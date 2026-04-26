Policja przypomina: motocykle znów mogą być wszędzie, patrz w lusterka

Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział PAP, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat policjanci odnotowali znaczną poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, w tym bezpieczeństwa motocyklistów.

- Zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów, a także liczba osób, które odniosły obrażenia. W 2016 roku były to 244 ofiary śmiertelne, natomiast w roku 2025 było to 197 ofiar śmiertelnych, czyli mówimy tutaj o spadku 19-procentowym - powiedział.

Motocykliści jeżdżą z nadmierną prędkością, ale kierowcy nie są bez winy

Według policyjnych statystyk najczęstszymi przyczynami wypadków, których sprawcami byli motocykliści, to jazda z nadmierną prędkością. Jednak do większości wypadków z udziałem motocyklistów (54 proc.) przyczynili się kierujący samochodami osobowymi.

Główne grzechy, które popełniali kierowcy, to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, a także nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

- I właśnie dlatego na początku sezonu motocyklowego apelujemy do kierowców o to, żeby patrzyli w lusterka - dodał komisarz Rzeczkowski, nawiązując do znanego od lat hasła "Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie".

