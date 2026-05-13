W skrócie Najnowsze dane z Finlandii pokazują, że coraz więcej samochodów elektrycznych nie przechodzi badań technicznych, a Tesla wyróżnia się na tle rynku wyraźnie negatywnie.

Ponad 62 proc. egzemplarzy modeli Tesla Model Y oraz prawie 59 proc. Modelu 3 z rocznika 2021 nie przeszło obowiązkowego przeglądu technicznego, co znacząco odbiega od wyników innych marek elektrycznych i spalinowych.

Główną przyczyną niezaliczenia przeglądu jest częste zużycie jednej tulei w zawieszeniu, a eksperci podkreślają, że na wysoką awaryjność wpływa głównie sposób eksploatacji i dynamiczny styl jazdy, nie zaś napęd elektryczny.

Z informacji opublikowanych przez Helsingin Sanomat wynika, że w ubiegłym roku 23 proc. samochodów elektrycznych nie przeszło obowiązkowego badania technicznego. Co więcej, liczba kontrolowanych pojazdów z napędem elektrycznym wzrosła - do stacji diagnostycznych przyjechało ponad 31 tys. aut, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Tesla wyraźnie odstaje od konkurencji. Ponad 62 proc. samochodów nie przeszło przeglądu

Największe zaskoczenie w zestawieniu Traficom - fińskiej agencji odpowiedzialnej za transport i komunikację - dotyczy modeli Tesla Model Y oraz Tesla Model 3. W przypadku pierwszego z nich aż 62,7 proc. egzemplarzy nie przeszło przeglądu technicznego, a Model 3 uplasował się tuż za nim z wynikiem 58,7 proc. Mowa o samochodach z rocznika 2021, które po raz pierwszy trafiają na obowiązkowe badania po czterech latach użytkowania.

Na szczycie niechlubnego rankingu Tesla Model 3 oraz Model Y. materiały prasowe

To wynik, który znacząco odbiega nie tylko od standardowego poziomu, ale także od spalinowej konkurencji. Dla porównania Dacia Duster z tego samego rocznika została odrzucona w 23 proc. przypadków. Jeszcze większy kontrast widać wśród innych aut elektrycznych - Volkswagen ID.4 nie przeszedł przeglądu w 5,5 proc. przypadków, a Škoda Enyaq w 7,8 proc.

Problemem nie jest napęd, a eksploatacja. Tesle nie przechodzą przeglądu przez jeden element

Eksperci podkreślają, że przyczyn tak słabych wyników nie należy szukać wyłącznie w samej konstrukcji pojazdów, ale również w sposobie ich użytkowania.

Zdaniem Janne Mäkiego - dyrektora generalnego Atoy Autohuolto - głównym problemem jest jedna mała tuleja w zawieszeniu, której wymiana jest stosunkowo prosta. Nie jest to element zagrażający bezpośrednio bezpieczeństwu jazdy, a jego zużycie wynika z normalnej eksploatacji.

Co ciekawe, Mäki posiada prywatnie Teslę i nie uważa jej za wyjątkowo awaryjną. Jego zdaniem statystyki przeglądów nie oddają w pełni rzeczywistej niezawodności aut.

Naszym zdaniem pod względem częstotliwości napraw Tesla jest na tym samym poziomie co inne marki

Styl jazdy ma znaczenie. Moc i moment elektryków są problemem

Jednym z kluczowych czynników może być sposób użytkowania. Nowoczesne samochody elektryczne oferują dużą moc i natychmiastowy moment obrotowy, co często zachęca kierowców do bardziej dynamicznej jazdy. W połączeniu z wysoką masą pojazdu przekłada się to na szybsze zużycie elementów zawieszenia i układu jezdnego. To właśnie te komponenty - a nie sam napęd elektryczny - najczęściej decydują o wyniku badania technicznego.

W Finlandii rośnie liczba aut elektrycznych, które przyjeżdżają na pierwszy przegląd

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wraz z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych na drogach do stacji kontroli zaczynają trafiać pierwsze roczniki tych pojazdów. To oczywiście wpływa na statystyki i może chwilowo zaburzać obraz całego rynku.

Nie zmienia to jednak faktu, że wyniki niektórych modeli - szczególnie Tesli - są wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Pokazują, że nawet w samochodach napędzanych prądem - będących zdecydowanie prostszymi konstrukcyjnie - regularny serwis i styl jazdy mają ogromne znaczenie, a sam brak silnika spalinowego nie gwarantuje bezproblemowej eksploatacji. Nadal należy pamiętać o zużywającym się zawieszeniu, układzie kierowniczym czy hamulcowym.

