W skrócie Niektóre płyny do spryskiwaczy dostępne na rynku mogą zawierać metanol, który przekracza dozwolone normy unijne.

Metanol w oparach może trafić do organizmu kierowcy, co czasami skutkuje fałszywie pozytywnym wynikiem alkomatu i zatrzymaniem prawa jazdy.

Aby uniknąć problemów, warto wybierać płyny od sprawdzonych producentów, unikać tanich zamienników i dokładnie analizować skład produktu.

Niebezpieczny metanol w płynach do spryskiwaczy

Metanol to toksyczny alkohol, stosowany głównie w przemyśle. W płynach do spryskiwaczy jego zawartość nie może przekroczyć 0,6 proc., co wynika z przepisów unijnych. W praktyce ma prawo pojawiać się jedynie jako śladowa pozostałość procesu produkcji, nigdy jako pełnoprawny składnik.

Kontrola UOKiK wykazała jednak, że 6 spośród 50 badanych partii zimowych płynów zawierało metanol w stężeniach znacznie wyższych, w niektórych przypadkach przekraczających 3 proc. To narusza przepisy i stanowi realne zagrożenie zdrowotne. Metanol jest silnie trujący; jego wdychanie lub przypadkowy kontakt ze skórą przy regularnym użytkowaniu może szkodzić, a spożycie prowadzi nawet do utraty wzroku.

Problem dotyczy szczególnie sezonu zimowego, wtedy płyny stosuje się częściej, a ogrzewanie wnętrza sprzyja unoszeniu się oparów w kabinie.

Metanol a kontrola drogowa - kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Podczas kontroli funkcjonariuszy interesuje nie rodzaj alkoholu, ale sam fakt jego obecności w wydychanym powietrzu. Alkomat nie rozróżnia etanolu od metanolu. Jeśli pomiar wykaże jakikolwiek alkohol, policja musi zatrzymać prawo jazdy i przeprowadzić dalsze czynności.

Fałszywy wynik może pojawić się chwilę po intensywnym użyciu spryskiwacza, szczególnie w zamkniętej kabinie przy włączonym ogrzewaniu. Opary metanolu mogą dostać się do dróg oddechowych i chwilowo wpływać na wskazania alkomatu przenośnego.

Standardowa procedura przewiduje ponowne badanie po kilku minutach. W większości przypadków to właśnie drugie lub trzecie podejście wykazuje wynik zero. Jeśli urządzenie znów pokaże alkohol, kierowca trafia na komisariat, gdzie badanie stacjonarne zazwyczaj nie potwierdza obecności alkoholu. Do czasu zakończenia procedury dokument jednak pozostaje zatrzymany.

Bezpieczny płyn do spryskiwaczy - na co zwracać uwagę?

Aby uniknąć problemów zdrowotnych i prawnych, warto przestrzegać kilku zasad:

kontroluj skład, metanol nie powinien pojawiać się w ogóle,

kupuj płyny na bazie etanolu lub izopropanolu,

unikaj podejrzanie tanich produktów z niepewnych źródeł,

nie używaj płynów sprzedawanych luzem, bez etykiet,

sprawdzaj deklarowaną temperaturę zamarzania i pełną kartę produktu.

Pozorna oszczędność kilku złotych może zakończyć się zatrzymaniem prawa jazdy i koniecznością wyjaśniania sprawy na komisariacie.

