W skrócie Niemal 40 procent pracowników Porsche zarabia rocznie powyżej 100 tysięcy euro, czyli około 424 tysięcy złotych, co plasuje ich wśród 10 procent osób o najwyższych dochodach w Niemczech.

Ujawnienie tych danych, wymuszone przez unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń, wywołało poruszenie i zbiegło się w czasie z planami restrukturyzacji koncernu Volkswagen.

Plany restrukturyzacyjne grupy Volkswagen zakładają redukcję zatrudnienia o 100 tysięcy miejsc pracy, obniżenie kosztów o 11 miliardów euro oraz możliwość zamknięcia czterech fabryk w Niemczech.

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Dyrektywa UE o przejrzystości wynagrodzeń (EU Pay Transparency Directive), wdrożona niedawno przez niemieckie władze wymaga od spółek giełdowych "transparentności" w raportowaniu wynagrodzeń. W efekcie, pierwszy raz w historii, poznaliśmy właśnie poziom wynagrodzeń w niemieckim oddziale Porsche. Informacje wywołały sporo zamieszanie w Niemczech, bo ich publikacja zbiegła się w czasie z doniesieniami o kłopotach Volkswagena i planach likwidacji czterech niemieckich fabryk Grupy.

Porsche podało zarobki pracowników. Niemcy w szoku

Jak donosi branżowy Automobilwoche, w czasie niedawnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy pojawiły się pytania o strukturę wynagrodzeń w Porsche AG w Niemczech i relacje między wypłatami menedżerów i pracowników produkcyjnych. Na mocy dyrektywy EU Pay Transparency Directive firma zmuszona została do ujawnienia szczegółowych danych w tym zakresie.

Porsche nie opublikowało wprawdzie przedziału zarobków, jakie otrzymują pracownicy na konkretnych stanowiskach, ale zaszeregowało swoją niemiecką załogę oparciu o konkretne progi podatkowe. W efekcie - pierwszy raz w historii - do mediów trafiły dane dotyczące liczby zatrudnionych osiągających konkretne poziomy dochodów. Dane wywołały prawdziwe poruszenie, bo okazało się, że blisko 40 proc. pracowników Porsche znalazło się w grupie 10 proc. najlepiej zarabiających w Niemczech.

100 tys. euro to standard w Porsche. Poruszenie w Niemczech

Z danych Porsche AG wynika, że blisko 40 proc. załogi niemieckiego producenta (9 082 osoby z prawie 23 tys. zatrudnionych w Niemczech) zarobiło w ubiegłym roku ponad 100 tys. euro (ponad 424 tys. zł).

Według Federalnego Urzędu Statystycznego plasuje to pracowników Porsche AG w elitarnym gronie 10 proc. najlepiej zarabiających pracowników w Niemczech. Ponad 100 tys. euro rocznie to blisko dwukrotnie więcej niż średnie krajowe wynagrodzenie brutto, które wynosiło w ubiegłym roku 54 066 euro (229,3 tys. zł).

Milion euro rocznie. Tak się zarabia w Porsche AG

Opublikowane dane dają też dobry obraz zarobków na stanowiskach kierowniczych. Wynika z nich, że 201 osób z Porsche AG zarobiło w ubiegłym roku ponad 300 tys. euro (1 272 mln zł), 28 osób ponad 500 tys. euro (2 120 mln zł), a dochód trzech osób przekroczył 1 mln euro rocznie (4,24 mln zł). Automobilwoche podkreśla, że przytoczone liczby dotyczą poziomów zarządzania "poniżej zarządu", więc członkowie ścisłego kierownictwa firmy liczyć mogą na jeszcze wyższą gratyfikację za swoją pracę.

Niemieckie media ujawniły, że dwóch najlepiej opłacanych menedżerów Porsche w 2025 roku to szef rozwoju - Michael Steiner i szef produkcji - Albrecht Reimold. Ich ubiegłoroczne wynagrodzenia to odpowiednio 2,10 mln euro (8,9 mln zł) i 2,05 mln euro (8,69 mln zl).

Ile zarabiają prezesi niemieckich koncernów motoryzacyjnych? Wypłaty zwalają z nóg

Chociaż liczby robią wrażenie, na tle konkurencji wypłaty wśród najwyższych menedżerów Porsche uznać można za stosunkowo skromne. Przykładowo - były prezes Olivier Blume, który szefuje dziś całej Grupie Volkswagena - w swoim ostatnim roku w Porsche zarobił w sumie około 1,9 mln euro (w tym czasie był już szefem Volkswagena więc jego całkowite zarobki były o wiele wyższe).

W porównaniu z rocznym wynagrodzeniem prezesa BMW Oliviera Zipse (7,85 mln euro) czy Mercedes-Benz Group - Ola Källeniusa (8,78 mln euro) jego pensja w Porsche była wyjątkowo skromna.

Żyła złota w Porsche? Niemieckie media grzmią

Informacje o poziomie zarobków w Porsche AG zbiegły się w czasie z szokującymi doniesieniami o planowanej przez Oliviera Blume restrukturyzacji Grupy Volkswagen.

Z informacji do jakich dotarł niemiecki Manager Magazine wynika, że zarząd planuje przeprowadzić największą restrukturyzację w 89-letniej historii niemieckiego koncernu. Strategia zakładać ma likwidację nawet 100 tys. miejsc pracy i obniżenie ogólnych kosztów funkcjonowania koncernu o 11 mld euro do 2030 roku. Nieoficjalne informacje mówią o konieczności zamknięcia aż czterech niemieckich fabryk niemieckiego koncernu - Emden Hanowerze, Neckarsulm i Zwickau.

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