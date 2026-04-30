W skrócie W ciągu ostatnich dwóch lat europejski sektor produkcji części motoryzacyjnych stracił około 104 tys. miejsc pracy.

Redukcja zatrudnienia związana jest m.in. z inwestycjami w elektromobilność i zmianą konstrukcji pojazdów.

Firmy podejmują działania dywersyfikacyjne i szukają nowych rynków poza Europą, ale konkurencja z Azji pozostaje silna.

104 tys. zwolnień w branży motoryzacyjnej

Z danych prezentowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 opublikowanych na łamach serwisu wnp.pl wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat europejski sektor produkcji części motoryzacyjnych stracił około 104 tys. miejsc pracy.

Skala redukcji pokazuje, że problemy nie dotyczą pojedynczych firm, ale całego łańcucha dostaw. Jednocześnie rynek nowych aut w Polsce przekroczył poziom 600 tys. rejestracji rocznie, co wskazuje na rozbieżność między sprzedażą pojazdów a kondycją zaplecza produkcyjnego.

Produkcja w Europie nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, co ogranicza zamówienia dla dostawców komponentów.

Elektromobilność a zwolnienia - koszt transformacji przemysłu

Jednym z głównych powodów redukcji zatrudnienia są inwestycje w elektromobilność. Firmy przeznaczają na nowe technologie miliardy zł, jednak część tych nakładów nie przynosi jeszcze zwrotów.

Transformacja oznacza również zmianę konstrukcji pojazdów. Samochody elektryczne mają mniej części niż spalinowe, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na komponenty, a w konsekwencji - pracowników.

Jak wskazują przedstawiciele branży, tempo zmian technologicznych jest szybsze niż rozwój rynku. W Polsce udział pojazdów zeroemisyjnych nadal pozostaje relatywnie niski, co dodatkowo zwiększa presję finansową na producentów części.

Konkurencja i koszty - branża motoryzacyjna pod presją

Istotnym czynnikiem pozostaje rosnąca konkurencja spoza Europy. Producenci z Chin odpowiadają już za kilkanaście proc. sprzedaży nowych samochodów w Polsce i systematycznie zwiększają swój udział.

Jednocześnie europejscy dostawcy mają ograniczony dostęp do ich łańcuchów dostaw. Według danych branżowych współpracę z chińskimi producentami prowadzi jedynie kilka procent firm z Europy.

Sytuację komplikują również wysokie koszty energii, wzrost wynagrodzeń oraz problemy infrastrukturalne. To czynniki, które obniżają konkurencyjność europejskiego przemysłu wobec Azji i Stanów Zjednoczonych.

Nowe kierunki rozwoju - jak branża reaguje na kryzys?

W odpowiedzi na zmiany firmy podejmują działania dywersyfikacyjne. Coraz częściej wskazywane są sektory takie jak przemysł obronny, produkcja maszyn ciężkich czy branża rolnicza.

Równolegle przedsiębiorstwa szukają nowych rynków poza Europą. W centrum zainteresowania znajdują się Ameryka Południowa i Afryka, gdzie poziom konkurencji technologicznej jest niższy.

Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne. Na tych rynkach silną pozycję mają już producenci z Azji, co ogranicza możliwości ekspansji europejskich firm.

Regulacje UE i przyszłość branży motoryzacyjnej

Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami wspierającymi przemysł. Jednym z nich jest koncepcja tzw. local content, zakładająca zwiększenie udziału europejskich komponentów w produkcji pojazdów nawet do poziomu 70 proc.

Rozważane regulacje mają poprawić konkurencyjność, jednak według przedstawicieli branży nie rozwiążą wszystkich problemów. Transformacja w kierunku elektromobilności pozostaje kluczowym kierunkiem polityki przemysłowej.

