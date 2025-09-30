W skrócie Branża transportu i logistyki w Polsce mierzy się z rekordowym zadłużeniem, które obecnie wynosi ponad 16,4 mld zł, a największe problemy dotyczą małych firm transportowych.

Najwięcej długów mają przedsiębiorstwa działające w transporcie drogowym, szczególnie jednoosobowe działalności gospodarcze.

Głównymi przyczynami trudnej sytuacji są m.in. unijny Pakiet Mobilności, rosnące koszty pracy, wymogi związane z ESG oraz spadek liczby przewożonych ładunków.

Branża TSL (transport, spedycja, logistyka) znalazła się w zapaści. Jak alarmuje Krajowy Rejestr Długów, przedsiębiorcy coraz gorzej radzą sobie z rosnącymi kosztami, spadkiem zamówień i zaległościami w płatnościach.

Rekordowe długi firm transportowych w Polsce

Na koniec sierpnia 2025 roku zadłużenie firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) w Krajowym Rejestrze Długów osiągnęło rekordowe 1,64 mld zł. To o 209 mln zł więcej niż rok wcześniej. W KRD odnotowano 32,1 tys. dłużników, czyli o ponad 1,2 tys. więcej niż przed rokiem. Wzrosła też średnia wysokość zadłużenia z 46,6 tys. zł w pierwszym półroczu anno domini 2024, do ponad 50,9 tys. zł obecnie.

Z danych KRD wynika, że największy dług - aż 1,3 mld zł - mają firmy związane z drogowym transportem towarów. Wśród nich największe problemy (932,6 mln zł długu) dotyczą jednoosobowych działalności gospodarczych. Zadłużenie działających w sektorze transportu drogowego spółek prawa handlowego po pierwszej połowie bieżącego roku wynosi 703,9 mln zł.

Biorąc pod uwagę regiony, w których zarejestrowane są firmy, największe długi mają dziś przedsiębiorcy z branży przewozów drogowych:

Mazowsza (333,4 mln zł),

Śląska (215,4 mln zł)

Wielkopolski (214,6 mln zł).

Nie najlepiej jest też w województwach: dolnośląskim (133,1 mln zł) i małopolskim (109,9 mln zł).

Kryzys w branży transportowej. Komu firmy zalegają pieniądze?

Największymi wierzycielami firm transportowych są leasingodawcy, firmy faktoringowe oraz banki (478,5 mln zł), wtórni wierzyciele (458,7 mln zł), dostawcy paliw (266,5 mln zł), towarzystwa ubezpieczeniowe (181,5 mln zł) oraz telekomunikacja (48,3 mln zł) - informuje KRD.

Słabo wypada też prowadzona przez KRD analiza tzw. "wiarygodności płatniczej". Tylko w przypadku 65,8 proc. firm transportowych oceniono ją jako "wysoką". Ocenę średnią otrzymało 21,5 proc. a niską - aż 12,7 proc.

Oznacza to, że co ósma firma w branży znajduje się w strefie wysokiego ryzyka niewypłacalności

To efekt nie tylko rosnących kosztów prowadzenia działalności transportowej, ale też doskwierających coraz większej liczbie przedsiębiorców zatorów płatniczych.

Skąd wzięła się bardzo słaba kondycja finansowa polskich firm transportowych? W ocenie przedstawicieli KRD to efekt wprowadzenia unijnego Pakietu Mobilności, wzrost wymogów związanych z ESG (raportowanie "zrównoważonego rozwoju") oraz konieczność wymiany tachografów drugiej generacji. Oprócz tego branży doskwierają też coraz wyższe koszty pracy i utrzymania zaplecza.

Polski transport w zapaści. Koniec roku przyniesie ożywienie?

Również dane Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń, co do słabnącej kondycji polskich firm transportowych. Wynika z nich, że w pierwszej połowie roku transportem samochodowym przewieziono 115,99 mln ton ładunków, czyli o 13,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Najgorszy wynik odnotowano w czerwcu. 18,25 mln ton towarów to spadek o 15,5 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 roku. Jakby tego było mało, dane GUS nie obejmują najmniejszych podmiotów zatrudniających poniżej dziewięciu osób. A to właśnie wśród mikroprzedsiębiorstw, które odgrywają dominującą rolę w transporcie drogowym, sytuacja finansowa jest najgorsza.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że drugi kwartał 2025 roku przyniósł ożywienie na rynku krajowych przewozów. Liczba frachtów w porównaniu rok do roku wzrosła o 63 proc. Dane Polskiego Instytutu Transportu drogowego wskazują też na wyraźne zwiększenie liczby zleceń importowych z Niemiec i Francji. Przedsiębiorcy nie kryją, że liczą na poprawę sytuacji związaną z tradycyjnym dla czwartego kwartału szczytem przewozowym, chociaż nastroje w branży są dalekie od optymistycznych.

