W skrócie W 2025 roku w Polsce zarejestrowano ponad 667 tys. nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, co stanowi wzrost o około 8 proc. względem roku poprzedniego.

Wartość finansowania leasingiem wzrosła o 12-13 proc., jednak pod koniec roku zauważalne były pierwsze oznaki ostrożności związane z planowanymi zmianami podatkowymi.

Rosnąca obecność marek z Chin przyczyniła się do stabilizacji, a lokalnie nawet do spadku cen samochodów, wymuszając rabaty również u producentów z Europy i Azji.

To był dobry rok dla samochodów osobowych i dostawczych

Miniony rok okazał się udany dla rynku pojazdów lekkich w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu Carefleet - łącznie w naszym kraju zarejestrowano ponad 667 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, co oznacza wzrost o około 8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Największy udział miały auta osobowe, których liczba przekroczyła 593 tys. sztuk, natomiast segment lekkich dostawczaków urósł wolniej, ale nadal na plusie.

Na tle Unii Europejskiej Polska wypadła wyjątkowo dobrze. Podczas gdy krajowy rynek notował solidny wzrost, w całej UE przybyło łącznie 10,8 mln nowych samochodów osobowych, co przełożyło się na wzrost zaledwie o 1,8 proc. rok do roku. Różnica w tempie pokazuje, że popyt w Polsce był wyraźnie silniejszy niż na wielu innych europejskich rynkach.

Leasing pozostaje ważnym wsparciem sprzedaży

Finansowanie w formie leasingu nadal miało duże znaczenie dla rynku pojazdów lekkich. Wartość finansowania wzrosła o około 12-13 proc. rok do roku, a głównym motorem tego wzrostu były samochody osobowe. To właśnie one przez większą część roku napędzały wyniki całego segmentu.

Lekkie auta dostawcze miały trudniejszy okres. Przez większość 2025 roku popyt na nie był słabszy, a wyraźniejsza poprawa pojawiła się dopiero w ostatnich miesiącach. Końcówka roku przyniosła też lekkie wyhamowanie rynku leasingu jako całości. Wpłynęły na to zarówno bardzo dobre wyniki z poprzedniego roku, jak i obawy firm związane z zapowiadanymi zmianami podatkowymi, które zaczęły oddziaływać na decyzje zakupowe już w czwartym kwartale.

Ceny pod presją nowych marek z Chin

Jednym z ważniejszych zjawisk 2025 roku była stabilizacja cen samochodów, a miejscami nawet ich spadki. Coraz większa obecność marek z Chin zaczęła realnie wpływać na cały rynek. Konkurencja cenowa wymusiła na producentach z Europy, Japonii i Korei wcześniejsze oraz głębsze rabaty, co przez większą część roku utrzymywało ceny na stosunkowo niskim poziomie.

Dla klientów oznaczało to łatwiejszy dostęp do nowych aut, często dobrze wyposażonych i atrakcyjnych cenowo. Jednocześnie dla firm leasingowych i sprzedawców oznaczało to mniejszy wzrost wartości pojedynczych kontraktów oraz większą uwagę na to, ile samochody będą warte po zakończeniu umowy, zwłaszcza w przypadku marek, które dopiero budują swoją pozycję na rynku.

Co może przyniesie 2026 rok? Eksperci prognozują

Eksperci z Carefleet prognozują, że nadchodzący rok zapowiada się spokojniej, ale nie bez wyzwań. Z jednej strony sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna, a prognozy wzrostu PKB, odbicie inwestycji i sprzyjające warunki finansowe mogą wspierać popyt na samochody. Z drugiej strony tempo wzrostu leasingu pojazdów lekkich prawdopodobnie nieco spadnie.

Pierwsza połowa 2026 roku może być szczególnie wymagająca, ponieważ rynek w pełni odczuje skutki zmian w przepisach podatkowych. W efekcie wzrost finansowania aut może być wolniejszy niż w 2025 roku, choć fundamenty rynku pozostają solidne.

