposażone w wolnossący, 4-litrowy silnik typu boxer o mocy 520 KM oraz 6-biegową sekwencyjną skrzynię biegów Porsche Motorsport. W praktyce oznacza to, że wszyscy zawodnicy będą rywalizować tym samym modelem samochodu, a o wynikach mają decydować przede wszystkim umiejętności kierowców i przygotowanie zespołu.

Kolumna wyścigowych samochodów Porsche ścigających się na torze, intensywna rywalizacja na czele z autami w biało-czerwonym malowaniu, dynamiczna atmosfera pod reklamą opon Pirelli.
Porsche Sprint Challenge to globalna seria oficjalnych pucharów wyścigowych organizowanych przez Porsche.SOPA ImagesGetty Images

Pięć rund i format GT. W kalendarzu Tor Poznań

Sezon obejmie pięć weekendów wyścigowych rozgrywanych zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych torach. W kalendarzu znajdzie się runda na Torze Poznań oraz starty na wybranych europejskich obiektach. Dzięki temu kierowcy będą mogli rywalizować zgodnie z międzynarodowymi standardami, pozostając jednocześnie w ramach oficjalnych Mistrzostw Polski.

Każda runda została zaplanowana według formatu znanego z profesjonalnych serii GT. Program przewiduje sesje treningowe, dwie rundy kwalifikacyjne, trzy wyścigi sprinterskie trwające odpowiednio 15, 20 i 25 minut oraz 90-minutowy wyścig endurance. Łącznie oznacza to ponad 190 minut jazdy w warunkach wyścigowych podczas jednego weekendu.

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Zaplecze techniczne i dwa tytuły mistrzowskie

Organizatorzy zapowiadają pełne wsparcie techniczne podczas każdej rundy. Zawodnicy otrzymają dostęp do części i akcesoriów Porsche Motorsport, będą mogli korzystać z pomocy certyfikowanych mechaników i techników, a wszyscy wystartują na ujednoliconym pakiecie opon. Nad zgodnością samochodów z regulaminem czuwać będzie kontrola techniczna prowadzona według przepisów PZM i FIA.

Serii towarzyszyć będzie również profesjonalna oprawa medialna obejmująca transmisje wyścigów na żywo, materiały fotograficzne i wideo oraz obecność w kanałach Porsche Polska i Porsche Motorsport. Po zakończeniu sezonu 2027 wyłonionych zostanie dwóch mistrzów Polski - w klasyfikacji Sprint oraz Endurance. Punktacja ma premiować regularność, tempo i sportową rywalizację zgodną z zasadami profesjonalnego motorsportu. Szczegółowy kalendarz sezonu 2027 oraz zasady zgłoszeń zostaną ogłoszone wkrótce.

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