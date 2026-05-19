Na pierwszy rzut oka liczby mogą wyglądać dobrze. Raport AutomotiveSuppliers.pl pokazuje wzrost produkcji sprzedanej o 2,9 proc. rok do roku. W grupie średnich i dużych firm było to 218,4 mld zł, a największy udział w przychodach nadal mają producenci części i akcesoriów, których sprzedaż wzrosła do 118,8 mld zł. Niestety, to tylko część obrazu.

Z polskiej motoryzacji zniknęły tysiące miejsc pracy

Znacznie gorzej wygląda sytuacja na rynku pracy. Według raportu liczba zatrudnionych w branży motoryzacyjnej spadła do 197,7 tys. etatów, co oznacza redukcję o 1,4 proc. rok do roku. W praktyce mowa o około 2,8 tys. miejsc pracy mniej.

"Niestety redukcja zatrudnienia w minionym roku przyspieszyła. O ile w 2024 roku ubyło 1,5 tys. miejsc pracy to w minionym roku wartość ta prawie się podwoiła i wyniosła już 2,8 tys." - zaznaczył cytowany w raporcie Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Tempo redukcji przyspiesza, co w branży motoryzacyjnej zawsze jest sygnałem ostrzegawczym. Szczególnie że mówimy o sektorze, który od lat jest jednym z filarów polskiego przemysłu eksportowego.

Najmocniej ucierpieli producenci części i akcesoriów oraz firmy związane z produkcją nadwozi, przyczep i naczep. Wzrost zatrudnienia odnotowano jedynie w segmencie producentów pojazdów i silników.

Eksport polskiej motoryzacji spada drugi rok z rzędu

Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądają dane eksportowe. W 2025 r. wartość eksportu polskiej branży motoryzacyjnej spadła o 3,73 proc. i wyniosła 43,8 mld euro. To drugi z rzędu rok spadków.

Polska motoryzacja produkuje więcej pod względem wartości nominalnej, ale coraz trudniej jest sprzedać te wyroby za granicą. Częściowo to efekt sytuacji na kluczowych rynkach europejskich, przede wszystkim w Niemczech.

Niemcy pozostają najważniejszym partnerem handlowym polskiej motoryzacji i odpowiadają za 33,9 proc. eksportu sektora. Problem w tym, że sprzedaż na ten rynek spadła o 5,45 proc. Polski przemysł motoryzacyjny od lat jest mocno powiązany z niemieckim łańcuchem dostaw. Gdy tamtejszy rynek hamuje, skutki szybko odczuwają także polscy dostawcy.

Największy kłopot to elektromobilność

Nie wszystkie segmenty wyglądają jednak źle. Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych wzrósł o 1,07 proc., osiągając rekordowe 17,88 mld euro. To ponad 40 proc. całego eksportu sektora. Lekko wzrósł także eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych - o 0,25 proc. do 6,73 mld euro.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja w obszarach związanych z transformacją związaną z elektromobilnością. Według AutomotiveSuppliers.pl jednym z głównych obciążeń dla branży pozostaje segment baterii do samochodów elektrycznych i hybrydowych.

To szczególnie istotne, bo jeszcze niedawno właśnie produkcja komponentów do samochodów elektrycznych była przedstawiana jako jedna z największych szans polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziś widać, że europejskie spowolnienie popytu na auta elektryczne, niepewność regulacyjna i coraz silniejsza konkurencja cenowa z Azji zaczynają odbijać się także na polskich zakładach.

Czy 2026 rok przyniesie odbicie?

Autorzy raportu wskazują, że początek 2026 r. wnosi nutę optymizmu. W każdym miesiącu pierwszego kwartału sektor notował wyższą dynamikę niż rok wcześniej. To jednak na razie zbyt mało, by mówić o trwałym odwróceniu trendu.

Z perspektywy polskiej motoryzacji kluczowe będą najbliższe miesiące. Jeśli problemy niemieckiego przemysłu będą się pogłębiać, a europejski rynek elektromobilności nadal pozostanie niestabilny, presja na dostawców może jeszcze wzrosnąć. Dla branży, która zatrudnia niemal 200 tys. osób, to już nie jest wyłącznie problem statystyczny.

Zmiany w przeglądach samochodów, nowe obowiązki. Minister o szczegółach Polsat News Polsat News