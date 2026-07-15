W skrócie W pierwszym kwartale 2026 roku z polskiego rynku zniknęły 1234 firmy transportowe, co potwierdzają dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Przedstawiciele branży wskazują na rosnące koszty paliw, problemy kadrowe, wpływ regulacji europejskich oraz niepewną sytuację geopolityczną jako przyczyny kryzysu.

Eksperci ostrzegają, że bez systemowego wsparcia rządowego i unijnego, polski transport może zmagać się z dalszą falą bankructw i spadkiem rentowności działalności.

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Polską branżą transportu drogowego targają silne turbulencje wynikające z niezwykle dynamicznej sytuacji geopolitycznej. Jak zauważają członkowie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie - pierwsze półrocze 2026 roku upłynęło pod znakiem niepokoju i "drastycznego wzrostu cen paliwa".

Polskie firmy bankrutują jedna za drugą. Zmierz potęgi

Sygnały płynące bezpośrednio z branży są o tyle niepokojące, że już w pierwszym kwartale zanotowano rekordową liczbę bankructw polskich firm transportowych. Dane Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych wskazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku z polskiego rynku zniknęły 1234 firmy transportowe.

Odbieramy wiele sygnałów od firm TSL, że ich sytuacja wskutek zdarzeń geopolitycznych, ale i regulacji europejskich i rosnących kosztów jest obecnie bardzo trudna

Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych dodaje, że sytuacja w transporcie "jest daleka od spokojnej", a "nieprzewidywalna sytuacja geopolityczna" utrudnia planowanie jakichkolwiek działań.

Przykładowo - 13 sierpnia w wywiadzie dla Fox News prezydent USA Donald Trump zapowiedział chęć przejęcia kontroli nad cieśniną Ormuz i zasugerował dalsze ataki na Iran. Jeśli taki scenariusz dojdzie do skutku, ceny paliw - kluczowe dla branży transportowej - po raz kolejny mogą wymknąć się wszelkim prognozom.

Matulewicz nie ukrywa, że sytuacja polskich przewoźników byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie to, że "siła naszych firm transportowych w Europie budowana była przez wiele lat".

Większość firm transportowych na minusie. Czeka nas kolejna fala zwolnień?

Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych mówi o "wręcz bezprecedensowym kryzysem rentowności transportu w Europie" i wskazuje na szereg problemów trapiących polskie firmy transportowe. Oprócz rosnących kosztów paliwa, wymienia też m.in.: wracające kontrole graniczne wydłużające czas transportu, problemy związane z systemem SENT czy brak kierowców.

"Wzrost cen paliw i sytuacja na Bliskim Wschodzie zapędziła w kozi róg wiele firm, a presja cenowa w transporcie jest gigantyczna. Ciężko jest mówić o szansach na rozwój, gdy marże są nieproporcjonalnie niskie do wahań cen paliwa, kosztów pracowniczych i ryzyka prowadzenia działalności. Wahania cen w marcu i w maju sprawiły, że większość firm generowała potężne straty" - przyznaje Krzysztof Tas, wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

W transporcie wciąż brakuje kierowców. Ratunkiem cudzoziemcy?

Przedstawiciele branży nie ukrywają, że liczą na większe wsparcie ze strony rządzących. Chodzi m.in. o nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie w roli kierowców ciężarówek cudzoziemców. IRU szacuje, że w całej Europie brakować może obecnie ponad 230 tys. kierowców samochodów ciężarowych. Szacunki dotyczące Polski mówią o wakatach na poziomie ponad 29 tys. pracowników.

"Chociaż stabilizacja cen jest zauważalna, a zleceń przewozowych jest więcej to polski transport drogowy potrzebuje oczekiwanych i od dawna sygnalizowanych działań go wspierających. Niestety zamiast wsparcia dostajemy od rządu i Komisji Europejskiej kolejne przeszkody i utrudnienia. To z kolei doprowadzi tylko do tego nadal będziemy w negatywnym trendzie i w najbliższym czasie z rynku znikną kolejne polskie firmy transportowe. Pamiętajmy, że można zniszczyć firmy transportowe jednak ich miejsce zajmą inne. Pozostaje tylko pytanie gdzie będą płaciły podatki?" - podsumowuje Dariusz Matulewicz.





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