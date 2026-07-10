Spis treści: Polskie fotoradary od lat pracują w Chorwacji W Chorwacji trudniej zauważyć fotoradar niż w Polsce. Wszystko przez sposób montażu Polskie fotoradary w Chorwacji nie rejestrują wyłącznie prędkości Nie tylko autostrady. Fotoradary w Chorwacji są także na lokalnych drogach Mandaty za przekroczenie prędkości w Chorwacji w 2026 r.

Chorwacja konsekwentnie rozbudowuje sieć automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To odpowiedź zarówno na rosnącą liczbę samochodów w sezonie turystycznym, jak i konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach, z których każdego lata korzystają miliony turystów z całej Europy. Oczywiście urządzenia te nie są niczym nowym, jednakże zmotoryzowani zwracają uwagę, że w Chorwacji zdecydowanie łatwiej o mandat z fotoradaru. Zauważenie kamery, która w Polsce wyróżnia się charakterystycznym żółtym kolorem, jest tam zdecydowanie trudniejsze.

Polskie fotoradary od lat pracują w Chorwacji

Znaczącą rolę w rozbudowie systemu kamer w Chorwacji odgrywa polska firma PolCam Systems, należąca do Grupy WB. Współpraca z chorwacką policją rozpoczęła się już w 2019 r., kiedy przedsiębiorstwo wygrało przetarg na dostawę pierwszych 50 mobilnych fotoradarów.

Na tym jednak się nie skończyło i w kolejnych latach podpisano następne umowy. W 2023 r. zawarto kontrakt obejmujący dostawę ponad 150 kolejnych urządzeń, natomiast rok później na chorwackie drogi trafiło następnych 100 stacjonarnych fotoradarów SmartEye ST-1 wraz z dedykowanymi obudowami. Polska firma odpowiada również za ich serwis, utrzymanie oraz integrację z chorwackim systemem obsługi wykroczeń.

W Chorwacji trudniej zauważyć fotoradar niż w Polsce. Wszystko przez sposób montażu

To właśnie sposób montażu sprawia, że wielu kierowców po powrocie z Chorwacji dostaje pamiątkowe zdjęcie z fotoradaru. W Polsce urządzenia do kontroli prędkości są koloru żółtego i montowane są zazwyczaj na wysokości wzroku kierowcy.

Fotoradary w Polsce są żółte, a w Chorwacji czarne. Bartosz Krupa East News

Natomiast w Chorwacji fotoradary najczęściej montowane są na wysokich słupach powyżej linii wzroku kierowcy. Dodatkowo mają ciemne, niemal czarne obudowy, dzięki czemu znacznie lepiej wtapiają się w otoczenie. Bardzo często zatem kierowcy dowiadują się o ich obecności dopiero w momencie, gdy pojawi się charakterystyczny błysk.

Polskie fotoradary w Chorwacji nie rejestrują wyłącznie prędkości

Polskie fotoradary SmartEye ST-1 potrafią znacznie więcej niż tylko rejestrować prędkość przejeżdżających pojazdów. Dodatkowo wykrywają przejazd na czerwonym świetle, jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz korzystanie z telefonu podczas jazdy. Kamery rejestrują obraz w jakości Full HD, a wersje wykorzystywane przez chorwacką policję dodatkowo nagrywają materiał wideo przez całą dobę. Do każdego wykroczenia automatycznie dołączany jest krótki film, który stanowi materiał dowodowy. System rozpoznaje również tablice rejestracyjne, a także identyfikuje markę, model, kolor i typ pojazdu.

Nie tylko autostrady. Fotoradary w Chorwacji są także na lokalnych drogach

W Chorwacji fotoradary montowane są zarówno na autostradach i głównych drogach, jak i w niewielkich miejscowościach prowadzących do popularnych kurortów. Warto zaznaczyć, że część z nich może nie działać - są to tzw. puste skrzynki wyposażone w rotacyjny system kamer. Oznacza to, że kamera może być okresowo przenoszona pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, dlatego kierowca nigdy nie ma pewności, które urządzenie w danym momencie wykonuje pomiary.

Mandaty za przekroczenie prędkości w Chorwacji w 2026 r.

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w Chorwacji grozi mandat w wysokości 200 euro (ok. 835 zł) za każdą osobę. Z kolei za trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy kierowca zapłaci około 130 euro (ok. 560 zł). Jeśli używa słuchawek dousznych, kara wynosi około 30 euro (ok. 130 zł).

Mandaty za przekroczenie prędkości w Chorwacji:

W obszarze zabudowanym (limit zazwyczaj 50 km/h):

przekroczenie do 10 km/h - 30-40 euro,

przekroczenie o 10-20 km/h - 60-70 euro,

przekroczenie o 20-30 km/h - 135 euro,

przekroczenie o ponad 30 km/h - od 390 euro.

Poza obszarem zabudowanym i na autostradach:

przekroczenie o 10-30 km/h - 60 euro,

przekroczenie o 30-50 km/h - 260 euro (plus 2 punkty karne),

przekroczenie o ponad 50 km/h - od 660 do 1990 euro (plus 3 punkty karne).

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