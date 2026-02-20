Policja ma nowe radiowozy. Są nieoznakowane, ale zdradza je jeden detal
Stołeczna policja wprowadziła do służby nowe nieoznakowane pojazdy, które na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od cywilnych aut. Jeden szczegół sprawia jednak, że uważny kierowca może je zidentyfikować.
W skrócie
- Komenda Stołeczna Policji otrzymała sześć nieoznakowanych radiowozów Kia EV3 z napędem elektrycznym.
- Pojazdy odróżnia od cywilnych aut jedynie naklejka o dofinansowaniu z WFOŚiGW na klapie bagażnika.
- Radiowozy wyposażono w dodatkowe oświetlenie kabiny, a ich jedyną ujawnioną mocą jest 204 KM.
Nowe radiowozy policji w Warszawie. Sześć elektrycznych Kia EV3
Komenda Stołeczna Policji odebrała sześć nowych, nieoznakowanych radiowozów Kia EV3 z napędem elektrycznym. Pojazdy trafiły m.in. do komend rejonowych, Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Laboratorium Kryminalistycznego.
Zakup został zrealizowany w ramach projektu Rozwój elektromobilności - etap II. Nowe radiowozy mają być wykorzystywane m.in. do nieoznakowanych kontroli drogowych oraz działań operacyjnych, w których istotna jest dyskrecja i brak widocznej obecności policji.
Nieoznakowane radiowozy policji. Ten detal zdradza ich pochodzenie
Choć nowe Kie EV3 nie mają policyjnych barw, napisów ani sygnałów świetlnych, nie są całkowicie anonimowe. Każdy z pojazdów posiada na klapie bagażnika charakterystyczną naklejkę informującą o dofinansowaniu z WFOŚiGW.
Taki element jest wymagany przepisami w przypadku pojazdów zakupionych z udziałem środków publicznych. W praktyce to jedyny zewnętrzny znak, który może zdradzić, że mamy do czynienia z radiowozem.
Pozostałe elementy wyposażenia, takie jak anteny, kamery czy systemy łączności, zostały ukryte lub wkomponowane w karoserię. Dzięki temu samochody nie wyróżniają się w ruchu ulicznym. Patrol może poruszać się tuż obok, nie zwracając na siebie uwagi.
Kia EV3 w służbie policji. Dane techniczne radiowozów
Kia EV3 to kompaktowy SUV z napędem elektrycznym. Na polskim rynku oferowany jest z akumulatorami o pojemności 58,3 kWh lub 81,4 kWh. Policja nie poinformowała, którą wersję otrzymały stołeczne jednostki.
Niezależnie od pojemności baterii samochód dysponuje mocą 204 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godz. zajmuje około 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 170 km na godz. Radiowozy zostały doposażone w dodatkowe oświetlenie kabiny, ułatwiające sporządzanie dokumentacji podczas interwencji.