W skrócie Polski rząd wprowadził pakiet "Ceny Paliw Niżej", który polega na ustalaniu maksymalnych cen paliw i zmianach podatkowych.

Według resortu energii, dzięki temu programowi kierowcy zaoszczędzili około 3 mld zł od początku kwietnia.

Większość Polaków, według badania Instytutu Badań Pollster, pozytywnie ocenia utrzymanie maksymalnych cen paliw.

W czasie wzrostów cen paliw na rynkach światowych, już pod koniec marca rząd zdecydował się na uruchomienie mechanizmu, który ma ograniczać koszty tankowania. Jednym z jego głównych elementów jest ustalenie maksymalnych stawek sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Rozwiązanie to działa równolegle z innymi narzędziami fiskalnymi, które mają łagodzić skutki podwyżek dla kierowców.

Jak działa mechanizm "Ceny Paliw Niżej"?

Pakiet "Ceny Paliw Niżej" opiera się na wyznaczaniu górnych limitów cen, których stacje paliw nie mogą przekraczać. System nie ma charakteru uznaniowego, ponieważ bazuje na algorytmie uwzględniającym bieżące warunki rynkowe. Dzięki temu ceny mają być dostosowywane do sytuacji na rynku, ale w ramach określonych ograniczeń.

Równocześnie wprowadzono zmiany podatkowe, które wspierają działanie programu. Obniżono stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 procent, a akcyzę dostosowano do najniższego poziomu dopuszczonego przepisami. W ocenie resortu energii wszystkie te elementy tworzą spójny system oddziałujący na końcową cenę paliw.

Wpływ na wydatki kierowców i gospodarkę całego kraju

Jak poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka - dotychczasowe efekty programu przekładają się na oszczędności dla kierowców, które szacowane są na około 3 mld zł. Władze wskazują również, że stabilizacja cen paliw może mieć znaczenie dla ogólnego poziomu inflacji, ograniczając presję kosztową w innych sektorach gospodarki.

Resort podkreśla jednocześnie, że obecnie nie przewiduje wygaszania mechanizmu interwencji. Ewentualne zmiany zasad miałyby zostać rozważone dopiero wtedy, gdy hurtowe ceny paliw wrócą do poziomów sprzed okresu napięć na Bliskim Wschodzie.

Społeczne poparcie dla rządowych regulacji

Niedawne badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" pokazało, że większość Polaków pozytywnie ocenia utrzymanie maksymalnych cen paliw. W sondażu przeprowadzonym na początku kwietnia 80 proc. ankietowanych opowiedziało się za kontynuacją tego rozwiązania do końca roku.

Wśród uczestników badania połowa wskazała zdecydowane lub raczej silne poparcie dla regulacji. Przeciwną opinię wyraziła mniejszość respondentów. Badanie objęło ponad tysiąc dorosłych osób, a jego wyniki pokazują wyraźną przewagę zwolenników utrzymania obecnych zasad.

Aktualne limity cen paliw w Polsce

Ministerstwo Energii regularnie publikuje kolejne obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw, które zaczynają obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu. Zgodnie z ostatnim komunikatem, cena litra benzyny 95 nie może przekroczyć 6,04 zł, benzyny 98 - 6,59 zł, a oleju napędowego - 7,18 zł.

Tak ustalone stawki oznaczają, że na wielu stacjach paliwa są dostępne poniżej poziomów obserwowanych w poprzednich dniach. Kolejne obwieszczenia mają określać limity obowiązujące w następnych dniach tygodnia, w tym także w weekend i na początku kolejnego tygodnia.

