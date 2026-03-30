W skrócie Unia Europejska i Australia zawarły porozumienie handlowe, które znosi 5-procentowe cło na samochody produkowane w UE, a jego wejście w życie planowane jest najwcześniej na 2027 rok.

Pakt rewiduje próg podatku od samochodów luksusowych oraz uznaje unijne homologacje, co ma ułatwić certyfikację nowych modeli aut elektrycznych.

Rynek samochodowy w Australii jest zdominowany przez marki takie jak Toyota, Ford, Mazda, Kia i Hyundai, a udział niemieckich producentów spadł do około 9 proc.

Zniesienie ceł na samochody importowane do Australii

Zatwierdzona umowa eliminuje 5-procentową stawkę celną dla samochodów produkowanych na terenie Unii Europejskiej. Decyzja zrównuje szanse rynkowe marek takich jak BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen i Porsche z producentami z Japonii, Korei Południowej oraz Chin, którzy już wcześniej eksportowali do Australii swoje auta bez obciążeń celnych.

Według stowarzyszenia europejskich producentów ACEA cięcia taryf zrównają eksporterów z UE z konkurencją dysponującą bezcłowym dostępem do rynku, natomiast australijska Federalna Izba Przemysłu Motoryzacyjnego wskazała, że rozwiązanie to uczyni pojazdy europejskie bardziej przystępnymi cenowo.

Zmiany w opodatkowaniu luksusowych aut elektrycznych

Porozumienie rewiduje podatek od samochodów luksusowych, co przyniesie wymierne korzyści niemieckim markom premium. Próg wartości, od którego naliczana jest 33-procentowa opłata dla importowanych pojazdów elektrycznych, wzrośnie z 55 tys. euro do 72 tys. euro, umożliwiając większej liczbie modeli z wyższej półki uniknięcie tego obciążenia.

Prezes stowarzyszenia VDA, Hildegard Muller, określiła korektę progu podatkowego jako "szczególnie ważną" dla niemieckich producentów samochodów. Ponadto Australia zaakceptowała uznawanie unijnych homologacji, co przyspieszy procesy certyfikacji nowych modeli.

Dostęp do surowców i harmonogram legislacyjny

Pakt podpisany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i premiera Australii Anthony'ego Albanese wpisuje się w szersze dążenie UE do zabezpieczenia dostępu do surowców krytycznych, w tym litu niezbędnego do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych.

Działanie to ma na celu zmniejszenie zależności Wspólnoty od Chin. Aby dokument zaczął obowiązywać, wymaga ratyfikacji przez Parlament Europejski oraz australijski organ ustawodawczy. Opóźnia to bezpośrednie korzyści dla producentów do co najmniej 2027 roku.

Aktualna struktura rynku samochodowego w Australii

Całkowita roczna sprzedaż na rynku australijskim wynosi 1,2 mln pojazdów, a główny popyt generują SUV-y, pickupy i lekkie pojazdy użytkowe. Rynek zdominowany jest przez Toyotę, Forda, Mazdę, Kię i Hyundaia, podczas gdy udział marek chińskich wzrósł do 15 proc.

W ostatnich latach łączny udział niemieckich producentów w Australii spadł z 12,7 proc. w 2020 roku do około 9 proc. Największy spadek sprzedaży odnotował Volkswagen - do 28 970 pojazdów w 2025 roku z niemal 40 tys. egzemplarzy w 2022 roku. Sprzedaż Mercedesa wyniosła 27 581 sztuk (spadek z 29 455), podczas gdy BMW odnotowało wzrost z 23 520 aut w 2020 roku do 26 842 sztuk w 2025 roku. W przypadku Porsche najnowsze dane wskazują na 5133 sprzedane pojazdy w stosunku do wcześniejszego wolumenu na poziomie 4243 sztuk.

