W skrócie Policjant z Tarnowa został zatrzymany do kontroli drogowej podczas służby w nieoznakowanym radiowozie.

Funkcjonariusz stracił prawo jazdy na trzy miesiące i sporządzono wobec niego wniosek do sądu.

Wcześniej podobne konsekwencje spotkały naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie za przekroczenie prędkości.

Pod koniec stycznia do kontroli zatrzymany został przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego nieoznakowany radiowóz. Kierujący policjant dopuścił się przekroczenia dozwolonej prędkości i pożegnał się z prawem jazdy na trzy miesiące.

Nieoznakowany radiowóz zatrzymany do kontroli. Policjant stracił prawo jazdy

W komunikacie tarnowskiej policji możemy przeczytać, że policjant "przemieszczał się na interwencję, która nie była związana z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, co nie spełnia przesłanek działania w stanie wyższej konieczności, o którym mowa w art. 16 § 1 Kodeksu wykroczeń". W związku z tym zobowiązany był do przestrzegania takich przepisów i zasad, które dotyczą każdego obywatela.

Jak poinformował Interię oficer prasowy KMP w Tarnowie asp. Kamil Wójcik, w związku z przekroczeniem prędkości, policjanci z drogówki chcieli zatrzymać kierującego do kontroli. Funkcjonariusz zlekceważył jednak znaki wydawane przez swoich kolegów i pojechał dalej. "Policjant ostatecznie zatrzymał się i nie miał zamiaru uciekać, więc mowa o wykroczeniu z art. 92 Kodeksu wykroczeń" - dodał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjantowi zostało zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy, jednakże na tym się nie skończyło. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego sporządzili również wniosek o ukaranie do sądu w związku z popełnionymi wykroczeniami, czyli przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 51 km/h oraz niezatrzymanie się do kontroli. O wysokości kary zadecyduje sąd.

Policjanci z Tarnowa nie stosują taryfy ulgowej. Naczelnikowi zatrzymali prawo jazdy

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy policjanci z Tarnowa nakładają kary na swoich kolegów pełniących służbę. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu zatrzymany został naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 51 km/h. Funkcjonariusz ukarany został mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. zł, a na jego konto dopisano 13 punktów karnych. Naczelnik stracił stanowisko oraz uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące.

Kiedy policjant może stosować sygnały uprzywilejowania?

Pojazdem uprzywilejowanym według ustawy Prawo o ruchu drogowym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Nie w każdym przypadku możliwe jest jednak skorzystanie z tych sygnałów, co bezpośrednio pozwala także na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Taka możliwość istnieje tylko w sytuacji, gdy pojazd uczestniczy:

w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.

