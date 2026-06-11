Polska fabryka aut elektrycznych coraz bliżej. Nawet 20 tys. miejsc pracy

W skrócie Budowa fabryki aut elektrycznych w Jaworznie ma rozpocząć się w 2027 roku, jeśli jesienią tego samego roku zostanie podpisana umowa joint venture z partnerem technologicznym.

Projekt ma obejmować nie tylko produkcję samochodów, ale także rozwój technologii i krajowego łańcucha dostaw, z finansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy i partnerstwem z Foxconnem.

Oczekuje się, że projekt stworzy około 20 tysięcy miejsc pracy, w tym prawie 4 tysiące w zakładzie produkcyjnym oraz kolejne u dostawców.

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Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiciele ElectroMobility Poland zaprezentowali stan realizacji Hubu Produkcyjno-Rozwojowego w Jaworznie. Projekt, który pierwotnie kojarzony był głównie z marką Izera, obecnie przeszedł istotną transformację.

Nowy kierunek dla projektu EMP

Według władz spółki jego celem ma być dziś nie tylko wytwarzanie pojazdów elektrycznych, ale również rozwój kompetencji technologicznych, zaplecza badawczo-rozwojowego oraz krajowego łańcucha dostaw dla branży nowej mobilności.

Fundamentem przedsięwzięcia mają być dwa istotne elementy: finansowanie zapewnione ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz strategiczne partnerstwo z tajwańskim koncernem Foxconn. Na początku maja firmy ogłosiły zawarcie współpracy, a kilka dni później Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z EMP umowę dotyczącą finansowania projektu. Na realizację inwestycji przeznaczono 4,5 mld zł.

Produkcja, technologia i rozwój dostawców

Jak informuje PAP - według założeń nowy hub ma obejmować pełnoskalowy zakład produkcyjny oraz centrum technologiczne. Od początku działalności około 70 proc. wykorzystywanych komponentów ma pochodzić z rynku europejskiego, a co najmniej połowa z Polski. EMP zakłada również rozwój krajowych dostawców oraz stopniowe zwiększanie udziału polskich firm w całym przedsięwzięciu.

Istotnym elementem projektu ma być transfer technologii od partnera. Spółka liczy na zdobycie kompetencji związanych z projektowaniem kluczowych elementów współczesnych samochodów elektrycznych, obejmujących architekturę elektryczną i elektroniczną, systemy akumulatorowe, oprogramowanie, a także konstrukcję nadwozia, podwozia i platform pojazdów.

Polska ma silną bazę produkcyjną, ale możemy awansować w łańcuchu wartości od roli dostawcy komponentów do roli współtworzenia technologii. EMP będzie wprowadzało tę zmianę, czyli nie tylko produkować, ale uczyć się od partnera technologicznego, rozwijać własne kompetencje

Foxconn wnosi technologię i kapitał

Partnerem EMP jest należąca do Foxconna firma Foxtron, która dysponuje już gotowymi platformami i opracowanymi modelami samochodów. Planowane joint venture, w którym większościowym udziałowcem ma pozostać strona polska. EMP podkreśla, że uzyska licencję na podwozie samochodu wraz z wyłącznością na rynek europejski. Dodatkowo Foxconn ma uczestniczyć w finansowaniu inwestycji, co - zdaniem władz spółki - ogranicza potrzebę korzystania z dodatkowego zadłużenia przy budowie fabryki, centrum R&D i uruchamianiu produkcji.

Budowa od 2027 roku, pierwsze auta dwa lata później

Rozpoczęcie prac budowlanych w Jaworznie planowane jest na początek 2027 roku. Spółka dysponuje już wymaganymi decyzjami środowiskowymi i pozwoleniami budowlanymi, a także wybrała generalnego wykonawcę inwestycji. W dalszym etapie konieczne będzie jednak uzyskanie zamiennego pozwolenia dostosowanego do platformy technologicznej partnera.

Kluczowym warunkiem pozostaje podpisanie umowy joint venture, które ma zostać sfinalizowane jesienią tego roku. Równolegle rozpocznie się proces notyfikacji przedsięwzięcia w Komisji Europejskiej. Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, pierwszy samochód ma opuścić fabrykę pod koniec 2029 roku.

Nowa fabryka w Jaworznie to praca dla tysięcy osób

EMP przedstawiło również prognozy zatrudnienia. W centrum badawczo-rozwojowym do 2029 roku pracę ma znaleźć blisko 300 osób, a do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 575. W samym zakładzie produkcyjnym zatrudnienie ma osiągnąć poziom 3889 pracowników. Według szacunków spółki przełoży się to na powstanie niemal 20 tys. miejsc pracy u dostawców współpracujących z projektem.

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