Polska daleko od celów UE. Przy autostradach wciąż brakuje ładowarek

Wiktor Seredyński

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że infrastruktura ładowania w Polsce rozwija się w szybkim tempie - wszak liczba stacji rośnie, pojawiają się nowe huby, a operatorzy inwestują w szybkie ładowarki. Problem polega na tym, że w praktyce to wciąż za mało względem unijnych norm. Nadal brakuje stacji ładowania przede wszystkim przy autostradach i drogach ekspresowych.

Ciemnoszary samochód elektryczny ładowany przez ładowarkę, zbliżenie na wtyczkę i felgi, w tle niebo z chmurami.
Polsce nadal brakuje sporo do spełnienia unijnych założeń AFIR, które dotyczą infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

W skrócie

  • Infrastruktura ładowania w Polsce rośnie, ale nie spełnia wymogów unijnych dotyczących autostrad i dróg ekspresowych.
  • Polska wypełniła normy Unii Europejskiej w zakresie łącznej mocy ogólnodostępnych punktów ładowania z dużą nadwyżką, lecz pokrycie sieci TEN-T stacjami ładowania jest niewystarczające.
  • Strefy ładowania dla elektrycznych ciężarówek w Polsce są obecne tylko w siedmiu lokalizacjach i ich rozmieszczenie nie spełnia wymogów AFIR.
Polska spełnia jeden z kluczowych wymogów unijnego rozporządzenia AFIR z dużą nadwyżką, ale jednocześnie wyraźnie odstaje w innym, równie istotnym obszarze. Chodzi o rozmieszczenie ładowarek wzdłuż sieci TEN-T, czyli głównych korytarzy transportowych.

Łączna moc ładowarek w Polsce. Wysoko ponad wymogiem UE

Rozporządzenie AFIR jasno określa, ile mocy infrastruktury ładowania powinno przypadać na samochody elektryczne. W tym zakresie Polska radzi sobie bardzo dobrze - łączna moc ogólnodostępnych punktów ładowania wzrosła w ostatnim czasie niemal dwukrotnie z około 407 do 770 MW. Przy obecnej liczbie samochodów elektrycznych oznacza to, że wymagania unijne zostały spełnione z dużą nadwyżką.

Wymogi w zakresie mocy zostały spełnione w 230 proc.
podkreśla Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Autostrady i drogi szybkiego ruchu nadal z lukami. W Polsce nadal brakuje stacji ładowania

Zgodnie z przepisami AFIR, wzdłuż sieci TEN-T stacje ładowania powinny być rozmieszczone maksymalnie co 60 kilometrów. Każda z nich musi spełniać określone wymagania dotyczące mocy i docelowo ma tworzyć spójny system umożliwiający swobodne podróżowanie samochodami elektrycznymi.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych z widocznym znakiem informującym o miejscu parkingowym przeznaczonym do ładowania pojazdów. W tle krzewy i drzewa, a całość znajduje się na świeżym powietrzu.
Nad Wisłą wciąż brakuje stacji ładowania zlokalizowanych na autostradach i drogach ekspresowych.ChargeInmateriały prasowe

W praktyce jednak Polska jest daleko od realizacji tych założeń. Pokrycie sieci bazowej TEN-T infrastrukturą ładowania wynosi obecnie około 31 proc. w kontekście wymogów na 2025 r. i zaledwie 21 proc. dla celów wyznaczonych na 2027 r.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na tzw. sieci kompleksowej. Tam poziom realizacji wynosi niespełna 6 proc. To oznacza, że na wielu odcinkach kierowcy nadal nie mają dostępu do infrastruktury w wymaganych odstępach na najważniejszych trasach w kraju.

Pierwszy termin wypełnienia tej kategorii obowiązków AFIR upłynął w 2025 r., jednak Polska tylko nieznacznie przybliżyła się do ich realizacji. To jednak nie oznacza, że liczba punktów ładowania w naszym kraju jest szczególnie niska - aktualny poziom wypełnienia obowiązków AFIR to w znacznej mierze kwestia ambitnego sformułowania regulacji unijnych celów
wskazuje Aleksander Rajch z PSNM.

Największy problem to ciężarówki elektryczne. W Polsce jest tylko 7 stref ładowania

Prawdziwe problemy występują jednak w kwestii branży transportowej. AFIR zakłada, że w najbliższych latach wzdłuż głównych tras powstaną specjalne strefy ładowania dla elektrycznych ciężarówek o bardzo wysokiej mocy. Dziś w Polsce takie punkty funkcjonują w zaledwie siedmiu lokalizacjach, a ich rozmieszczenie nie spełnia unijnych wymogów. Stopień realizacji celów w tym obszarze wynosi od 0 do około 1,5 proc.

Obecny popyt na takie usługi jest niski - po polskich drogach jeździ mniej niż 200 elektrycznych ciężarówek. W takiej sytuacji realizacja celów AFIR na zasadach czysto rynkowych nie jest możliwa
zauważa Jan Wiśniewski.

Problemem są przede wszystkim koszty i brak popytu. Budowa jednej takiej stacji to inwestycja liczona w setkach tysięcy, a często milionach złotych. Do tego dochodzą wysokie koszty utrzymania, które trzeba ponosić niezależnie od liczby użytkowników. Według AFIR do 2027 r. wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T będą musiały funkcjonować przeznaczone dla eHDV strefy ładowania o mocy co najmniej 2800 kW każda, a do 2030 r. moc powinna wzrosnąć do 3600 kW.

