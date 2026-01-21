Polska liderem korków. Kierowcy w tych miastach mają najgorzej

W skrócie Aż sześć polskich miast znalazło się w rankingu dziesięciu najbardziej zatłoczonych aglomeracji Europy według TomTom Traffic Index 2026.

Łódź i Lublin zostały sklasyfikowane wśród najbardziej zakorkowanych miast świata, przy czym Łódź zajęła czwarte miejsce.

Kierowcy w polskich miastach, takich jak Wrocław, Poznań czy Łódź, tracą najwięcej czasu na pokonanie 10 km oraz spędzają w korkach nawet ponad 5 dni rocznie.

TomTom opublikował swój coroczny raport o najbardziej zakorkowanych miastach świata, bazujący na danych z produkowanych przez firmę systemów nawigacji satelitarnej. To już piętnasta edycja badania TomTom Traffic Index, przygotowana w oparciu o informacje dotyczące natężenia ruchu drogowego w przeszło 500 miastach na całym globie.

TomTom Traffic Index mierzy "poziom zatłoczenia, średnią prędkość i czas podróży na kilometr w globalnej sieci drogowej". Najnowszy raport to gorzka pigułka dla polskich kierowców. W czołówce najbardziej zatłoczonych miejsc na drogowej mapie świata znalazły się aż dwa polskie miasta, a na drogowej mapie Europy Polska świeci się na czerwono.

Najbardziej zatłoczone miasta świata. Łódź i Lublin w czołówce

TomTom Traffic Index podaje np. poziom zatłoczenia miast obliczany na podstawie porównania szacowanego czasu podróży w danym mieście w warunkach płynnego ruchu ze średnim czasem wyliczonym na podstawie wszystkich zarejestrowanych podróży. Różnica wyrażana w procentach określana jest jako "wskaźnik zatorów".

Najbardziej zatłoczonym miastem świata okazał się w 2025 roku Meksyk, gdzie średni czas podróży w godzinach szczytu był aż o 73 proc. dłuższy niż w warunkach, gdy ruch na drogach odbywa się płynnie. W pierwszej trójce zestawienia znajdziemy jeszcze: indyjskie Bengaluru (+74,4 proc.) i Dublin (+72,9 proc.).

O podium najbardziej zakorkowanych miast świata otarła się - sklasyfikowana na 4. pozycji zestawienia Łódź (+72,8 proc.). W czołowej siódemce znajdziemy też kolejno: indyjskie Pune (+71,1 proc.), polski Lublin (70,4 proc.) i kolumbijską Bogotę (+69,6 proc.).

Na liście polskich miast, w których podróż w godzinach szczytu wydłuża się o przeszło połowę znajdziemy też m.in.: Poznań (64,9 proc.), Wrocław (59,2 proc.), Bydgoszcz (+59 proc.), Kraków (+58,1 proc.), Warszawę (+51,3 proc.), Gdańsk (+50,1 proc.).

Warto dodać, że polskie miasta zajęły aż sześć pozycji w rankingu 10 najbardziej zakorkowanych europejskich aglomeracji.

10 najbardziej zakorkowanych miast w Europie w 2025 roku:

Dublin - (+72,9 proc.), Łódź - (+72,8 proc.), Lublin - (+70,4), Poznań - (+64,9), Bukareszt (+62,5 proc.), Stambuł (+62 proc.), Budapeszt (+61,9 proc), Wrocław (+59,2 proc.), Bydgoszcz (+59 proc.), Kraków (+58,7 proc.)

10 km w 30 minut. Te polskie miasta to koszmar kierowców

Autorzy raportu TomTom Traffic Index sprawdzili też, ile czasu średnio potrzebuje kierowca na pokonanie w danym mieście dystansu 10 km. Dzięki temu można sprawdzić, w których miastach korzystanie z własnych środków transportu przysparza zmotoryzowanym najwięcej problemów.

W takim przypadku na wynik wpływa wiele czynników - statyczne (np. przepustowość dróg) i dynamiczne, jak chociażby pogoda, remonty czy natężenie ruchu. Z tego powodu, chociaż największy poziom zatłoczenia dotyczy Łodzi, pokonanie 10 km zajmuje więcej czasu we Wrocławiu.

W sumie, w takim zestawieniu znalazło się aż 12 polskich miast. Najgorszy wynik zanotował Wrocław (30 minut). Niewiele lepiej było też m.in. w Poznaniu (28:02) i Łodzi (26:40).

Dziesiątka polskich miast, w których pokonanie dystansu 10 km zajmuje najwięcej czasu prezentuje się następująco:

Wrocław - 30:00, Poznań -28:02, Łódź - 26:40, Kraków - 24:29, Warszawa - 24:23, Bydgoszcz - 23:49, Gdańsk - 23:26, Szczecin - 23:05, Lublin - 22:13, Białystok - 19:44

Korek na 5 dni w Poznaniu. Na czarnej liście Wrocław i Łódź

Raport TomTom Traffic Index wylicza też, ile czasu w skali roku kierowcy stracili tylko z powodu korków w godzinach szczytu. Najwięcej - 5 dni i 19 godzin - stracili kierowcy w Poznaniu. Dalej w kolejności jest Wrocław (5 dni i 18 godzin) oraz Łódź (5 dni, 15 godzin).

Raport analizuje również, w którym dniu w roku w danym mieście poziom zatłoczenia był najwyższy. W Warszawie najgorzej jeździło się 18 grudnia m.in. ze względu na wizytę dyplomatyczną prezydenta Ukrainy. We Wrocławiu dzień później (19 grudnia) miały miejsce poważne zdarzenia drogowe powodujące duże utrudnienia. Z kolei w Poznaniu "czarnym dniem" dla kierowców był w 2025 roku 6 czerwca, gdy w mieście odbywały się dwa duże wydarzenia artystyczne, które spowodowały zatory na ulicach.

