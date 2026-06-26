Policja rusza z wakacyjną akcją. Kierowcy pod szczególnym nadzorem

Spis treści: Statystyki wypadków nie pozostawiają złudzeń Mapa śmiertelnych wypadków wraca na wakacje Policja skontroluje autobusy z dziećmi Eksperci ITS ostrzegają. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg

Jak poinformował PAP kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wakacje to okres, w którym ruch na drogach wyraźnie rośnie. Dlatego od piątku drogówka zwiększa liczbę patroli na głównych trasach wyjazdowych oraz drogach prowadzących do popularnych miejscowości turystycznych.

- Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń, m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, korzystanie z telefonu podczas jazdy czy kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu - powiedział kom. Antoni Rzeczkowski.

Statystyki wypadków nie pozostawiają złudzeń

Dane Biura Ruchu Drogowego KGP za 2025 rok pokazują, że okres od czerwca do września był najniebezpieczniejszym fragmentem roku. W tym czasie doszło do 8566 wypadków drogowych, co stanowiło blisko 41 proc. wszystkich zdarzeń odnotowanych w ciągu roku.

Najtragiczniejszy okazał się sierpień. W ciągu jednego miesiąca zginęło 189 osób, a 2657 zostało rannych.

Także szczegółowe statystyki z ubiegłorocznych wakacji pokazują skalę problemu. W lipcu i sierpniu doszło do 1634 wypadków z udziałem samochodów. Zginęły w nich 174 osoby, a 2343 zostały ranne, w tym 687 ciężko.

Niebezpiecznie było również wśród pieszych i użytkowników urządzeń wspomagających ruch. W wakacje odnotowano 573 takie wypadki. Zginęło 40 osób, a 572 zostały ranne, z czego 229 doznało ciężkich obrażeń.

Motocykliści i motorowerzyści uczestniczyli w 908 wypadkach. Bilans tych zdarzeń to 91 ofiar śmiertelnych oraz 880 rannych, w tym 385 ciężko.

Mapa śmiertelnych wypadków wraca na wakacje

Podobnie jak w poprzednich latach, Policja będzie codziennie publikować mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Będzie ona dostępna na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz w serwisach prowadzonych przez jednostki Policji.

Na mapie znajdą się informacje o liczbie śmiertelnych wypadków z ostatniej doby i od początku wakacji. Publikowane będą również dane dotyczące miejsca zdarzenia, liczby ofiar, uczestników ruchu oraz charakteru wypadku.

Mapa ma nie tylko pokazywać statystyki, ale przede wszystkim zwracać uwagę na skalę tragedii, do których dochodzi na drogach. Każdy punkt zaznaczony na tej mapie to nie tylko liczba – to czyjaś tragedia. To osoby, które nie wróciły do swoich rodzin

Policjant przypomniał również, że często wystarczy jedna błędna decyzja, nadmierna prędkość, chwila nieuwagi, zlekceważenie zmęczenia lub jazda po alkoholu, aby doprowadzić do tragedii.

Policja skontroluje autobusy z dziećmi

W czasie wakacji szczególnym nadzorem zostaną objęte autobusy przewożące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich trzeźwość oraz kondycję psychofizyczną.

Policja apeluje, aby zgłoszenia kontroli nie zostawiać na ostatnią chwilę. Na stronie policja.pl znajduje się lista punktów kontroli autobusów wraz z numerami kontaktowymi. Dodatkowo na portalu bezpiecznyautobus.gov.pl po wpisaniu numeru rejestracyjnego można sprawdzić ważność badania technicznego, dane pojazdu oraz informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Eksperci ITS ostrzegają. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg

Instytut Transportu Samochodowego zwraca uwagę, że wakacje oznaczają większą liczbę motocykli, rowerów i hulajnóg na drogach. To wymaga większej ostrożności od wszystkich uczestników ruchu.

- Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90 proc. wypadków wynika z błędów ludzkich, dlatego apelujemy o przestrzeganie uniwersalnych zasad: patrz, przewiduj, reaguj z wyprzedzeniem - powiedziała Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Zobacz również: Wiadomości Co trzeci wypadek w Polsce ma miejsce w ciągu dwóch miesięcy wakacji Mirosław Domagała

Eksperci wskazują, że najczęstszymi przyczynami wakacyjnych wypadków pozostają nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów oraz brak podstawowych środków ochrony, przede wszystkim kasków. Szczególnie niepokoi wzrost liczby zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. W ubiegłym roku było ich o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od 3 marca 2026 roku minimalny wiek samodzielnego korzystania z hulajnóg elektrycznych i UTO na drogach publicznych wynosi 13 lat. Z kolei od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej i UTO. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł.

- Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że kask rowerowy zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. To ogromna różnica, szczególnie w zderzeniu z pojazdem, gdzie zwłaszcza najmłodsi uczestnicy ruchu są najbardziej narażeni na obrażenia - oceniła Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Policja i eksperci apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę, trzeźwość oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze, tak aby wakacyjne podróże kończyły się bezpiecznym powrotem do domu.

Cupra Leon VZ to praktyczne kombi o mocy 333 KM. Na torze jest jak przecinak INTERIA.PL