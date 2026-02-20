Policja ma nowe radiowozy. Są nieoznakowane, ale zdradza je jeden detal

W skrócie Komenda Stołeczna Policji otrzymała sześć nieoznakowanych radiowozów Kia EV3 z napędem elektrycznym.

Pojazdy odróżnia od cywilnych aut jedynie naklejka o dofinansowaniu z WFOŚiGW na klapie bagażnika.

Radiowozy wyposażono w dodatkowe oświetlenie kabiny, a ich jedyną ujawnioną mocą jest 204 KM.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe radiowozy policji w Warszawie. Sześć elektrycznych Kia EV3

Komenda Stołeczna Policji odebrała sześć nowych, nieoznakowanych radiowozów Kia EV3 z napędem elektrycznym. Pojazdy trafiły m.in. do komend rejonowych, Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Laboratorium Kryminalistycznego.

Zakup został zrealizowany w ramach projektu Rozwój elektromobilności - etap II. Nowe radiowozy mają być wykorzystywane m.in. do nieoznakowanych kontroli drogowych oraz działań operacyjnych, w których istotna jest dyskrecja i brak widocznej obecności policji.

Choć nowe Kia EV3 nie mają policyjnych barw, napisów ani sygnałów świetlnych, nie są całkowicie anonimowe. Policja

Nieoznakowane radiowozy policji. Ten detal zdradza ich pochodzenie

Choć nowe Kie EV3 nie mają policyjnych barw, napisów ani sygnałów świetlnych, nie są całkowicie anonimowe. Każdy z pojazdów posiada na klapie bagażnika charakterystyczną naklejkę informującą o dofinansowaniu z WFOŚiGW.

Radiowozy zostały doposażone w dodatkowe oświetlenie kabiny, ułatwiające sporządzanie dokumentacji podczas interwencji. Policja

Taki element jest wymagany przepisami w przypadku pojazdów zakupionych z udziałem środków publicznych. W praktyce to jedyny zewnętrzny znak, który może zdradzić, że mamy do czynienia z radiowozem.

Pozostałe elementy wyposażenia, takie jak anteny, kamery czy systemy łączności, zostały ukryte lub wkomponowane w karoserię. Dzięki temu samochody nie wyróżniają się w ruchu ulicznym. Patrol może poruszać się tuż obok, nie zwracając na siebie uwagi.

Każdy z pojazdów posiada na klapie bagażnika charakterystyczną naklejkę informującą o dofinansowaniu z WFOŚiGW. Policja

Kia EV3 w służbie policji. Dane techniczne radiowozów

Kia EV3 to kompaktowy SUV z napędem elektrycznym. Na polskim rynku oferowany jest z akumulatorami o pojemności 58,3 kWh lub 81,4 kWh. Policja nie poinformowała, którą wersję otrzymały stołeczne jednostki.

Kia EV3 to kompaktowy SUV z napędem elektrycznym. Na polskim rynku oferowany jest z akumulatorami o pojemności 58,3 kWh lub 81,4 kWh. Policja

Niezależnie od pojemności baterii samochód dysponuje mocą 204 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godz. zajmuje około 7,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 170 km na godz. Radiowozy zostały doposażone w dodatkowe oświetlenie kabiny, ułatwiające sporządzanie dokumentacji podczas interwencji.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL