W skrócie We Wrocławiu powstaje Toyota Digital Hub, gdzie około 200 specjalistów będzie rozwijać aplikacje, infrastrukturę chmurową oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Centrum badawczo-rozwojowe odpowiadać ma za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, a także współtworzyć infrastrukturę chmurową dla usług connected Toyoty i Lexusa w Europie.

Dolny Śląsk stał się strategicznym zapleczem Toyoty, a w regionie funkcjonują już dwie fabryki koncernu – w Wałbrzychu i Jelczu – zatrudniające ponad 2800 pracowników.

Toyota poinformowała właśnie, że w stolicy Dolnego Śląska powstaje Toyota Digital Hub. Centrum "kompetencji cyfrowych", w którym rozwijane będą aplikacja dla sprzedawanych na terenie Starego Kontynentu pojazdów marek Toyota i Lexus. Docelowo w Toyota Digital Hub pracę znaleźć ma około 200 ekspertów z zakresu nowych technologii.

Wrocław centrum badawczo rozwojowym Toyoty

Pracownicy nowego centrum odpowiadać będą m.in. za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, z których korzysta obecnie blisko dwa miliony kierowców w Europie. Dzięki nim można zdalnie zarządzać niektórymi funkcjami pojazdu lub np. sprawdzić poziom naładowania baterii w aucie elektrycznym.

Wrocławski zespół ma też "współtworzyć infrastrukturę chmurową" umożliwiającą działanie usług connected dla pojazdów japońskiego giganta i pracować nad nowymi rozwiązaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Lokalizacja centrum badawczo rozwojowego Toyoty w obszarze technologii informatycznych w Polsce potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i silną pozycję jako hubu nowoczesnych technologii

Nie jest to pierwsza inwestycja Toyoty we Wrocławiu. Od 2015 w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje m.in. Centrum Usług Wspólnych. To specjalna komórka zajmująca się księgowością i doradztwem podatkowym dla wszystkich jednostek Toyoty w Europie.

"Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku. Toyota Digital Hub powstaje w Polsce, ponieważ tutaj mamy dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz czołowych uczelni technicznych" - powiedział Thierry Boitel, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Toyota Motor Europe.

Warto dodać, że wraz z niedawnym debiutem szóstej generacji Toyoty RAV4, japoński producent wprowadził właśnie zupełnie nową platformę oprogramowania "Toyota Arene". To stworzony od podstaw system, który - pierwszy raz w historii Toyoty - integruje w jeden układ niemal wszystkie elementy wyposażenia elektronicznego pojazdu.

Daje to m.in. duże możliwości aktualizacji i zdalnego wprowadzania do pojazdu zupełnie nowych funkcji. Przykładowo - wzorem Tesli - nowa RAV4, która jako pierwsza wykorzystuje nową technologię, otrzymała m.in. rejestrator zdarzeń drogowych, który automatycznie zapisuje nagrania z kamer pojazdu na 10 s przed i 10 s po zderzeniu.

Przypominamy, że zachód Polski staje się dziś strategicznym zapleczem Toyota w Europie. Na Dolnym Śląsku działają obecnie dwie fabryki japońskiego giganta, który od wielu lat jest największym producentem nowych aut na świecie. Zakłady w Wałbrzychu i Jelczu, gdzie wytwarzane są napędy hybrydowe dla budowanych w Europie pojazdów Toyoty, zatrudniają w sumie ponad 2800 pracowników.

