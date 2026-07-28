W skrócie Od 3 do 9 sierpnia na drogach w Europie i Polsce odbędzie się międzynarodowa akcja Speed, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policjanci skupią się przede wszystkim na kierowcach przekraczających prędkość, ale sprawdzą również trzeźwość oraz przestrzeganie innych przepisów ruchu.

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie niezabudowanym na drodze jednojezdniowej skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.

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Europejskie stowarzyszenie policji drogowej Roadpol zaplanowało na okres od 3 do 9 sierpnia kolejną edycję międzynarodowej akcji "Speed". Organizacja zrzesza służby drogowe z 31 państw Europy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Tym razem funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na kierowcach przekraczających dopuszczalną prędkość. To właśnie nadmierna szybkość od lat pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych w Europie.

Wzmożona akcja policji na polskich drogach. Kierowcy muszą uważać od 3 sierpnia

Polska należy do państw współpracujących w ramach Roadpol, dlatego akcja będzie prowadzona również na rodzimych drogach. Od 3 do 9 sierpnia kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli policji oraz częstszych pomiarów prędkości. Kontrole będą prowadzone zarówno przy użyciu ręcznych mierników prędkości, jak i radiowozów oznakowanych oraz nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory.

Ta edycja akcji organizowanej przez Roadpol skupi się na kierowcach przekraczających dozwoloną prędkość. NewsLubuski East News

Choć na pierwszym planie będą wykroczenia związane z prędkością to funkcjonariusze będą zwracać również uwagę na przestrzeganie pozostałych przepisów. Zmotoryzowani powinni spodziewać się wzmożonych patroli w okolicach przejść dla pieszych, w terenie zabudowanym, a także licznych kontroli trzeźwości.

Mandat to nie wszystko. Kierowcy ryzykują również utratę prawa jazdy

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości może zakończyć się nie tylko wysokim mandatem. Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą osobom, które przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Od marca 2026 r. obowiązujące w Polsce przepisy przewidują zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również poza na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Według informacji przekazanych Interii przez podinsp. Roberta Opasa - p.o. rzecznika prasowego Komendy Głównej Policji - do 13 lipca 2026 r. funkcjonariusze drogówki ujawnili 3869 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.

Czym jest Roadpol?

Roadpol to europejska organizacja skupiająca policje drogowe z 31 krajów, która powołana została w 2019 r. w niemieckim Münster. Jej zadaniem jest koordynowanie wspólnych działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ciągu roku organizacja przygotowuje kilka międzynarodowych akcji poświęconych różnym zagrożeniom na drogach.

Oprócz kontroli prędkości prowadzone są również działania dotyczące m.in. trzeźwości kierowców, korzystania z pasów bezpieczeństwa, stanu technicznego pojazdów czy przewozu osób i towarów. Międzynarodowa współpraca ma nie tylko zwiększać skuteczność kontroli, ale także umożliwiać wymianę doświadczeń pomiędzy służbami z różnych państw.

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 r.?

Kwoty mandatów za przekroczenie prędkości w 2026 r.:

50 zł i 1 pkt karny za przekroczenie do 10 km/h,

100 zł i 2 pkt karne za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h,

200 zł i 3 pkt karne za przekroczenie od 16 do 20 km/h,

300 zł i 5 pkt karnych za przekroczenie od 21 do 25 km/h,

400 zł i 7 pkt karnych za przekroczenie od 26 do 30 km/h,

800 zł i 9 pkt karnych za przekroczenie o ponad 30 km/h (recydywa: 1,6 tys. zł),

1 tys. zł i 11 pkt karnych za przekroczenie o ponad 40 km/h (recydywa: 2 tys. zł),

1,5 tys. zł i 13 pkt karnych za przekroczenie o ponad 50 km/h (recydywa: 3 tys. zł),

2 tys. zł i 14 pkt karnych za przekroczenie o ponad 60 km/h (recydywa: 4 tys. zł),

2,5 tys. zł i 15 pkt karnych za przekroczenie o ponad 70 km/h (recydywa: 5 tys. zł).