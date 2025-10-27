W skrócie Polska firma N.E.T. stworzyła elektryczny terenowiec MORB o mocy 408 KM, który może stanowić alternatywę dla Tesli Cybertruck.

MORB posiada modułową konstrukcję, umożliwiającą szybką zmianę funkcji pojazdu oraz zastosowanie go w służbach ratunkowych, wojsku czy leśnictwie.

Prototyp przeszedł już testy terenowe, a produkcja planowana jest w Polsce z udziałem lokalnych poddostawców technologii.

Elektryczna terenówka MORB o mocy 408 KM

MORB to polski pojazd terenowy o napędzie elektrycznym, zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Za jego konstrukcję odpowiada spółka N.E.T., a technologię napędową dostarczyła firma Ennovation Technology.

Samochód napędzają dwa silniki elektryczne, po jednym na każdą oś. Dzięki temu MORB ma stały napęd 4x4 i moc maksymalną 300 kW, czyli 408 KM. Prędkość maksymalna wynosi 130 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje poniżej 13 sekund.

Energię dostarcza bateria trakcyjna o pojemności 104 kWh, zapewniająca zasięg do 300 km na jednym ładowaniu. Masa całkowita pojazdu (DMC) to 3,5 tony.

Pojazd wyposażono w system infotainment z funkcjami diagnostycznymi oraz oprogramowanie zarządzające pracą napędu i odzyskiem energii.

Pojazd modułowy dla wojska i służb ratowniczych

Konstrukcja modułowa umożliwia szybką zmianę konfiguracji nadwozia z wersji transportowej na pasażerską lub specjalistyczną. Producent zakłada, że pojazd znajdzie zastosowanie wśród służb ratowniczych, leśników, wojska oraz ekip działających w górach i na terenach trudno dostępnych.

Wersje specjalistyczne mogą być wyposażone w przestrzeń na nosze, sprzęt ratowniczy, narzędzia terenowe lub aparaturę pomiarową. W zależności od zabudowy, MORB może pełnić funkcję pojazdu transportowego, ratowniczego lub inspekcyjnego.

W założeniach projektowych MORB najbliżej mu do Tesli Cybertruck - oba to elektryczne, masywne pojazdy 4x4 o dużej mocy. Polski projekt różni jednak cel: zamiast efektownego pickupa, powstał praktyczny pojazd terenowy do zadań specjalnych.

Polski pojazd elektryczny o globalnych ambicjach

Prototyp MORB-a jest już gotowy i przeszedł wstępne testy w warunkach terenowych.

Pojazd ma być produkowany w Polsce z udziałem krajowych poddostawców technologii. Jeśli projekt zyska wsparcie instytucjonalne, może stać się jednym z najbardziej użytecznych polskich samochodów elektrycznych ostatnich lat.

