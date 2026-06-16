Policja znów kontrolowała trzeźwość na A2. Tysiące kontroli, 12 zatrzymanych

Spis treści: 2700 kontroli, ośmiu pijanych kierowców Jazda po alkoholu. Jakie kary grożą kierowcom? Autostrada A2 pod szczególnym nadzorem policji

Akcja została przeprowadzona w poniedziałek w rejonie dawnego punktu poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej. To miejsce położone jest nieco ponad 20 kilometrów od polsko-niemieckiej granicy i każdego dnia przejeżdżają tamtędy tysiące samochodów osobowych oraz ciężarowych.

2700 kontroli, ośmiu pijanych kierowców

W działania zaangażowano funkcjonariuszy ruchu drogowego i prewencji. Łącznie skontrolowali oni około 2,7 tys. kierujących. Podczas kontroli ujawniono 12 osób, u których dopuszczalne normy były przekroczone.

Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim mł. asp. Marcin Ruciński, wśród zatrzymanych było ośmiu kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości, co jest przestępstwem oraz cztery osoby, które prowadziły pod spożyciu alkoholu, co jest wykroczeniem.

Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwrócił jeden z kierowców, który miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Taki poziom oznacza poważne ograniczenie zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu i stwarza realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jazda po alkoholu. Jakie kary grożą kierowcom?

Policja przypomina, że prowadzenie samochodu po alkoholu może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Wszystkie osoby zatrzymane podczas akcji odpowiedzą za swoje zachowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, czyli ma ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, popełnia przestępstwo. W takim przypadku może mu grozić kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy. Dodatkowo przepisy przewidują możliwość przepadku pojazdu, jeśli stężenie alkoholu przekracza 1,5 promila.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kierowania po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Jest to wykroczenie, za które również grożą dotkliwe sankcje. Kierowca może otrzymać grzywnę, zostać ukarany aresztem, a także stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów nawet na trzy lata.

Policjanci zwracają uwagę, że jeszcze surowsze konsekwencje przewidziano dla osób, które po raz kolejny dopuszczają się podobnych naruszeń.

Autostrada A2 pod szczególnym nadzorem policji

Autostrada A2 przecinająca województwo lubuskie od lat pozostaje jednym z najważniejszych korytarzy transportowych w kraju. Trasa ma strategiczne znaczenie zarówno dla ruchu krajowego, jak i międzynarodowego. Każdego dnia korzystają z niej tysiące kierowców, w tym ogromna liczba przewoźników realizujących transport między Polską a Niemcami.

To właśnie duże natężenie ruchu sprawia, że policja regularnie organizuje tam kontrole trzeźwości. Podobna akcja została przeprowadzona w tym samym miejscu 24 marca. Wówczas funkcjonariusze sprawdzili aż 3,5 tys. kierowców, ale zatrzymano tylko osiem osób prowadzących pod wpływem alkoholu (0,23 proc. skontrolowanych).

Policjanci niezmiennie przypominają, że alkohol negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdu już przy niewielkich stężeniach. Pogarsza koncentrację, ogranicza ocenę sytuacji na drodze oraz wydłuża czas reakcji na zagrożenia.





"Maksymalnie kilkanaście groszy na litrze". Minister energii w "Graffiti" o cenach paliw Polsat News