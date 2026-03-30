W skrócie Policjant dotyka karoserii zatrzymanego auta, aby pozostawić odciski palców jako ślad potencjalnej kontroli.

Takie działanie pomaga w identyfikacji pojazdu, zwłaszcza gdy tablice rejestracyjne okazują się niewiarygodne lub fałszowane.

W Polsce funkcjonariusze nie stosują tego zwyczaju, aby nie naruszyć potencjalnych śladów przestępstwa na aucie.

Nagrania z policyjnych kamer, szczególnie tych montowanych w amerykańskich radiowozach, często pokazują ten sam schemat działania. Policjant wysiada z samochodu służbowego, podchodzi do kierowcy i zanim rozpocznie rozmowę, dotyka bagażnika, lampy lub błotnika kontrolowanego auta. Dla wielu obserwatorów to drobny szczegół, który łatwo przeoczyć, jednak w rzeczywistości jest elementem wypracowanej procedury.

Wokół tego zachowania narosło sporo mitów. Niektórzy sądzą, że funkcjonariusz sprawdza w ten sposób, czy w bagażniku ktoś nie jest uwięziony, inni traktują to jako policyjny przesąd. W rzeczywistości źródło tego gestu jest znacznie bardziej praktyczne i wiąże się z bezpieczeństwem oraz identyfikacją pojazdu.

Po co policjant dotyka kontrolowanego samochodu?

Zwyczaj ten wywodzi się z czasów, gdy radiowozy nie były wyposażone w rejestratory, a funkcjonariusze nie korzystali jeszcze z osobistych kamer. Dotknięcie karoserii pozwalało pozostawić na aucie odciski palców policjanta, co w razie problemów mogło stać się dodatkowym śladem potwierdzającym wcześniejszą kontrolę. Był to prosty sposób na "oznaczenie" pojazdu bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Takie działanie mogło okazać się przydatne w sytuacji, gdy kierowca niespodziewanie odjechał z miejsca kontroli. Wbrew pozorom nie było to w USA rzadkością i zdarzało się zwłaszcza wtedy, gdy auto było kradzione, miało zmienione tablice rejestracyjne albo kierowca próbował uniknąć odpowiedzialności. Jeśli pojazd został później odnaleziony, pozostawione wcześniej ślady mogły pomóc w powiązaniu go z konkretną interwencją.

Zobacz również: Krzysztof Mocek

Ślad ważniejszy niż tablice rejestracyjne?

Pojawia się jednak pytanie, dlaczego policjanci wciąż korzystają z tego patentu. Jak się bowiem okazuje, w przypadku samochodów wykorzystywanych do przestępstw tablice rejestracyjne często okazują się niewiarygodne, ponieważ bywają kradzione lub fałszowane. Sam zapis z kamery nie zawsze wystarcza do jednoznacznego ustalenia tożsamości pojazdu, szczególnie gdy chodzi o popularny model, który łatwo pomylić z innymi.

Pozostawienie fizycznego śladu na karoserii zwiększa więc szansę na późniejszą identyfikację auta. Jeśli podczas kontroli policjant zdąży spisać dane kierowcy, możliwe jest zestawienie informacji i odtworzenie przebiegu zdarzeń. W praktyce to prosty, ale skuteczny element policyjnej pracy terenowej.

Czy taki zwyczaj spotkamy w Polsce?

W polskich realiach taka praktyka nie jest standardem. Powodem są między innymi obawy, że dotykanie pojazdu mogłoby naruszyć lub zniszczyć potencjalne ślady przestępstwa znajdujące się na karoserii. Dlatego funkcjonariusze w Polsce zazwyczaj nie stosują tego sposobu działania podczas rutynowych kontroli.

Podobne gesty można jednak zauważyć w niektórych krajach Europy Zachodniej. Policjanci w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii czasem opierają dłoń o dach samochodu lub element motocykla podczas rozmowy z kierowcą. Dla postronnych wygląda to naturalnie i nie wzbudza podejrzeń, a jednocześnie może pozostawić przydatny ślad.

Elektryczne Porsche Cayenne zmienia wszystko. Spalinowe przestaje mieć sens INTERIA.PL