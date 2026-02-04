Policjant stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Zatrzymała go drogówka

Wiktor Seredyński

Podstawowa zasada konstytucyjna oraz praw człowieka mówi, że "wobec prawa wszyscy są równi". Przekonał się o tym pełniący służbę policjant z Tarnowa, który został zatrzymany przez patrol drogówki. Funkcjonariusz stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące.

Policja zaplanowała na dziś wzmożone kontrole stanu oświetlenia
Policjantowi zatrzymano prawo jazdy na służbie. Jechał nieoznakowanym radiowozem.123RF/PICSEL

W skrócie

  • Policjant z Tarnowa został zatrzymany do kontroli drogowej podczas służby w nieoznakowanym radiowozie.
  • Funkcjonariusz stracił prawo jazdy na trzy miesiące i sporządzono wobec niego wniosek do sądu.
  • Wcześniej podobne konsekwencje spotkały naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie za przekroczenie prędkości.
Pod koniec stycznia do kontroli zatrzymany został przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego nieoznakowany radiowóz. Kierujący policjant dopuścił się przekroczenia dozwolonej prędkości i pożegnał się z prawem jazdy na trzy miesiące.

Nieoznakowany radiowóz zatrzymany do kontroli. Policjant stracił prawo jazdy

W komunikacie tarnowskiej policji możemy przeczytać, że policjant "przemieszczał się na interwencję, która nie była związana z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, co nie spełnia przesłanek działania w stanie wyższej konieczności, o którym mowa w art. 16 § 1 Kodeksu wykroczeń". W związku z tym zobowiązany był do przestrzegania takich przepisów i zasad, które dotyczą każdego obywatela.

Jak poinformował Interię oficer prasowy KMP w Tarnowie asp. Kamil Wójcik, w związku z przekroczeniem prędkości, policjanci z drogówki chcieli zatrzymać kierującego do kontroli. Funkcjonariusz zlekceważył jednak znaki wydawane przez swoich kolegów i pojechał dalej. "Policjant ostatecznie zatrzymał się i nie miał zamiaru uciekać, więc mowa o wykroczeniu z art. 92 Kodeksu wykroczeń" - dodał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjantowi zostało zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy, jednakże na tym się nie skończyło. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego sporządzili również wniosek o ukaranie do sądu w związku z popełnionymi wykroczeniami, czyli przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 51 km/h oraz niezatrzymanie się do kontroli. O wysokości kary zadecyduje sąd.

Policjanci z Tarnowa nie stosują taryfy ulgowej. Naczelnikowi zatrzymali prawo jazdy

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy policjanci z Tarnowa nakładają kary na swoich kolegów pełniących służbę. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu zatrzymany został naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 51 km/h. Funkcjonariusz ukarany został mandatem karnym w wysokości 1,5 tys. zł, a na jego konto dopisano 13 punktów karnych. Naczelnik stracił stanowisko oraz uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące.

Kiedy policjant może stosować sygnały uprzywilejowania?

Pojazdem uprzywilejowanym według ustawy Prawo o ruchu drogowym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Nie w każdym przypadku możliwe jest jednak skorzystanie z tych sygnałów, co bezpośrednio pozwala także na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Taka możliwość istnieje tylko w sytuacji, gdy pojazd uczestniczy:

  • w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  • przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
  • w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.
