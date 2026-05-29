W skrócie W pierwszych miesiącach 2026 roku odnotowano spadki w liczbie wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i osób rannych na polskich drogach.

Wzrosła liczba kontroli trzeźwości, a liczba przypadków prowadzenia pojazdu po alkoholu oraz liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców spadły w porównaniu do poprzedniego roku.

Policja informuje, że mimo poprawy statystyk planowane są dalsze intensywne kontrole, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Na polskich drogach ma być bezpieczniej, a jednym z elementów, który ma w tym pomóc, jest zwiększona liczba kontroli drogowych. Chociaż co rusz zaostrzany jest taryfikator to jednak spotkanie z funkcjonariuszami nadal pozostaje najlepszym batem na piratów drogowych. Chociaż sytuacja nad Wisłą pozostaje optymistyczna po pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku to policja już zapowiada, że nie oznacza ona mniejszej liczby kontroli.

Liczba wypadków w Polsce w 2026 r. spadła o 7,9 proc.

Według policyjnych danych od stycznia do końca kwietnia 2026 r. na polskich drogach doszło do 5053 wypadków drogowych. To wynik o 7,9 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła również liczba ofiar śmiertelnych - w pierwszych czterech miesiącach tego roku życie na drogach straciło 391 osób, czyli o 11,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Co więcej, policja zwraca również uwagę, że zmniejszyła się także liczba rannych - do niespełna 6 tys. osób, co oznacza spadek o 7,7 proc.

Policjanci podkreślają, że poprawa statystyk to efekt kilku czynników. Jednym z najważniejszych pozostaje coraz większa liczba kontroli drogowych oraz regularne akcje wymierzone w kierowców łamiących przepisy. Szczególny nacisk położono na kontrole trzeźwości.

7 mln kierowców przebadanych alkomatem. Mniej pijanych za kółkiem

Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 r. funkcjonariusze przebadali alkomatem ponad 7 mln kierowców, co jest wynikiem o ponad 10 proc. większym niż rok wcześniej. Policja zatrzymała 11,8 tys. nietrzeźwych kierujących, czyli o 14,6 proc. mniej niż przed rokiem. Łącznie liczba wszystkich osób prowadzących po alkoholu spadła o ponad 10 proc. i wyniosła niespełna 25 tys. przypadków.

Dużo emocji nadal budzą również przepisy dotyczące konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Policja poinformowała, że do 30 kwietnia 2026 r. funkcjonariusze tymczasowo zajęli już 2046 pojazdów mechanicznych należących do osób prowadzących pod wpływem alkoholu. W 111 przypadkach skierowano do sądu wnioski o przepadek pojazdu, natomiast sądy orzekły już przepadek dziewięciu aut na rzecz Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że przepisy pozwalające na konfiskatę auta obowiązują wobec kierowców, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi lub spowodowali wypadek będąc pod wpływem alkoholu.

Na polskich drogach jest bezpieczniej. Policjanci zapowiadają zmasowane kontrole

Chociaż sytuacja na rodzimych drogach może napawać optymizmem to policja zapowiada, że w kolejnych miesiącach liczba kontroli wzrośnie. Funkcjonariusze przypominają również, że nadal jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków pozostają nadmierna prędkość, brawura oraz jazda pod wpływem alkoholu. Dlatego kierowcy mogą spodziewać się kolejnych wzmożonych działań na drogach, a już szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch staje się znacznie większy.

