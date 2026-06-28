Spis treści: Protesty mieszkańców zatrzymały inwestycję Wolfganga Porsche Prywatnego tunelu nie będzie, ale Porsche nie chce już willi Miasto nie kupi historycznej posiadłości

Wolfgang Porsche to miliarder, członek jednej z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin w Europie. Obecnie jest członkiem zarządu holdingu Porsche SE, a majątek jego i jego najbliższej rodziny jest szacowany na 20 mld euro.

Porsche w 2020 roku kupił XVII-wieczną willę w Salzburgu, za którą zapłacił 8,4 mln euro. Jesienią ubiegłego roku otrzymał zgodę władz miasta na budowę prywatnej drogi dojazdowej poprowadzonej tunelem przez wapienne wzgórze.

Projekt zakładał wydrążenie około 500-metrowego tunelu, który miał połączyć parking w centrum Salzburga z podziemnym garażem przy rezydencji. Garaż zaplanowano na osiem samochodów, a koszt całej inwestycji szacowano na około 10 mln euro.

Protesty mieszkańców zatrzymały inwestycję Wolfganga Porsche

Pomysł od początku budził ogromne emocje. Sprzeciw mieszkańców Salzburga wynikał z historii nieruchomości. Willa była niegdyś domem Stefana Zweiga. Ten znany żydowski pisarz mieszkał tam do 1934 roku, kiedy ze względu na swoje pochodzenie został zmuszony do opuszczenia miasta przez ówczesne władze Austrii.

Protestujący przekonywali ponadto, że inwestycja stała się symbolem rosnących nierówności społecznych w mieście, które jednocześnie zmaga się z wysokimi cenami mieszkań i ograniczoną dostępnością lokali.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych haseł protestów było: "Miasto dla wszystkich zamiast tunelu dla jednego"..

Prywatnego tunelu nie będzie, ale Porsche nie chce już willi

Ostatecznie Wolfgang Porsche, wobec narastającego sprzeciwu zrezygnował z budowy tunelu. Jednak miliarder nie chce już w ogóle mieszkać w Salzburgu - 12-pokojowa zbytkowa willa została wystawiona na sprzedaż. Cena nieruchomości wynosi 12,7 mln euro.

Nowy właściciel przejmie również wydane pozwolenie na budowę tunelu. Samo uzyskanie zgody kosztowało Wolfganga Porsche 48 tys. euro. Dokument zachowuje ważność tylko do końca 2028 roku, dlatego ewentualny nabywca będzie musiał podjąć decyzję stosunkowo szybko.

Miasto nie kupi historycznej posiadłości

Przez lata pojawiały się pomysły, aby willa została przejęta przez państwo i zamieniona w muzeum poświęcone Stefanowi Zweigowi. Burmistrz Salzburga Bernhard Auinger rozwiał jednak te oczekiwania, przyznając, że miasta nie stać na zakup nieruchomości.

Brytyjski "The Guardian" przypomniał przy tej okazji słowa samego Zweiga, który określał dom jako "romantyczny i niepraktyczny". Podkreślał również, że jednym z największych atutów tego miejsca jest "niedostępność dla samochodów". Do willi prowadzi bowiem ponad sto schodów wspinających się na wzgórze Kapuzinerberg.

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